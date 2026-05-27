La exfuncionaria, de 60 años, fue diagnosticada con la enfermedad poco después de que fue destituida de su cargo.

La noticia que diagnostican cáncer al exfiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha generado preocupación y reacciones diversas en el ámbito político nacional e internacional.

Bondi, quien se desempeñó como fiscal general bajo la presidencia de Donald Trump, ahora atraviesa un complicado momento de salud tras confirmarse la enfermedad.

Según la información difundida recientemente, Bondi fue diagnosticada tras su salida del cargo, luego que Trump la destituyó.

La noticia trasciende mientras se informa que Trump la ha propuesto para integrar el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, con foco en inteligencia artificial.

Su salida del Departamento de Justicia se produjo el mismo día en que acompañó al mandatario a la Corte Suprema para una audiencia sobre ciudadanía por nacimiento.

Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general de EE.UU.

El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar la destitución de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos.

La medida ha provocado fuertes debates en torno a la independencia judicial y el uso político de esta institución.

Pam Bondi, quien ocupaba el cargo desde 2025, era considerada una aliada clave para la administración Trump.

Su salida ocurre en medio de crecientes tensiones dentro del gabinete presidencial y rumores de desacuerdos.

Entre los desacuerdos se destaca sla investigación de casos de alto perfil.

Varios analistas han señalado la relevancia de esta decisión. Bondi era una figura clave para la aplicación de las leyes federales.

Además, su cargo tenía como objetivo la protección del Estado de derecho en Estados Unidos.

Motivos de la destitución y posibles implicaciones

La remoción de Bondi pone en duda el grado de autonomía del Departamento de Justicia. Además reaviva la discusión sobre la posible interferencia del poder ejecutivo en los procesos judiciales.

Diversos sectores han comenzado a criticar la decisión, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso para la democracia norteamericana.

Pam Bondi podría ser acusada de desacato tras la publicar solo algunos de los archivos Epstein

El reciente intento de declarar en desacato a la fiscal general Pam Bondi por archivos Epstein ha generado polémica en el Congreso de EEUU.

Demócratas y republicanos, encabezados por Ro Khanna y Thomas Massie, exigen acceso completo a documentos vinculados al escándalo de Jeffrey Epstein que, según alegan, han sido indebidamente retenidos.

Con esto buscan arrojar luz sobre los supuestos incumplimientos en la entrega de información requerida para avanzar en las investigaciones.

En el centro de la discusión está la falta de entrega de archivos críticos, lo cual ha desatado críticas sobre posibles obstáculos a la justicia. El caso Epstein sigue siendo uno de los más sensibles y mediáticos en Estados Unidos, con fuertes repercusiones a nivel internacional.

La presión política crece, ya que tanto la opinión pública como diversos organismos reclaman transparencia máxima sobre el tema.

Ro Khanna y Thomas Massie impulsan la rendición de cuentas

La alianza poco común entre el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie subraya la gravedad de la situación.

Ambos legisladores han solicitado formalmente que el Congreso declare en desacato a la fiscal general, argumentando que el acceso a los archivos Epstein es indispensable para esclarecer los posibles encubrimientos y responsabilidades institucionales.

El llamado a la rendición de cuentas se da en un contexto donde el escrutinio sobre el sistema judicial estadounidense continúa aumentando.

La colaboración bipartidista demuestra la urgencia de garantizar la transparencia y evitar que casos de alto perfil queden sin las respuestas que la ciudadanía espera.

Foto: Shutterstock

Trump designa a Pam Bondi como su elección para fiscal general tras la retirada de Gaetz

El presidente electo Donald Trump ha anunciado a Pam Bondi, exfiscal general de Florida, como su candidata para ocupar el cargo de fiscal general de Estados Unidos, tras la retirada de Matt Gaetz de la consideración para el puesto.

“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia ha sido utilizado como arma contra mí y otros republicanos. Eso se acabó”, declaró Trump en su plataforma Truth Social el jueves. “Pam se encargará de devolver al DOJ a su propósito original: combatir el crimen y hacer que América sea segura nuevamente. Conozco a Pam desde hace años; es inteligente, fuerte y una luchadora de AMÉRICA PRIMERO, que hará un trabajo excepcional como fiscal general”.

