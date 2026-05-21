La presentación de cargos contra Raúl Castro y el desplazamiento de un portaaviones en el Caribe avizoran el próximo paso de EEUU en Cuba.

La posibilidad de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, busque redimirse con Cuba tras su reciente fracaso en Irán ha generado nuevas especulaciones en la esfera internacional.

La idea de tomar Cuba, como lo hizo con Venezuela, resuena tanto en círculos políticos como en la opinión pública, especialmente considerando el impacto que un posible acercamiento podría tener en las relaciones EEUU y la isla.

El retorno de la política exterior de Trump al escenario internacional coincide con la preocupación sobre sus decisiones pasadas.

Sin embargo, tras no lograr los objetivos esperados con su política hacia Irán, diversas fuentes apuntan a que Cuba podría convertirse en un nuevo eje de su proyección internacional.

Analistas advierten que la posible redirección estratégica podría estar motivada tanto por factores de política interna como por la necesidad de ganar terreno en el ámbito internacional.

En regiones como Centroamérica y el Caribe, un eventual acercamiento de Washington hacia La Habana generaría impactos directos.

La economía de Cuba y las migraciones suelen ser temas de alto interés para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, quienes ven en la política exterior estadounidense un factor clave para la región.

Imagen cortesía y de archivo.

Marco Rubio insta a los cubanos a construir una “nueva Cuba”

El secretario de Estados de EEUU, Marco Rubio, ha instado recientemente a los cubanos, tanto dentro como fuera de su país, a liderar la construcción de una nueva Cuba.

Rubio subrayó la importancia de fortalecer la diáspora cubana y motivar a la comunidad internacional a apoyar una transición democrática en la isla.

Su llamado ha sido ampliamente cubierto por diversos medios, generando debate sobre el futuro político y social de Cuba.

Rubio, de origen cubano, enfatizó que “no podemos esperar que los opresores cambien voluntariamente”, refiriéndose al gobierno actual en Cuba.

Argumentó que la transformación debe surgir desde la propia sociedad civil, impulsada por quienes han experimentado el exilio y defienden los valores democráticos.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de la represión y la importancia de mantener la presión internacional sobre el gobierno cubano.

De acuerdo con Rubio, la diáspora cubana tiene una responsabilidad histórica en la promoción de la democracia en Cuba, aprovechando su experiencia y recursos en el exterior.

Además, instó a la comunidad internacional y a los aliados de Estados Unidos a solidarizarse con el pueblo cubano.

Las palabras del senador han encontrado eco entre distintos grupos de exiliados, quienes han respondido con llamados a la unidad y a la organización para lograr un cambio efectivo en la isla.

EEUU quiere acusar penalmente al líder de Cuba Raúl Castro

Estados Unidos busca acusar penalmente a líder de Cuba, Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de avionetas de la organización Brothers to the Rescue en 1996, un hecho que costó la vida a cuatro civiles cubanoamericanos y que marcó una etapa de gran tensión en las relaciones bilaterales.

La “acusación penal a Raúl Castro” ha tomado relevancia nuevamente tras la reciente difusión de documentos que detallan la investigación en curso por parte de fiscales estadounidenses.

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aeronaves de la Fuerza Aérea Cubana, bajo la supervisión de altos mandos, interceptaron y derribaron dos avionetas civiles en espacio internacional.

El gobierno estadounidense calificó la acción como un acto hostil y respondió con el fortalecimiento del embargo a Cuba, incrementando la presión internacional sobre La Habana.

Con el paso de los años, el pedido de justicia de los familiares de las víctimas se ha mantenido.

Ahora, la posible acusación penal a Raúl Castro reaviva el debate sobre la responsabilidad de líderes cubanos en decisiones militares controvertidas.

Según reportes recientes, fiscales estadounidenses consideran contundente la evidencia para vincular directamente a Castro, quien ocupaba cargos clave en el ejército cubano durante la operación.

Esta situación añade tensión a las ya complejas relaciones Estados Unidos Cuba y podría influir en la política exterior de ambos países en los próximos meses.

Imagen cortesía.

Cuba deja claro que una agresión militar provocaría una catástrofe humanitaria

Cuba ha lanzado una fuerte advertencia sobre las consecuencias que podría tener una agresión militar en su territorio, asegurando que una acción de este tipo desataría una catástrofe humanitaria y un “baño de sangre”.

