“Mi política, como la del presidente Trump, sigue siendo la misma: Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró recientemente que un pacto con Irán solo será posible si el gobierno abandona por completo su programa de enriquecimiento nuclear.

Esta posición endurece las posibilidades de diálogo y refleja la creciente preocupación mundial sobre el desarrollo de armas nucleares en la región.

Netanyahu enfatizó que cualquier negociación está condicionada a que Irán renuncie a su infraestructura destinada al enriquecimiento de uranio.

Según el mandatario israelí, la existencia de este programa representa una amenaza directa para la seguridad de su país y para la estabilidad internacional.

La controversia sobre el programa nuclear iraní ha sido motivo de tensiones recurrentes en Oriente Medio.

“Mi política, como la del presidente Trump, sigue siendo la misma: Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó Netanyahu en un mensaje publicado en la red social X.

Expertos sostienen que la postura de Netanyahu podría influir en la postura de aliados clave como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han abogado desde hace años por soluciones diplomáticas para contener las ambiciones nucleares de Irán.

No obstante, la insistencia de Israel en desmantelar totalmente el programa podría dificultar avances en las negociaciones multilaterales.

Por su parte, el gobierno iraní mantiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles, aunque organismos internacionales han manifestado inquietud por la falta de transparencia y recientes avances técnicos.

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Trump y Netanyahu tuvieron su primera discusión por Irán

Una reciente publicación de Axios reveló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mostró “furioso” tras mantener una llamada telefónica con el presidente Donald Trump sobre una propuesta de acuerdo de paz con Irán.

La llamada, según fuentes citadas por Axios, generó gran tensión entre ambos líderes y expone las diferencias internas sobre la política hacia Irán.

La relación entre Estados Unidos e Israel, habitualmente fuerte, se vio sacudida por las gestiones de la Casa Blanca para avanzar un diálogo con el gobierno iraní, considerado enemigo por el liderazgo israelí.

De acuerdo con el informe de Axios, la llamada fue tajante. Netanyahu “estaba que ardía” después de escuchar de Trump los planes relacionados con Irán.

La tensión se elevó y puso de manifiesto la distancia entre los enfoques estadounidenses e israelíes sobre cómo tratar con Teherán y la posibilidad de encontrar una solución diplomática.

Donald Trump: Netanyahu hará lo que yo le ordene contra Irán

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Trump aseguró que las acciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra Irán solo son órdenes que él le da.

“Hará lo que yo quiera que haga”, dijo el presidente de EEUU sobre las operaciones y decisiones contra Irán, y que Israel ejecuta.

Estas afirmaciones reavivan el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la política exterior israelí, especialmente en torno a la disputa nuclear y los ataques preventivos en la región.

Trump enfatizó su postura de “mano dura” y dijo confiar en que su liderazgo bastaría para detener cualquier acción de Israel que no se alineara con los intereses estadounidenses.

Trump dice que no quedará nada de Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a escalar después de que Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al país islámico.

En declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, Trump afirmó que “no quedará nada” si Irán decide continuar con sus acciones hostiles.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL! Presidente DJT”, publicó Trump en Truth Social.

Trump se ha mostrado cada vez más impaciente con la forma en que Irán ha manejado las negociaciones diplomáticas y sigue frustrado por el cierre continuo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios mundiales del petróleo.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, siendo el canal por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Las amenazas de Trump se suman a las ya existentes tensiones en Oriente Medio, especialmente tras recientes incidentes entre embarcaciones iraníes y fuerzas occidentales, y el aumento de la militarización en la región.

En los últimos días, Trump ha considerado más seriamente la posibilidad de reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán como una forma de obligarlos a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, a pesar de su preferencia por resolver el conflicto por la vía diplomática.

Netanyahu advierte que atacará nuevamente a Irán si retoma su programa nuclear tras la tregua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este martes que su gobierno tomará nuevas medidas si Irán intenta reiniciar su programa nuclear. La advertencia se dio durante su primera comparecencia pública luego del cese al fuego acordado entre ambas naciones tras doce días de enfrentamientos.

