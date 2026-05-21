El presidente de Colombia llamó al expresidente hondureño “forajido extranjero”, calificativo que proviene de los audios filtrados, donde Hernández deja claro sus intenciones de ayudar a EEUU a controlar Latinoamérica generando inestabilidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió procesar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), por presuntas amenazas a la democracia en Colombia.

Con el anuncio, realizado a través de su cuenta de X, Petro da credibilidad a los audios filtrados, en los cuales el exgobernante indultado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, expresa sus intenciones de involucrarse en los procesos electorales que beneficien a la izquierda.

Petro aseguró que presentará una denuncia formal en contra de Hernández, elevando la tensión diplomática entre ambos países e instalando un debate sobre la presunta injerencia extranjera en los asuntos internos colombianos.

El mandatario colombiano se refirió a mensajes y declaraciones atribuidas a Hernández y que medios de prestigio internacional han analizado.

Petro enfatizó que su gobierno “defenderá la democracia ante cualquier intento desestabilizador, venga de donde venga”

La denuncia formal será presentada ante instancias nacionales e internacionales. La situación genera expectación en Centroamérica, ya que Hernández es una figura controversial desde su salida de la presidencia hondureña y su indulto por narcotráfico en EEUU.

En la región, analistas advierten que la denuncia de Petro puede reforzar el discurso sobre la defensa de la democracia y la soberanía, cuestión central en los debates políticos recientes. Mientras tanto, la Cancillería colombiana evalúa posibles efectos en las relaciones bilaterales.

Fuentes cercanas al caso afirman que la denuncia podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre Colombia y Honduras, y servir de ejemplo para otros países que enfrentan posibles amenazas externas a la estabilidad.

El presidente Donald Trump junto a Juan Orlando Hernández durante la firma del acuerdo de cooperación entre Honduras y Estados Unidos. 25 de Septiembre 2019.

Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández

Donald Trump promete indulto a Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras actualmente condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

El anuncio lo realizó durante una reciente concentración, donde afirmó que, de regresar a la Casa Blanca, consideraría “indultar a JOH”, provocando diversas reacciones dentro y fuera de Honduras.

El gobernante estadounidense aseguró que “muchas personas piden justicia”, en referencia al caso de Hernández, actualmente sentenciado a cadena perpetua más treinta años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

La noticia ha causado revuelo tanto en círculos políticos hondureños como internacionales, donde organizaciones de derechos humanos y analistas cuestionan la promesa de Trump.

Reacciones en Honduras y la comunidad internacional

En Honduras, personalidades políticas y organizaciones civiles reaccionaron de inmediato. Voces a favor del indulto señalan que el caso de Hernández estuvo marcado por influencias políticas, mientras que críticos consideran la promesa como una intromisión en el sistema judicial estadounidense y una falta de respeto hacia las víctimas del narcotráfico.

Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro se ha mantenido cauteloso ante las declaraciones del presidente norteamericano.

Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han insistido en que el combate contra la corrupción no debe verse afectado por decisiones políticas externas.

REUTERS/Edgard Garrido

Hijas de Juan Orlando Hernández: “Nuestro padre es inocente, él volverá”

La familia del expresidente, condenado a 45 años de prisión, compareció en conferencia de prensa confirmando que volverá.

Las hijas del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comparecieron este miércoles ante le prensa para pronunciarse en contra de la sentencia y asegurar que su padre volverá.

Isabela y Daniela presentaron un comunicado conjunto en el cual indicaron estar muy tristes por la sentencia y esgrimieron que con el fallo se condena a un inocente.

A pesar de que la condena fue algo favorable para el exmandatario, sus familiares sostienen que es injusta y que su ser querido es inocente.

“Es un día muy triste para nosotros, hoy ha triunfado el mal sobre el bien. La justicia estadounidense falló hoy a condenar a un inocente”, dijo Isabela al leer el comunicado.

Las hijas de Hernández, además de asegurar que su padre volverá, exigió al gobierno de EEUU permitirles ver a sus padres y se les respete los derechos humanos.

Por su parte, Ana García, esposa del exmandatario, señaló que la condena no puede repetirse nuevamente ni en Honduras ni en el mundo.

Asimismo, pidió se desclasifique de todo lo relacionado con el juicio en contra de su esposo, quien fue condenado a 45 años de cárcel.

Ana García también exigió a EEUU permitirle visitar a su esposo y hacer cumplir los tratados internacionales.

Analistas aseguran que la sentencia podría darle esperanzas de salir de prisión por buena conducta y otros beneficios que sí cumplirían el sueño de que volverá a su país.