El gobierno cubano, a través de declaraciones recientes, sostiene que cualquier intento de intervención foránea no solo afectaría a la isla, sino que puede desencadenar una crisis regional de grandes dimensiones.

Las declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión geopolítica. Funcionarios cubanos subrayan que la estabilidad del país está ligada a la paz regional y remarcan que la comunidad internacional debe responsabilizarse ante el peligro de un conflicto armado.

“Una agresión militar contra Cuba no resolvería los problemas, sino que sumiría a la nación y a la región en el caos y el sufrimiento humano”, sentenció una alta autoridad cubana.

Diversos países y organismos han expresado su inquietud ante la posibilidad de una intervención militar en Cuba, advirtiendo sobre el impacto en derechos humanos y la seguridad de miles de civiles.

Expertos y analistas sostienen que las repercusiones podrían extenderse, agravando la migración y la inestabilidad político-social en el Caribe y América Latina.

Recientemente, líderes regionales han pedido respeto por la soberanía cubana y han instado a retomar el diálogo ante cualquier diferencia.

El análisis de la situación recuerda episodios del pasado, en los que intervenciones armadas han desencadenado prolongadas crisis humanitarias en otras partes del mundo.

Trump amenaza con “tomar” Cuba una vez termine la guerra con Irán

Las recientes declaraciones de Donald Trump han provocado inquietud en América Latina, especialmente tras afirmar que podría tomar Cuba usando un portaviones.

Esta afirmación llega justo después del retorno de la embarcación desde Irán, elevando el nivel de tensión sobre la relación entre Estados Unidos, Cuba y el actual contexto de conflictos internacionales.

“De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo; haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos‘”, dijo.

Su retórica ha generado preocupación en la política regional, especialmente en Centroamérica y el Caribe, ante posibles repercusiones militares y diplomáticas.

El escenario internacional atraviesa momentos críticos, especialmente por los conflictos en el Medio Oriente y la relación entre Estados Unidos e Irán. La idea de usar la fuerza militar contra Cuba revive viejas tensiones de la Guerra Fría y plantea interrogantes sobre el posible actuar de Washington en Latinoamérica si Trump volviese a ocupar la Casa Blanca.

Analistas políticos advierten sobre el riesgo de nuevas crisis regionales derivadas de esa postura confrontativa.

Rusia confirma su apoyo a Cuba para garantizar la soberanía y seguridad

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha reiterado recientemente que su país continuará fortaleciendo el apoyo a Cuba en temas clave como la defensa de su soberanía y la seguridad nacional.

Estas declaraciones refuerzan la histórica relación de cooperación que unen a Moscú y La Habana frente a crecientes presiones externas, especialmente en un contexto internacional marcado por sanciones y desafíos económicos.

Durante una intervención reseñada este lunes, Lavrov subrayó que la política exterior rusa mantiene como un “principio inquebrantable” el respaldo a naciones soberanas que enfrentan intentos de injerencia.

En particular, destacó el papel de Cuba como “socio estratégico”, poniendo énfasis en los lazos históricos y los intereses comunes en materia de seguridad y desarrollo económico.

“Por nuestra parte, seguiremos prestando de manera consecuente nuestro apoyo a Cuba y al pueblo cubano en la defensa de la soberanía y la seguridad del país”, recalcó.

Relación histórica y cooperación estratégica entre ambos países

Rusia y Cuba mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración en ámbitos políticos, militares y comerciales.

Según Lavrov, esta relación se ha traducido en acuerdos bilaterales destinados a modernizar las capacidades defensivas cubanas y a fortalecer la economía islandesa en medio del desafío que suponen las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y otros actores internacionales.

Analistas señalan que este apoyo se evidencia en la asistencia técnica y logística, la transferencia de equipamiento y la coordinación en foros multilaterales.

Además, resalta el hecho de que Cuba respalda a Rusia en importantes votaciones y posturas internacionales, consolidando la alianza estratégica entre ambos países.

En la esfera internacional, Lavrov también hizo un llamado a la comunidad global a respetar la autonomía de Cuba y a cesar todo intento de presión o sanción.Se paraliza la vida en Cuba: sin comida, sin combustible ni turistas

La vida en Cuba se ha paralizado por las presiones impuestas por Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La isla, que ha resistido 60 años de sanciones, se encuentra sin comida, sin combustibles ni turistas, haciendo mella en la calidad de vida de los cubanos.

