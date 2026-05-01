“Son especialmente interesantes porque sistemas como este se han utilizado con mucha eficacia y han proporcionado una ventaja asimétrica”, afirman expertos.

Estados Unidos ha manifestado una creciente preocupación ante el desarrollo de misiles infrarrojos iraníes, una innovación tecnológica que, según analistas, podría transformar el equilibrio militar en Medio Oriente.

Irán ha presentado nuevos misiles equipados con sistemas de guiado por infrarrojos, capaces de detectar y perseguir diversos objetivos, incluso en condiciones de baja visibilidad o frente a sistemas de defensa electrónica.

Esta tecnología militar avanzada representaría una amenaza directa para helicópteros, drones y otros activos aéreos de EEUU desplegados en la región, ya que permite superar muchas de las contramedidas de defensa tradicionales.

Según fuentes, la incorporación de misiles infrarrojos iraníes cambia la dinámica del poder militar en Medio Oriente y obliga a EEUU a replantear sus estrategias defensivas.

Los expertos advierten que la alianza de Irán con grupos armados regionales podría facilitar el uso extendido de esta tecnología, con posibles impactos en la seguridad de aliados estadounidenses.

La evolución en la defensa de Estados Unidos ante la aparición de misiles infrarrojos iraníes será clave para la estabilidad de la región y podría desencadenar respuestas de reconfiguración militar por parte de otras potencias.

Rusia respondió al lanzamiento de misiles balísticos de Ucrania con un misil intercontinental

El gobierno de Ucrania denunció este jueves que Rusia escaló a un nuevo nivel la guerra con el lanzamiento de un misil intercontinental por primera vez desde que inició la guerra.

La decisión, supuestamente, de Rusia de utilizar el potente misil en contra territorio ucraniano se da horas después de que el gobierno de Volodimir Zelenski lanzara varios misiles de largo alcance estadounidenses.

Con el lanzamiento del misil intercontinental a la ciudad de Dnipro se avizora una respuesta “fulminante” de Rusia a los ataques ucranianos del lunes.

Es la primera vez que Rusia usa este tipo de armas en contra de Ucrania desde que comenzó la operación en territorio separatista, exactamente en febrero del 2022.

Volodimir Zelenski ha detallado que Rusia está utilizando a Ucrania como campus de prueba para su armamento militar, porque el misil intercontinental no llevaba una ojiva nuclear en el interior.

Este tipo de arma es capaz de recorrer miles de kilómetros y transportar cargas convencionales o nucleares.

Los analistas han señalado que con la nueva estrategia militar, Rusia está advirtiendo las consecuencias de darle mayor poder militar a Ucrania.

Actualmente, EEUU, Italia, España y Grecia decidieron cerrar las embajadas de sus países en Kiev para evitar que la escalada de tensiones afecte a sus empleados.

Hasta el momento, los daños causados por el misil intercontinental no son claros. Funcionarios ucranianos se contradicen en los efectos del bombardeo; unos dicen que no provocó consecuencias mayores y otros aseguran que no se tienen datos específicos.

Corea del Norte efectúa lanzamientos de misiles de crucero al mar de Japón

El gobierno de Corea del Sur informó que Corea del Norte lanzó múltiples misiles de crucero hacia el mar de Japón, marcando el quinto lanzamiento de este tipo de proyectiles en el año, en medio de un aumento de las tensiones en la península coreana.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur comunicó que detectó los misiles en las aguas al noreste de la ciudad de Wonsan y en la costa este, según reportó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En respuesta, Corea del Sur anunció que ha reforzado sus sistemas de vigilancia y monitoreo, coordinándose estrechamente con Estados Unidos para estar preparados ante posibles nuevas provocaciones de Pyongyang. El comunicado señaló: “Nuestros militares han intensificado la vigilancia y están colaborando estrechamente con nuestros socios estadounidenses, monitoreando de cerca las señales de actividad de Corea del Norte”.

