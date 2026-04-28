“¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera armas nucleares, el mundo entero estaría en peligro”, aseguró el presidente de EEUU, horas después de decir que Irán está colapsado.

El tema “Trump arremete contra el canciller alemán por Irán” vuelve a poner en el centro de la atención internacional la relación entre Estados Unidos y Alemania, marcada por discrepancias en torno al acuerdo nuclear iraní.

El presidente Donald Trump criticó abiertamente al canciller alemán por su respaldo al pacto, argumentando que esta postura debilita los esfuerzos globales para contener a Irán.

Las declaraciones de Trump apuntan a desacuerdos de fondo sobre cómo Occidente debe manejar la cuestión nuclear de Irán.

Mientras Alemania apuesta por mantener el acuerdo firmado en 2015, que prevé límites al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, Trump y sectores de la política estadounidense consideran que el pacto es insuficiente para frenar las actividades de Teherán.

Diferencias entre EEUU y Alemania sobre Irán

Durante su administración, Trump decidió que Estados Unidos se retirara del acuerdo, lo calificó como “uno de los peores acuerdos de la historia” y exigió mayores límites y supervisión internacional.

En contraste, Alemania y sus socios europeos defienden la vigencia del pacto como vía diplomática para evitar que Irán desarrolle armamento nuclear.

Esta nueva fricción diplomática se suma a una serie de diferencias recientes entre Washington y Berlín en asuntos de política exterior global, incluyendo relaciones con Rusia y China.

Trump: Irán está en “estado de colapso” y quiere reabrir Ormuz lo antes posible

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, vuelve a estar en el centro de la geopolítica después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara públicamente que Irán solicitó la reapertura inmediata de la vital vía marítima.

Según Trump, la petición se realizó directamente al gobierno estadounidense ante el cierre parcial del paso por tensiones militares.

Esta declaración, difundida en varias plataformas y citada por medios internacionales, sostiene que Irán estaría buscando evitar mayores afectaciones al comercio internacional de petróleo, en un periodo de alta volatilidad en la región y especialmente en el estrecho de Ormuz.

El mensaje de Trump llega cuando las relaciones entre Washington y Teherán continúan marcadas por la desconfianza y la rivalidad.

“Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible“, escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

Trump asegura que no está ansioso por terminar la guerra: “Tengo todo el tiempo del mundo”

En medio de las constantes tensiones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump sorprendió con una afirmación contundente: “tengo todo el tiempo del mundo”.

Al abordar la crisis, el presidente enfatizó que no se siente presionado por tomar decisiones inmediatas ante las amenazas y acciones recientes provenientes de Irán, manteniendo viva la atención internacional en el conflicto.

“Para aquellos que leen el decadente [The] New York Times o ven la cadena de noticias falsas CNN y piensan que estoy ‘ansioso’ por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre!”, escribió en su perfil de Truth Social.

Con lo anterior, Trump quiere descartar que EEUU no está preparada para una guerra larga, como lo ha planteado también el gobierno iraní.

Las repercusiones de la guerra contra Irán no solo han afectado a EEUU, el mundo entero es víctima de una guerra iniciada por EEUU en Medio Oriente.

Declaraciones de Trump y su impacto internacional

Trump sostuvo que prefiere actuar con calma y estrategia. Sus palabras llegan en un contexto donde Irán ha intensificado sus advertencias y movimientos militares, situación que los analistas consultados consideran peligrosa tanto para la estabilidad regional como para la política exterior de Estados Unidos.

Además, Trump descarta estar apresurado por sus opositores internos o por las expectativas globales, dejando claro que la paciencia será su principal estrategia

Las relaciones entre ambos países viven uno de sus momentos más delicados en los últimos años, recordando crisis previas pero con un liderazgo ahora marcado por la resistencia a la presión mediática.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos. Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

Llamado global de Amnistía Internacional frente a políticas autoritarias de los depredadores

Durante su informe anual, Amnistía Internacional destacó cómo estos líderes mundiales impulsan políticas que restringen derechos y promueven el autoritarismo.

La organización cita como ejemplo la postura de Trump en materia migratoria, las represiones en Rusia bajo el gobierno de Putin y las recientes acciones de Netanyahu contra la población palestina.

Recomiendan a la comunidad internacional y a la sociedad civil fortalecer la defensa de los derechos humanos y no ceder a los discursos de odio o exclusión.

Estas advertencias no son aisladas. Numerosos analistas coinciden en que el auge de gobiernos autoritarios tiene consecuencias directas sobre la libertad de prensa, la protección de minorías y la promoción de la justicia social.

El llamamiento de Amnistía se suma a voces globales que demandan acciones prontas y coordinadas para proteger los derechos fundamentales.

En contexto centroamericano, organizaciones locales también han denunciado el riesgo de que líderes con tendencias autoritarias perjudiquen las democracias emergentes.

Amnistía Internacional acusa a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania

La organización Amnistía Internacional acusó este lunes a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania al disparar bombas de racimo prohibidas en su operación militar.

Según investigaciones de la institución de derechos humanos, los ataques en Kharkiv fueron ejecutados con armas prohibidas; matando a cientos de civiles.