Agencias han destacado que Cuba pasa por uno de los momentos de mayor incertidumbre económica, obligando a los ciudadanos a cocinar con carbón y a hacer un racionamiento extremo de la comida.

Desde que Maduro fue capturado y el presidente tomó el control del petróleo venezolano, el país se ha paralizado por la falta de gasolina para los aviones, buses y especialmente energía eléctrica.

Ante la falta de petróleo, el gobierno de Cuba tomó la determinación de suspender las clases, los trabajos e impulsar el ahorro de energía.

“Hoteles están cerrados y vuelos cancelados porque no hay suficiente combustible“, se destacó al respecto.

El gobierno de Trump busca negociar con las autoridades cubanas y tomar el control como lo hizo con Venezuela desde el 3 de enero, que concretó una operación militar para sacar del poder a Maduro.

Cuba permitirá a ciudadanos en el exterior invertir y abrir negocios en la isla

El Gobierno de Cuba anunció que los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en la isla. Esto se da como parte de nuevas medidas destinadas a impulsar la economía nacional.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó en una entrevista que el país busca fomentar un entorno empresarial más dinámico. Así, esperan permitir atraer capital y revitalizar sectores clave como el turismo, la minería y la infraestructura energética.

Según el funcionario, el gobierno también está abierto a mantener relaciones comerciales con empresas de Estados Unidos y con cubanos residentes en ese país, incluyendo a sus descendientes. No obstante, aseguró que el embargo estadounidense sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de la isla. Esto se debe a que limita el acceso a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.

La medida llega en medio de una profunda crisis económica y energética en Cuba, marcada por apagones, escasez de combustible y presión social. Las autoridades esperan que la apertura a la inversión de la diáspora ayude a generar capital y a impulsar proyectos que fortalezcan la producción y los servicios en el país.

Este cambio representa un giro significativo en la política económica cubana. Durante años los ciudadanos que vivían fuera del país no podían participar directamente en negocios privados dentro de la isla.

Imágenes cortesía.

Delegación de EEUU llega a Cuba para presionar su rendición

En un hecho que marca un nuevo capítulo en las relaciones Cuba – EEUU, una delegación estadounidense visita Cuba esta semana para dialogar con altos funcionarios de La Habana.

La visita fue confirmada por ambos gobiernos y se perfila como un avance importante en la agenda bilateral, tras años de tensiones y acercamientos intermitentes.

Fue una de las visitas de más alto nivel de funcionarios estadounidenses en aproximadamente una década y se produce mientras el presidente Donald Trump continúa avivando el espectro de una posible acción militar.

La delegación de alto nivel del Departamento de Estado, que visita Cuba en las últimas semanas, subrayó que se estaba acabando el tiempo para que La Habana “realice reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de manera irreversible”.

Temas clave en la agenda bilateral EEUU Cuba

La delegación estadounidense, compuesta por representantes del Departamento de Estado y otras agencias, abordará temas como la cooperación regional, derechos humanos, control migratorio y combate al narcotráfico.

Los encuentros buscan abrir canales de comunicación efectivos para beneficiar a ambas poblaciones y avanzar en soluciones conjuntas ante desafíos actuales.

Cuba también ha manifestado interés en dialogar sobre el levantamiento de sanciones y la normalización de relaciones comerciales, aspectos relevantes para la economía cubana.

Aunque las expectativas son cautelosas, analistas consideran que este acercamiento podría sentar nuevas bases para el futuro de la diplomacia bilateral.

Experiencias anteriores han fluctuado entre acercamientos históricos y retrocesos marcados por desacuerdos políticos.

Sin embargo, el actual contexto internacional y la presión social por cambios han motivado a ambas partes a explorar nuevas oportunidades de colaboración.

EEUU asegura que Cuba se está “tambaleando”: “Es hora de un cambio”

El gobierno de Estados Unidos aseguró que el régimen cubano se tambalea y que llegó el momento de un cambio en Cuba.

Las declaraciones, difundidas este 29 de enero, reflejan el creciente interés de Washington en influir sobre el futuro político de Cuba, en un contexto de crisis económica y social sin precedentes.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, expresó que Washington espera que los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales” en 2026, al hacer mención sobre la posibilidad de un cambio de régimen en la isla.