En las últimas semanas, Corea del Norte ha lanzado varios misiles “estratégicos” hacia el mar Amarillo y el mar de Japón, al tiempo que ha suspendido los mecanismos de cooperación con Corea del Sur, país al que ha retirado la designación de “socio para la reconciliación y la reunificación”, considerándolo uno de sus principales enemigos junto a Estados Unidos.

Los expertos advierten que los misiles de crucero lanzados desde submarinos podrían representar una amenaza significativa para el sistema de defensa aérea de Corea del Sur si se perfeccionan, debido a que es mas dificil detectarlos por su baja altitud de vuelo y precisión.

Algunos misiles con los que Irán atacó a Israel fueron neutralizados y quedaron inoperativos en pleno desierto

Irán ha lanzado este martes decenas de misiles contra Israel en un preocupante incremento de la tensión en Oriente Medio. Este ataque se produce en respuesta a los recientes asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh; el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah; y un general iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de los misiles y advirtió que cualquier represalia por parte de Israel sería respondida con más fuerza.

En paralelo, la representación iraní en la ONU defendió el ataque como una acción “legítima” ante lo que denominan agresiones del “régimen sionista”.

Las alarmas se activaron en todo Israel, obligando a millones de personas a refugiarse en búnkers. Ante la gravedad de la situación, Estados Unidos ha intervenido. El presidente Joe Biden ha ordenado a las fuerzas armadas estadounidenses derribar los misiles iraníes en defensa de Israel.

La Casa Blanca ha confirmado que tanto el presidente como la vicepresidenta Kamala Harris se encuentran reunidos con el equipo de seguridad nacional para monitorear la situación desde la sala de crisis.

Además de la escalada en tierra, los hutíes de Yemen también han intensificado sus operaciones, lanzando tres ataques contra buques en el mar Rojo y el océano Índico, incluyendo un petrolero británico.

Estas acciones han provocado un fuerte impacto en los mercados financieros, con un alza en los precios del petróleo y de activos refugio como el dólar, el oro y los bonos.

La situación sigue siendo volátil, mientras varios países de la región, como Jordania, El Líbano e Irak, han cerrado temporalmente su espacio aéreo ante los posibles riesgos derivados del conflicto.

Experto confirma que Corea del Norte fabricó y suministró misiles balísticos que Rusia utilizó en sus ataques contra Ucrania

Corea del Norte ha demostrado este año su capacidad para producir y suministrar misiles balísticos a Rusia en un corto lapso de tiempo, según Jonah Leff, director de la organización Conflict Armament Research (CAR).

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Leff reveló que estos misiles han sido utilizados en la guerra contra Ucrania, de acuerdo con el análisis de restos encontrados en el campo de batalla.

Investigadores en Ucrania examinaron los restos de cuatro misiles balísticos norcoreanos recuperados entre julio y agosto de 2024. Uno de ellos llevaba marcas que confirmaban su fabricación en 2024.

Además, se descubrió que algunos componentes de los misiles fueron fabricados fuera de Corea del Norte en 2023, lo que evidencia una red internacional que abastece al programa de misiles de Corea del Norte, a pesar de las sanciones impuestas por la ONU que prohíben el traslado de materiales militares.

La organización CAR, con sede en Reino Unido y fundada en 2011, rastrea armas utilizadas en conflictos para documentar su procedencia y contrarrestar la proliferación de armamento. Su trabajo en Ucrania, que data de 2018, ha puesto de manifiesto el nivel de cooperación entre Corea del Norte y Rusia, especialmente considerando el breve intervalo entre la fabricación, el traslado y el uso de los misiles.

En noviembre, el líder norcoreano Kim Jong Un reafirmó su apoyo a Rusia durante un encuentro con el ministro de Defensa ruso, comprometiéndose a respaldar “invariablemente” la guerra en Ucrania. Esta relación estrecha ha fortalecido el suministro de armamento al frente ucraniano.