La decisión llega después de que Gaetz, exrepresentante de Florida, se retirara de la contienda debido a las dificultades para obtener la aprobación del Senado. Esto ocurrió en medio del creciente debate por un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que detalla una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada y otros presuntos delitos. Gaetz ha negado categóricamente las acusaciones tanto del comité como del Departamento de Justicia.

La nominación de Bondi deberá ser aprobada por el Senado para asumir formalmente el liderazgo del Departamento de Justicia, uno de los cargos más importantes en la aplicación de la ley en el país.

Crece la polémica tras cierre del caso Epstein: Senado busca preservar documentos y aliados de Trump piden la renuncia de Pam Bondi

La controversia en torno al caso de Jeffrey Epstein continúa creciendo en Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia, junto con el FBI, emitiera un memorando oficial confirmando que no existe una “lista de clientes” ni pruebas suficientes para presentar cargos contra otras personas vinculadas al caso. Esta declaración ha desatado indignación en sectores conservadores, generando tensas reacciones contra la fiscal general Pam Bondi.

En respuesta a las críticas, el senador demócrata Chris Van Hollen introdujo una enmienda en el Comité de Asignaciones del Senado que fue aprobada por unanimidad. La medida busca preservar todos los documentos relacionados con la investigación sobre Epstein y exige la elaboración de un informe detallado. “El objetivo es la transparencia. Queremos que los hechos estén sobre la mesa para que el público pueda confiar en el manejo del caso”, explicó Van Hollen.

Sin embargo, mientras el Congreso intenta preservar pruebas y calmar la opinión pública, aliados del presidente Donald Trump han arremetido contra Pam Bondi por haber insinuado repetidamente que existía una gran cantidad de información comprometida sobre personas influyentes. En declaraciones anteriores, la fiscal prometió que revelaría una “carga de documentos” del FBI y llegó a sugerir que tenía una lista de clientes de Epstein sobre su escritorio, lista para ser examinada. Estas afirmaciones contrastan ahora con el memorando oficial que descarta evidencia de chantaje a figuras prominentes o motivos para investigar a terceros no imputados.

La decepción ha sido evidente entre figuras del movimiento conservador. Laura Loomer, conocida activista de derecha, escribió en la red social X: “¡Únanse a mí para pedir la RENUNCIA de Blondi!”. Otros influyentes como Glenn Beck, Benny Johnson y Jack Posobiec también han cuestionado duramente a Bondi por sus promesas no cumplidas.

Incluso exfuncionarios republicanos han criticado el manejo del caso. Peter Keisler, quien se desempeñó como fiscal general interino durante la administración de George W. Bush, comentó que “es problemático adoptar como hábito decir lo que sea políticamente conveniente. Tarde o temprano, eso se revierte. Tener credibilidad con los tribunales y otras instituciones es un valor que se está perdiendo”.

Cabe señalar que Bondi no fue la única en insinuar que había más detalles ocultos sobre el caso. Altos funcionarios como el actual director del FBI, Kash Patel, y su subdirector Dan Bongino, también alentaron teorías sobre una posible red de encubrimiento, al igual que el propio Trump, quien en una entrevista de 2020 se refirió a la muerte de Epstein como un posible asesinato.

Mientras tanto, la enmienda del Senado aún debe pasar por el proceso legislativo completo y ser incluida en la versión final de la ley de financiamiento del gobierno para entrar en vigor. Su aprobación definitiva está pendiente de la firma del presidente Trump, lo que podría reavivar aún más las tensiones políticas sobre un caso que, lejos de cerrarse, sigue generando controversia.

Congreso de EEUU cita a fiscal general por investigación del caso Epstein

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, emitió este martes una citación formal contra la fiscal general Pam Bondi para que comparezca en una deposición el próximo 14 de abril. Esto es parte de la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein.

Según la carta que acompaña la citación, el comité busca esclarecer posibles fallas en el manejo de la investigación federal relacionada con Epstein. Además, investiga a su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Comer indicó que existen dudas sobre cómo el Departamento de Justicia condujo el proceso, así como sobre su cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

La divulgación de estos archivos ha generado críticas de legisladores de ambos partidos. Estos consideran que la información fue excesivamente censurada y han solicitado mayor transparencia en torno a uno de los casos más polémicos en Estados Unidos.















