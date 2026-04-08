La exdirectiva de TPG Rise se suma como socia directora, en un contexto de expansión de la plataforma global de inversión de la firma.









SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–500 Global anunció hoy la incorporación de Nadia Karkar como socia directora, en el marco de la expansión de su plataforma global de inversión. El nombramiento de Nadia se suma al reciente anuncio de la designación de Atul Mehta —ex director de Inversiones de la Corporación Financiera Internacional— como miembro del directorio de 500 Global, y refleja la continua consolidación del liderazgo y las capacidades necesarias para impulsar la próxima etapa de crecimiento global de la firma.

Nadia proviene de TPG Rise, la plataforma de inversión de impacto de 31 000 millones de dólares de TPG Inc., donde se desempeñó recientemente como directora de Desarrollo de Negocios, con responsabilidad sobre la innovación de productos, las alianzas estratégicas y el desarrollo corporativo. Tuvo un rol central en la creación de la Global South Initiative (Iniciativa para el Sur Global) de TPG Rise Climate, un vehículo de financiamiento combinado, diseñado para catalizar capital institucional a gran escala destinado a inversiones en soluciones climáticas para mercados emergentes. Antes de incorporarse a TPG Inc., Nadia fue socia en Kirkland & Ellis LLP, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos del mundo.

Nadia aporta a 500 Global una combinación única de capacidades y desempeñará un papel clave en la definición y ejecución de la agenda estratégica de la firma. Su trayectoria incluye el desarrollo de alianzas de alta confianza con algunos de los mayores financiadores soberanos e institucionales del mundo y aporta experiencia en las clases de activos de capital emprendedor, capital privado e infraestructura, una perspectiva que se alinea directamente con la evolución estratégica de 500 Global como firma.

“ Las estrategias de inversión institucional y soberana no solo deben incluir el respaldo a grandes fundadores, sino también enfocarse en alinear capital, políticas e innovación a escala”, señaló Courtney Powell, directora de Operaciones y socia directora de 500 Global. “ Nadia ha desarrollado su carrera en la intersección de estos tres elementos y entiende que destrabar la inversión en economías complejas y de alto crecimiento requiere convocar a los socios adecuados en torno a una tesis compartida y traducirla en modelos que puedan replicarse a los distintos sectores”.

“ Estamos viendo un punto de inflexión en la manera en que el capital institucional se vincula con los mercados emergentes: pasamos de una conversación organizada en torno al riesgo a una organización en torno a las posibilidades que brinda combinar el capital adecuado, el talento y la infraestructura”, afirmó Nadia. “ Para que eso se materialice, debemos pasar de proyectos aislados a plataformas duraderas, y rediseñar el financiamiento combinado desde la aspiración y no desde la ansiedad. 500 Global ha dedicado quince años a la parte más difícil: construir presencia local, ganarse la confianza de los fundadores e invertir en los ecosistemas que permiten que surjan grandes compañías y un crecimiento sostenible. Llego en el momento justo para ayudar a construir la siguiente etapa: las alianzas y plataformas que movilizan capital institucional hacia mercados y sectores emergentes a escala y, al hacerlo, generar un impacto real y duradero en los lugares donde más importa”.

La plataforma de inversión de 500 Global está arraigada en los mercados en los que invierte y está integrada por aproximadamente 140 profesionales en más de 20 países, con más del 50 % de los cargos de socias y socios directores y de liderazgo sénior ocupados por mujeres. La plataforma de la firma abarca todo el entorno de inversión —desde catalizar oportunidades tempranas, hasta escalar compañías de alto crecimiento y diseñar mandatos soberanos y estrategias de transformación nacional—, respaldada por una infraestructura dedicada al desarrollo de ecosistemas y a la asesoría en políticas públicas. Es esta combinación de presencia local, liderazgo representativo y capacidades integradas la que permite a 500 Global identificar oportunidades de alta calidad y estructurar las alianzas necesarias para hacerlas crecer.

La próxima fase de crecimiento de 500 Global se centrará en sectores donde la convergencia entre capital institucional e innovación emprendedora genere no solo oportunidades comerciales, sino también un impacto económico y social duradero; incluidas la resiliencia climática, la salud global, la infraestructura digital y la inclusión financiera.

Acerca de 500 Global

500 Global es un administrador global de activos, con 2200 millones de dólares bajo gestión, que invierte en estrategias de capital emprendedor y de crecimiento en compañías tecnológicas de todo el mundo. Desde 2010, la firma ha respaldado a más de 5000 fundadores en más de 3000 compañías de más de 80 países; incluidos más de 35 unicornios y más de 165 empresas valoradas en más de 100 millones de dólares.1 Además del capital, 500 Global colabora con gobiernos, fondos soberanos e instituciones para diseñar y gestionar plataformas alineadas con prioridades de desarrollo económico de largo plazo. Su portafolio abarca inteligencia artificial, tecnología financiera, infraestructura digital, innovación climática y los sectores que definirán la próxima era de competitividad global. Para más información, visite: 500 Global.

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____________________ 1Basado en estimaciones internas al 31 de diciembre de 2025, que no han sido verificadas de manera independiente.

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