“Los repetidos bombardeos de barrios residenciales en Kharkiv son ataques indiscriminados que mataron e hirieron a cientos de civiles”, dice Amnistía Internacional para sostener las acusaciones contra Rusia de crímenes de guerra.

El informe sobre la situación en la segunda ciudad más grandes de Ucrania fue entregado este lunes a la comunidad pública.

La organización señala que los bombardeos rusos se dieron en repetidas ocasiones en zonas pobladas de civiles, sabiendo que causarían daños.

“El uso continuo de armas explosivas tan imprecisas en áreas civiles pobladas, sabiendo que están causando repetidamente un gran número de víctimas civiles, puede incluso equivaler a dirigir ataques contra la población civil”, cita el informe sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia.

Amnistía Internacional destacó que las bombas racimo, lanzan docenas de bombas pequeñas o granadas en el aire, razón por la cual están prohibidas su uso en zonza donde hay civiles.

“Han muerto personas en sus casas y en las calles, en los patios de recreo y en los cementerios, mientras hacían cola para recibir ayuda humanitaria o compraban alimentos y medicinas”, se informó.

El organismo calificó el uso de estar armas como impactante e indicación de total indiferencia por la vida de los civiles.

Amnistía Internacional acusa a Israel de causar una muerte lenta y calculada a los palestinos

La organización Amnistía Internacional acusó abiertamente al gobierno de Israel de causar una muerte lenta y calculada a miles de palestinos por medio de un genocidio perpetrado en la Franja de Gaza.

Según el organismo, existen pruebas suficientes para confirmar que el ejército hebreo ha actuado con alevosía y ventaja en los bombardeos y operaciones terrestres.

El documento, que ha generado polémica a nivel mundial, consta de 296 páginas de supuestas pruebas que confirman que Israel planeó una muerte lenta y calculada en contra de los palestinos, perpetrando uno de los mayores genocidios de la última década.

“Las autoridades israelíes han cometido presuntamente tres de los cinco actos prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio”, señala el informe de Amnistía Internacional, que ha sido rechazado contundentemente por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Las prohibiciones que Israel ha violentado en la operación en la Franja de Gaza son: homicidio en masa de civiles palestinos, causarle graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente a los palestinos condiciones de vidas calculadas para causar destrucción física total o parcial; en resumen una muerte lenta y calculada.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Israel ha tratado a los palestinos como un grupo infrahumano indigno de los derechos humanos y la dignidad. “Demostrando su intención de destruirlos físicamente“.

“La intención genocida ha sido parte integrante de la conducta de Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, incluida su campaña militar”, dijo el organismo.

Por su parte, Israel ha rechazado las acusaciones y ha calificado el informe de falso y mentiroso. “La deplorable y fanática organización Amnistía Internacional ha producido un nuevo informe fabricado que es enteramente falso y basado en mentiras”.

Trump dice que buque iraní incautado traía un regalo de China: “Estoy sorprendido”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió recientemente al declarar que el buque iraní incautado en aguas internacionales venía con “un regalo de China”.

Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, han generado dudas y reacciones dentro y fuera del país, reavivando las tensiones entre Washington y Pekín.

Este comentario se suma a una serie de declaraciones polémicas del mandatario sobre su gestión ante el gigante asiático, un tema recurrente en la política exterior estadounidense.

Buque iraní incautado por EEUU podría convertirse en un “botín de guerra”

Estados Unidos ha incautado recientemente un buque iraní, desatando polémica sobre si podría convertirse en “botín de guerra”.

Este caso ha generado debate sobre la legalidad y las consecuencias políticas para ambas naciones, en especial si se confirma que el buque quedaría a disposición de las autoridades estadounidenses.

La tensión diplomática entre Irán y Estados Unidos no es nueva, pero la retención de este buque bajo acusaciones de violar sanciones ha renovado las preocupaciones internacionales por las represalias del país persa por la incautación de su carguero y la posibilidad que se convierta en un ”botín de guerra”.

Según reportes de CNN, el buque había estado en el centro de maniobras legales y reclamos por parte de Irán, que exige la devolución inmediata del carguero y denuncia lo que catalogan como “piratería estatal”.

Implicaciones legales y políticas de la incautación del buque

El término “botín de guerra” revive discusiones sobre prácticas habituales en conflictos pasados, aunque el derecho internacional actual restringe este tipo de confiscaciones.

Expertos señalan que la situación podría crear un precedente, ya que, si Estados Unidos decide retener legalmente el buque, otros países podrían adoptar medidas similares. Además, este incidente agrava la ya tensa relación en Medio Oriente y podría afectar la estabilidad del comercio marítimo global.

Para la audiencia latinoamericana, este caso recuerda episodios similares de conflictos marítimos y subraya el papel de la diplomacia y el derecho internacional en la resolución de disputas entre grandes potencias.