Netanyahu afirmó que la reciente ofensiva israelí logró frenar el avance del programa nuclear iraní, y aseguró que cualquier intento por reactivarlo será respondido “con la misma determinación y fuerza”. También calificó como “histórico” el resultado de la operación militar denominada “León Ascendente”.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, informó que los ataques israelíes causaron daños significativos a instalaciones nucleares, arsenales de misiles y centros de inteligencia iraníes, lo que habría retrasado el programa nuclear por varios años. Entre los blancos atacados se incluyen instalaciones en Isfahan, Natanz, Arak y el sitio subterráneo de Fordow.

La ofensiva contó con el apoyo militar de Estados Unidos. Según la oficina del primer ministro israelí, los ataques conjuntos con fuerzas estadounidenses destruyeron parte de la infraestructura nuclear de Irán y componentes clave de su sistema de misiles de largo alcance.

Por su parte, Irán expresó su intención de retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos tras el cese de hostilidades. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró que su país mantiene su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y rechazó las acusaciones sobre el desarrollo de armas atómicas.

Expertos internacionales señalaron que, aunque se reportaron daños considerables en varias instalaciones, aún no hay una evaluación concluyente sobre el impacto total en el programa nuclear iraní.



Un hombre ondea una bandera iraní para una campaña progubernamental bajo un cartel que muestra el estrecho de Ormuz y los labios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cosidos, en una plaza en el centro de Teherán, Irán, el 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)



Trump y Netanyahu se contradicen: Irán no tiene “nada” para la guerra, pero puede tomar un tiempo acabarla

En declaraciones recientes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán habría pedido entablar negociaciones tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos. Además, señaló que el país persa “ya no tiene defensa aérea”, armada ni liderazgo.

Esta afirmación surge tras una jornada de intensos enfrentamientos en la región, donde la tensión por los ataques escaló a un nuevo nivel diplomático y militar.

Según Trump, la capacidad de defensa aérea iraní quedó severamente afectada, dejándolo vulnerable a futuras ofensivas, lo que motivó sus intenciones de buscar diálogo.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán viene escalando en los últimos meses. Las acciones militares recientes han impulsado debates sobre la estabilidad en la zona. Asimismo, se discute la posibilidad de nuevos acuerdos o confrontaciones.

A pesar de la gravedad de la situación, autoridades iraníes se han limitado a comentarios oficiales, mientras analistas internacionales advierten sobre el impacto de una defensa aérea debilitada para la seguridad nacional de Irán.

El pronunciamiento de Trump añade un componente político importante en las repercusiones de los recientes bombardeo.

La guerra no será interminable

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán no se convertirá en una guerra interminable.

Las declaraciones, en plena escalada de hostilidades, buscan tranquilizar a la comunidad internacional y a los países de la región. El objetivo es calmar inquietudes sobre un posible conflicto prolongado.

El conflicto entre Israel e Irán ha dominado el panorama político en Medio Oriente durante los últimos meses. Esto ha sucedido después de una serie de intercambios de amenazas, ataques aéreos y sanciones.

Sin embargo, Netanyahu afirmó ante medios internacionales su intención de evitar que esta crisis se extienda por tiempo indefinido, “no estamos entrando en una guerra interminable”, sentenció el mandatario israelí.

Netanyahu: “Así ponemos fin a la guerra”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha salido en defensa de la reciente ofensiva militar tras la toma de una ciudad clave en la Franja de Gaza, insistiendo en que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional.

Esta operación, realizada en uno de los puntos neurálgicos del conflicto, ha elevado la tensión y generado múltiples reacciones en la región.

Según las últimas declaraciones, Netanyahu subrayó que la intervención fue una respuesta a las amenazas persistentes que enfrenta Israel desde Gaza.

Asegura que la presencia de grupos armados en la ciudad convertía la acción militar en una decisión inevitable para evitar daños mayores a la población israelí.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la escalada militar.

Diversos gobiernos y organismos humanitarios han solicitado cesar las hostilidades y priorizar la protección de la población civil, señalando el alto costo humano generado en la zona.

Amnistía Internacional, por ejemplo, ha reiterado llamados a respetar el derecho internacional humanitario y proteger a los habitantes de Gaza.

En tanto, la situación sigue siendo tensa y las cifras de desplazados aumentan, mientras persisten los bombardeos y enfrentamientos.

El trasfondo de la ofensiva en Gaza se enmarca dentro del conflicto histórico que enfrenta a Israel con grupos palestinos, derivando en crisis humanitarias y dificultad para retomar diálogos de paz.

