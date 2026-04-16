El exlíder revolucionario sigue influyendo en las decisiones de la isla. Está “rigurosamente” al tanto de los acercamientos del presidente Donald Trump y las autoridades cubanas, según confirmó su hija.

El exlíder revolucionario, Raúl Castro participa activamente en la toma de decisiones durante los actuales diálogos bilaterales entre Cuba y EEUU.

La noticia ha generado debate a nivel internacional, reavivando las preguntas sobre cuánto poder sigue ejerciendo tras su retiro oficial.

La participación de Raúl Castro en los asuntos de la isla la revelo su hija, Mariela Castro, quien aseguró que su padre está al tanto de los posibles acuerdos.

Mientras Miguel Díaz-Canel ocupa formalmente la presidencia, la influencia de Castro sobre los asuntos estratégicos del país caribeño se mantiene firme.

Así lo indicó Mariela Castro en una entrevista reciente, asegurando que su padre “siempre es consultado en decisión importantes”, especialmente en las conversaciones con Washington.

Estas negociaciones han cobrado relevancia tras recientes cambios en la postura estadounidense hacia la isla y en el contexto de [sucesivas crisis económicas y migratorias.

El poder tras bambalinas: la influencia directa de Raúl Castro

Raúl Castro dejó la presidencia en 2018, pero su papel como líder histórico del Partido Comunista de Cuba garantiza, según expertos y familiares, una influencia decisiva en las políticas clave.

Sus opiniones y estrategias siguen siendo altamente valoradas por los altos mandos gubernamentales, en especial cuando se trata de relaciones internacionales cruciales como las que actualmente se discuten con Estados Unidos.

Diversos analistas señalan que, aunque no ostenta un cargo oficial, Castro conserva un peso considerable en la toma de decisiones.

Los vínculos, la experiencia y el legado de la familia Castro continúan marcando el rumbo del país, un hecho confirmado públicamente por fuentes cercanas al núcleo del poder cubano.

Presidente de Cuba se queja de Trump ante los congresistas estadounidenses

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro este lunes con congresistas demócratas de Estados Unidos.

Durante el encuentro el líder cubano aprovechó para denunciar lo que llamó un “daño criminal” causado por las políticas estadounidenses hacia la isla, principalmente las sanciones y el embargo económico.

Este diálogo marca una nueva etapa de contactos directos entre autoridades cubanas y miembros del Congreso estadounidense, mientras ambos países mantienen una relación tensionada desde hace décadas.

Durante la reunión, Díaz-Canel resaltó el impacto negativo que, según él, han tenido las restricciones financieras y comerciales impuestas por Washington.

El mandatario afirmó que estas acciones dificultan el desarrollo económico de la nación caribeña y afectan a la población cubana, por lo que urgió a los congresistas presentes a impulsar un cambio en la política exterior estadounidense hacia Cuba.

El contexto del diálogo y la postura cubana

El encuentro se produce en un momento clave, tras años de endurecimiento del embargo durante el gobierno de Donald Trump.

Díaz-Canel reiteró su apertura al diálogo respetuoso, aunque enfatizó que el daño por parte de las medidas estadounidenses “ha sido criminal”, deteriorando áreas esenciales como la salud y la educación en Cuba.

Rusia desafía a EEUU y envía un segundo petrolero a Cuba



Rusia ha confirmado que está preparando el segundo envío de petróleo a Cuba en lo que va de 2026.

El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que las autoridades cubanas solicitaron este suministro debido a la fuerte crisis energética que atraviesa la isla.

La problemática intensificada por la disminución de envíos provenientes de Venezuela y otros países aliados. Este movimiento refuerza la cooperación entre Moscú y La Habana en el ámbito energético.

Según reportes, el cargamento previsto forma parte de los compromisos asumidos entre ambas naciones para garantizar la estabilidad de los servicios básicos en Cuba.

El primer envío de petróleo ruso ya había sido realizado a inicios de año como respuesta a los reiterados apagones y la escasez de combustible que afecta a los cubanos.

Impacto del apoyo ruso ante la escasez energética en Cuba

El gobierno cubano enfrenta meses de crisis energética que han afectado la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Las autoridades de la isla han implementado medidas de racionamiento, pero la situación se ha agravado por la falta de reservas y la imposibilidad de importar combustibles en cantidades suficientes.

La cooperación petrolera con Rusia podría servir de alivio temporal mientras Cuba busca diversificar sus fuentes de energía.

Según informes de Xinhua, Moscú ha reiterado su disposición a apoyar a La Habana siempre que lo requiera, consolidando así una alianza estratégica en un contexto geopolítico complejo.

Rusia desafía a EEUU y envía un segundo petrolero a Cuba

Rusia ha confirmado que está preparando el segundo envío de petróleo a Cuba en lo que va de 2026.

El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que las autoridades cubanas solicitaron este suministro debido a la fuerte crisis energética que atraviesa la isla.

La problemática intensificada por la disminución de envíos provenientes de Venezuela y otros países aliados. Este movimiento refuerza la cooperación entre Moscú y La Habana en el ámbito energético.

Según reportes, el cargamento previsto forma parte de los compromisos asumidos entre ambas naciones para garantizar la estabilidad de los servicios básicos en Cuba.

El primer envío de petróleo ruso ya había sido realizado a inicios de año como respuesta a los reiterados apagones y la escasez de combustible que afecta a los cubanos.

Impacto del apoyo ruso ante la escasez energética en Cuba

El gobierno cubano enfrenta meses de crisis energética que han afectado la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Las autoridades de la isla han implementado medidas de racionamiento, pero la situación se ha agravado por la falta de reservas y la imposibilidad de importar combustibles en cantidades suficientes.

La cooperación petrolera con Rusia podría servir de alivio temporal mientras Cuba busca diversificar sus fuentes de energía.

Según informes de Xinhua, Moscú ha reiterado su disposición a apoyar a La Habana siempre que lo requiera, consolidando así una alianza estratégica en un contexto geopolítico complejo.

Cuba denuncia “feroz presión y chantaje” de EEUU para mermar apoyo internacional a su programa médico

El gobierno de Cuba acusó recientemente a Estados Unidos de presionar y obstaculizar su conocido programa de envío de médicos cubanos al exterior.

Según funcionarios de La Habana, estas acciones por parte de Washington buscan limitar el alcance del programa.

Además, pretenden afectar las relaciones de cooperación médica con países latinoamericanos y de otras regiones.

La denuncia destaca la importancia que tiene este programa para la economía cubana y para la salud pública mundial.

El impacto de las sanciones en la cooperación médica cubana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que las sanciones, restricciones y presiones diplomáticas de EEUU han generado dificultades. Por consiguiente, los médicos cubanos tienen obstáculos para poder ejercer en distintas naciones.

Las autoridades subrayan que estos especialistas han brindado ayuda humanitaria en países necesitados. Asimismo, se han especializado en el combate a epidemias y el fortalecimiento de sistemas de salud.

Sin embargo, desde la perspectiva estadounidense, el programa es criticado por supuestos abusos laborales y falta de transparencia en los beneficios para los profesionales.

A pesar de las adversidades, Cuba defiende su modelo de cooperación médica internacional y asegura que los ataques buscan desprestigiar la solidaridad cubana.

Diversos expertos consideran que la continuidad de las sanciones puede afectar tanto a la economía cubana como el acceso de comunidades. Así mismo, pueden impactar a las vulnerables a servicios médicos esenciales.



