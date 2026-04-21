“No está en sus cinco sentidos”. El presidente de Nicaragua arremetió contra el presidente estadounidense, y hasta se burló por no lograr el Premio Nobel de la Paz.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sorprendió al lanzar fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental“.

Las palabras de Ortega rápidamente generaron repercusiones tanto en su país como a nivel internacional, reavivando la atención sobre la ya compleja relación entre Nicaragua y Estados Unidos.

Durante su intervención, Ortega cuestionó la política exterior estadounidense y no dudó en etiquetar la gestión de Trump como “un peligro para la paz mundial”.

Este no es el primer enfrentamiento verbal entre Ortega y gobiernos estadounidenses, pero la dureza del calificativo usado resalta el actual contexto de tensiones diplomáticas.

“Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (…) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cincos sentidos”, afirmó el gobernante sandinista de 80 años.

Reacciones nacionales e internacionales ante las declaraciones en contra de Trump

Tras el discurso, miembros de la oposición nicaragüense expresaron preocupación por el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral, así como por las posibles represalias económicas.

Organizaciones internacionales y analistas consideran que este tipo de expresiones fortalecen la imagen autoritaria de Ortega, mientras las autoridades estadounidenses aún no han respondido oficialmente.

Expertos apuntan a que Ortega busca reafirmar su postura antiestadounidense, frecuentemente utilizada como herramienta política dentro de Nicaragua.

Sin embargo, para muchos sectores, este tipo de discurso solo incrementa la polarización interna y el aislamiento internacional del país.

Trump asegura que Irán se rendirá porque EEUU tiene una posición “muy fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país está “en una posición muy fuerte para negociar con Irán”.

Trump subrayó que la actual situación otorga a Estados Unidos una ventaja frente al complicado panorama diplomático derivado de las tensiones recientes con Irán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte“, dijo Trump a CNBC.

Además, dice no tener intención de extender el alto el fuego, que vence el miércoles.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió.

Trump quiere obligar a Irán a rendirse con bloqueo de buques en aguas internacionales: “O firman o no pasan”

El estrecho de Ormuz vuelve a captar la atención internacional tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que no permitirá que buques iraníes naveguen por aguas internaciones sin un “acuerdo firme”.

Desde hace una semana, el presidente de EEUU bloqueó las cercanías del estrecho de Ormuz para obligar a Irán a rendirse ante una serie de operaciones fallidas para lograr tomar el control de Irán, como sucedió en Venezuela.

Esta mañana, Trump indicó que no reabrirá el estrecho de Ormuz, refiriéndose a la operación que realiza en aguas internacionales del golfo Pérsico y que dejó esta mañana la incautación de un buque iraní.

Estas palabras, emitidas en medio de crecientes tensiones políticas y militares en la región, han generado preocupación sobre el futuro del comercio mundial de crudo y sobre la estabilidad del golfo Pérsico.

“Quieren que lo abra. Los iraníes lo desean desesperadamente. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo”, indicó Trump.

Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

El gobierno de Trump atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Trump a los que le dieron la espalda en la guerra con Irán: “Perdedores”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la controversia tras lanzar fuertes insultos a algunos de sus exaliados políticos.

Durante una reciente declaración pública, Trump calificó a varias de estas figuras como “nacidos perdedores y con bajo IQ”, desatando una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Los insultos fueron dirigidos contra figuras como el periodista Tucker Carlson y el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent.

“Kent es un perdedor, igual que Tucker, Candace, Megyn y el resto de ellos son perdedores: ¡ustedes nacieron así, con un coeficiente intelectual bajo, y no hay nada que puedan hacer al respecto!”, sentenció el presidente.

El impacto de las declaraciones de Trump y las respuestas políticas

Analistas políticos señalan que estos insultos son parte de la estrategia de Trump para fortalecer su base electoral y descalificar a quienes lo han confrontado o se han distanciado de él en los últimos años.

El episodio ha tenido eco fuera de Estados Unidos, donde la comunidad internacional observa con atención las declaraciones del mandatario, dado el peso político que aún ostenta.

Trump fue tan contundente con Irán que hasta perdió la voz durante las conversaciones directas

Donald Trump suele ser noticia por sus polémicas declaraciones y actitudes, pero esta vez, reportes internacionales aseguran que el mandatario estadounidense protagonizó un episodio inusual: Trump gritó en conversación con Irán con tal intensidad que terminó perdiendo la voz.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han sido una constante en los últimos años, especialmente durante la presidencia de Trump.

Según información revelada recientemente, durante una llamada directa con representantes iraníes, el tono alcanzó tal nivel de exaltación que el propio Trump perdió la voz tras los gritos.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que la discusión giraba en torno a asuntos críticos de seguridad y diplomacia, lo que elevó la temperatura del diálogo entre ambos gobiernos.

Fue el senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump elevó el tono durante una reciente conversación directa con Irán hasta el punto de quedarse sin voz.

Episodio de Trump reflejo de la crisis diplomática

Este incidente ha captado la atención internacional, abriendo nuevamente el debate sobre la efectividad del diálogo entre EEUU e Irán y la influencia de las formas en la diplomacia.

Analistas destacan que el método personalista e impulsivo de Trump, lejos de facilitar acuerdos, suele tensar aún más las relaciones bilaterales.

Además, este tipo de situaciones generan dudas sobre las prácticas diplomáticas contemporáneas y su capacidad real para prevenir conflictos mayores.

Trump arremete contra Israel y asegura que obtendrá todo el polvo nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprendió al afirmar que Estados Unidos prohibió a Israel bombardear el Líbano.

Según el mandatario, su país jugó un papel crucial para frenar ataques sobre territorio libanés, una decisión que podría impactar considerablemente el tablero geopolítico del Medio Oriente.

Las palabras del presidente respondieron a preguntas sobre la gestión de la actual escalada entre Israel y el grupo militante Hezbolá.

Trump aseguró que, bajo la directriz estadounidense, “Israel ya no bombardeará el Líbano”.

Esta afirmación ha generado debate tanto en Estados Unidos como en la región, pues implica un cambio relevante respecto a la tradicional actitud de Washington frente al conflicto.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.