Guerra EEUU e Irán: Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

Estados Unidos atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Trump vuelve con sus amenazas contra Irán: Ordena destruir barcos iraníes

La noticia de que Donald Trump ordenó disparar contra barcos iraníes ha causado impacto internacional y suma tensión a la ya delicada relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU) confirmó en sus redes sociales que instruyó a las fuerzas navales estadounidenses a atacar embarcaciones de Irán que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Esta orden, dada durante un periodo de alta tensión en la región, fue comunicada por Trump en redes sociales.

De inmediato, la declaración encendió las alarmas no solo en Irán, sino también entre los aliados de Washington y analistas internacionales, que advierten sobre un posible incremento en el riesgo de confrontaciones marítimas.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡todos sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz“, declaró.

La decisión agrava la situación en Medio Oriente tras una guerra que se ha extendido por más de dos meses.

“No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto”, agregó.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias

Distintos expertos y líderes políticos han advertido que este tipo de órdenes unilaterales podrían agravar la tensión en el golfo Pérsico y tener consecuencias imprevisibles respecto a la estabilidad internacional.

El gobierno iraní calificó la decisión como una “provocación peligrosa” y sugirió que responderá cualquier agresión con medidas equivalentes, según informes de agencias.

Irán no se rinde a los bloqueos de Trump: No es Cuba ni Venezuela



El presidente estadounidense Donald Trump ha recurrido a bloqueos navales para presionar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y ahora Irán para que cumplan sus exigencias, pero su táctica preferida se enfrenta a una realidad muy distinta en Oriente Medio que en el Caribe.

A diferencia de Cuba o Venezuela, Irán estranguló una ruta comercial crucial para los envíos de energía, lo que significa que cuanto más se prolongue el enfrentamiento, más sufrirá la economía mundial. Teherán también plantea una amenaza militar mayor, más allá de la que representan los adversarios de Estados Unidos en su hemisferio, y requiere una presencia militar sostenida lejos de las costas estadounidenses.

La influencia de Irán sobre el estrecho de Ormuz le da poder durante un frágil alto el fuego porque los crecientes riesgos económicos, en especial el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos en un año electoral, podrían obligar al gobierno republicano de Trump a poner fin a sus bloqueos en los puertos y la costa de Irán, según expertos.

“Ahora realmente la cuestión es qué país, Estados Unidos o Irán, tiene una mayor tolerancia al dolor”, explicó Max Boot, historiador militar e investigador principal de estudios de seguridad nacional en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Trump rompe un nuevo récord: aprobación cae a nuevo mínimo

El índice de aprobación de Trump ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según recientes encuestas, marcando un giro significativo en la opinión pública estadounidense.

Las últimas mediciones reflejan un marcado descenso provocado principalmente por los crecientes problemas económicos y la escalada de tensión militar con Irán.

Una serie de encuestas recientes que muestran una disminución en su índice de aprobación de Trump en medio de la persistente inflación, los altos precios de la gasolina y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

El mínimo de abril lo reveló la encuesta de Associated Press-NORC. “La aprobación de Trump se sitúa en el 33 por ciento, por debajo del 38 por ciento registrado en marzo, marcando un nuevo mínimo en su segundo mandato”.

Otra encuesta de Reuters/Ipsos, realizada durante seis días, informó que solo el 36 por ciento de los estadounidenses aprueba su gestión.

Otros promedios de encuestas sitúan su apoyo entre el 35 por ciento y el 40 por ciento, mientras que el promedio de encuestas de CNN muestra un índice de desaprobación del 62 por ciento.

Los analistas afirman que este deterioro refleja una amplia insatisfacción tanto con la política interna como con la externa.

Factores detrás de la caída de popularidad de Trump

El desplome en la popularidad de Donald Trump se atribuye, en gran medida, a la complicada situación económica de Estados Unidos producto de la guerra con Irán.

El incremento del desempleo, la inflación y la incertidumbre financiera han impactado directamente en la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial.

Adicionalmente, la guerra con Irán ha generado controversia tanto a nivel interno como internacional, exacerbando la sensación de inestabilidad y preocupación entre la población.

Analistas coinciden en que la política exterior estadounidense, sumada a los retos económicos, ha sido determinante para que la aprobación alcance mínimos históricos.

Trump cambia de postura y ahora le apuesta al diálogo: Espera un acuerdo en 72 horas

La posibilidad de abrir un nuevo espacio de diálogo entre Estados Unidos e Irán vuelve a ser tema central, luego de que Donald Trump declarara que las negociaciones con Irán son “posibles” el viernes, dentro de 72 horas.

El anuncio, realizado por el propio presidente norteamericano, genera repercusión internacional tras meses de distanciamiento y una escalada en la tensión regional.

El tema de las negociaciones con Irán siempre ha estado marcado por posturas opuestas y numerosos desafíos.

Sin embargo, Trump manifestó que ve un escenario viable para retomar conversaciones, apuntando a resolver diferencias a través del diálogo y evitando conflictos mayores.

Fuentes de New York Post afirman que existe la posibilidad de que Islamabad acoja nuevas conversaciones de paz en las próximas “36 a 72 horas”.

Mientras, fuentes en Islamabad también dijeron al medio que los esfuerzos de mediación avanzan de forma positiva y que existe la posibilidad de que la capital pakistaní acoja nuevas conversaciones de paz.