“Esperamos que en 2026 los cubanos por fin puedan ejercer sus libertades fundamentales”, afirmó Landau.

Los funcionarios estadounidenses apuntaron a los recientes episodios de descontento popular y represión como evidencia de que el modelo actual muestra signos de desgaste.

Raúl Castro participa en las negociaciones de Cuba y EEUU

El exlíder revolucionario, Raúl Castro participa activamente en la toma de decisiones durante los actuales diálogos bilaterales entre Cuba y EEUU.

La noticia ha generado debate a nivel internacional, reavivando las preguntas sobre cuánto poder sigue ejerciendo tras su retiro oficial.

La participación de Raúl Castro en los asuntos de la isla la revelo su hija, Mariela Castro, quien aseguró que su padre está al tanto de los posibles acuerdos.

Mientras Miguel Díaz-Canel ocupa formalmente la presidencia, la influencia de Castro sobre los asuntos estratégicos del país caribeño se mantiene firme.

Así lo indicó Mariela Castro en una entrevista reciente, asegurando que su padre “siempre es consultado en decisión importantes”, especialmente en las conversaciones con Washington.

Estas negociaciones han cobrado relevancia tras recientes cambios en la postura estadounidense hacia la isla y en el contexto de [sucesivas crisis económicas y migratorias.

El poder tras bambalinas: la influencia directa de Raúl Castro en Cuba

Raúl Castro dejó la presidencia en 2018, pero su papel como líder histórico del Partido Comunista de Cuba garantiza, según expertos y familiares, una influencia decisiva en las políticas clave.

Sus opiniones y estrategias siguen siendo altamente valoradas por los altos mandos gubernamentales, en especial cuando se trata de relaciones internacionales cruciales como las que actualmente se discuten con Estados Unidos.

Diversos analistas señalan que, aunque no ostenta un cargo oficial, Castro conserva un peso considerable en la toma de decisiones.

Los vínculos, la experiencia y el legado de la familia Castro continúan marcando el rumbo del país, un hecho confirmado públicamente por fuentes cercanas al núcleo del poder cubano.

Presidente de Cuba se queja de Trump ante los congresistas estadounidenses

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro este lunes con congresistas demócratas de Estados Unidos.

Durante el encuentro el líder cubano aprovechó para denunciar lo que llamó un “daño criminal” causado por las políticas estadounidenses hacia la isla, principalmente las sanciones y el embargo económico.

Este diálogo marca una nueva etapa de contactos directos entre autoridades cubanas y miembros del Congreso estadounidense, mientras ambos países mantienen una relación tensionada desde hace décadas.

Durante la reunión, Díaz-Canel resaltó el impacto negativo que, según él, han tenido las restricciones financieras y comerciales impuestas por Washington.

El mandatario afirmó que estas acciones dificultan el desarrollo económico de la nación caribeña y afectan a la población cubana, por lo que urgió a los congresistas presentes a impulsar un cambio en la política exterior estadounidense hacia Cuba.

Rusia desafía a EEUU y envía un segundo petrolero a Cuba



Rusia ha confirmado que está preparando el segundo envío de petróleo a Cuba en lo que va de 2026.

El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que las autoridades cubanas solicitaron este suministro debido a la fuerte crisis energética que atraviesa la isla.

La problemática intensificada por la disminución de envíos provenientes de Venezuela y otros países aliados. Este movimiento refuerza la cooperación entre Moscú y La Habana en el ámbito energético.

Según reportes, el cargamento previsto forma parte de los compromisos asumidos entre ambas naciones para garantizar la estabilidad de los servicios básicos en Cuba.

El primer envío de petróleo ruso ya había sido realizado a inicios de año como respuesta a los reiterados apagones y la escasez de combustible que afecta a los cubanos.

Impacto del apoyo ruso ante la escasez energética en Cuba

El gobierno cubano enfrenta meses de crisis energética que han afectado la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Las autoridades de la isla han implementado medidas de racionamiento, pero la situación se ha agravado por la falta de reservas y la imposibilidad de importar combustibles en cantidades suficientes.

La cooperación petrolera con Rusia podría servir de alivio temporal mientras Cuba busca diversificar sus fuentes de energía.

Según informes de Xinhua, Moscú ha reiterado su disposición a apoyar a La Habana siempre que lo requiera, consolidando así una alianza estratégica en un contexto geopolítico complejo.