La intervención de Leff en la ONU generó críticas por parte del embajador ruso, Vassily Nebenzia, quien acusó a CAR de estar alineada con la OTAN y la Unión Europea, poniendo en duda la imparcialidad de sus evaluaciones. También criticó a la presidencia estadounidense del Consejo de Seguridad, encabezada por la embajadora Linda Thomas-Greenfield, señalando que las reuniones del Consejo se han transformado en actos politizados.

Sin embargo, Thomas-Greenfield defendió la relevancia de organizaciones como CAR, especialmente después de que Rusia vetara una resolución para renovar el mandato de expertos de la ONU encargados de supervisar las sanciones contra Corea del Norte.

Según la embajadora, este veto busca encubrir transferencias ilegales de armas y entrenamientos militares entre Rusia y Corea del Norte, en violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad.

Por su parte, el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, rechazó las acusaciones, calificando la relación con Rusia como una “contribución positiva a la paz y seguridad internacionales“.

También acusó a Estados Unidos y sus aliados de fomentar conflictos mediante intervenciones militares y el suministro de armamento a Ucrania, incluidas armas de largo alcance.

El suministro de misiles balísticos por parte de Corea del Norte a Rusia y su uso en Ucrania han generado tensión en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Este hecho no solo expone una red internacional de proliferación armamentista, sino también resalta la creciente alianza entre Pyongyang y Moscú, lo que plantea nuevos desafíos para la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones al conflicto ucraniano.

Japón alerta que misiles de Corea del Norte pueden alcanzar EEUU

El ministro de Defensa de Japón, Yasakazu Hamada, alertó que los misiles lanzados por Corea del Norte pueden alcanzar a los Estados Unidos (EEUU).

Las declaraciones del funcionario japonés se derivan del ataque de Corea el Norte a Japón cuando un misil impactó este viernes en las aguas de una zona exclusiva japonesa.

“El misil balístico de clase ICBM lanzado esta vez podría tener un alcance de más de 15 mil kilómetros, cuando se calcula en función de la distancia de vuelo de este ICBM”, dijo el funcionario sobre la posibilidad de alcanzar EEUU continental.

El territorio conocido como EEUU continuos o EEUU continental son los 48 estados localizados al sur de Canadá, el Distrito de Columbia, Alaska y Hawái.

“Depende del peso e la ojiva, pero en este caso, Estados Unidos continental estaría incluido en el rango”, señaló el ministro de Defensa de Japón.

No es la primera vez que expertos evalúan que un misil balístico intercontinental probado por Corea del Norte puede alcanzar a EEUU.

En el 2017 se indicó que uno de los misiles habían llegado teóricamente a EEUU continental, demostrando que tiene la capacidad de atacar “cualquier parte el mundo”.

Sobre el ataque de este viernes, se informó que el misil voló durante 69 minutos y se cree que aterrizó en el Mar de Japón a unos 200 kilómetros al oeste de la isla de Oshima Oshima en Hokkaido.

La distancia de vuelo del lanzamiento del misil se estoma en unos mil kilómetros y la altitud máxima en unos seis mil kilómetros.

Corea del Norte confirma que los últimos misiles lanzados fueron pruebas nucleares para eliminar a posibles enemigos

La agencia estatal de noticias de Corea del Norte (KCNA), confirmó que los misiles lanzados fueron pruebas para demostrar la capacidad de sus armas nucleares en respuesta a ejercicios navales recientes entre las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur.

La declaración de Corea del Norte, fue publicada en el 77º aniversario de su gobernante Kim Jong-un, y es vista como un intento de reforzar la imagen de su líder, que busca ampliar su arsenal armamentístico para obtener mayores concesiones en futuras negociaciones sobre sanciones en contra del régimen por su programa nuclear.

“Mediante siete simulacros de lanzamiento de las unidades de operaciones nucleares tácticas, se mostraron al máximo las capacidades bélicas reales de las fuerzas de combate nuclear, listas para golpear y aniquilar los objetos fijados en cualquier lugar y en cualquier momento”, explicó la Agencia Central de Noticias de Corea.

De igual manera, la agencia estatal señaló que Corea del Norte tomó la decisión de escenificar la simulación de una guerra real para enviar una advertencia a sus enemigos.

Los lanzamientos incluyeron un misil balístico con capacidad nuclear lanzado bajo un embalse en el noreste del país, otros misiles balísticos diseñados para lanzar ataques nucleares contra aeródromos, puertos e instalaciones de mando surcoreanos, y un misil balístico tierra-tierra que sobrevoló Japón.

No obstante, Corea del Norte también probó 150 aviones de guerra para realizar ejercicios separados de fuego real y otros ejercicios en el primer entrenamiento de este tipo en el país.

Es así como la preocupación por el programa nuclear de Corea del Norte se intensificó en los últimos meses, ya que el país aprobó una nueva ley que autoriza el uso preventivo de sus bombas en determinados casos y, según se informó, tomó medidas para desplegar armas nucleares tácticas a lo largo de su frontera con Corea del Sur.

Irán confirma el ataque con misiles con decenas de misiles

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), confirmó el lanzamiento de misiles tierra-tierra que impactaron la base aérea Ain Al-Asad, en Irak, que estaba ocupada por las fuerzas militares estadounidenses.

A través comunicado difundido por medio locales iranís, la CGRI se atribuyó “los fuertes ataques de misiles” contra la base aérea Ain Al-Asad, en represalia por la muerte del general iraní Qassem Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds.

El Cuerpo de Guardianes calificó el ataque como una “gran victoria” contra el “Ejército terrorista y agresor de EEUU”, y advirtió al “régimen opresor y hegemonista del gran satán” que cualquier otra agresión o movimiento recibirá una respuesta aún más aplastante y dolorosa por parte de Irán.

Corea del Norte lanza misiles balísticos cerca de la frontera marítima surcoreana y el norte de Japón

Corea del Norte lanzó más de 20 misiles balísticos en una escalada militar récord en la frontera marítima surcoreana que envió a los residentes de una isla a refugios subterráneos y en un ensayo reciente de alertas activas en varias regiones de Japón.

El ejército de Corea del Sur ha asegurado que sería la primera vez que uno de los proyectiles del régimen de Pyongyang sobrevuela la frontera marítima con Corea del Sur desde el fin de la guerra de Corea en 1953.

Uno de los misiles cayó a menos de 60 kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho, en la costa este, ya 26 kilómetros al sur de línea limite Norte, una frontera marítima intercoreana en disputa. ” Ha sido un acto efectivo de invasión territorial “, dijo el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol.

Por lo que el ejército surcoreano en respuesta a estas acciones, envió inmediatamente aviones de combate a aguas norcoreanas y lanzó tres misiles de precisión aire-tierra.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, lo calificó como un “ acto efectivo de intrusión territorial ”. Diversos analistas creen, además, que Pyongyang podría estar preparando un nuevo ensayo nuclear, más de cinco años después de la última prueba atómica.

Sin embargo, Corea del Norte recientemente realizó un nuevo lanzamiento de tres misiles, activando las alarmas en algunas zonas del centro y el norte de Japón.

Uno de los misiles lanzados podría tratarse de un misil balístico intercontinental de mayor alcance y con capacidad de transportar cabezas nucleares a larga distancia antes del impacto, sin embargo, este no llego a sobrevolar Japón por un fallo en pleno vuelo.

“Corea del Norte ha realizado repetidos lanzamientos de misiles balísticos en los últimos días. Esto es una barbaridad y no debe tolerarse nunca”, ha denunciado el primer ministro japonés, Fumio Kishida. “Ya he dado instrucciones a los organismos pertinentes para que comprueben si hubo daños, proporcionen la información adecuada al público y analicen toda esa información”, ha añadido.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha calificado de “intolerable” la retahíla de lanzamientos norcoreanos, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) surcoreano, ha condenado “con dureza” estas acciones que violan las sanciones de la ONU.



