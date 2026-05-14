“Llegará un día, y podría ser pronto, creo, en que este Senado le dirá al presidente: ‘Detenga esta guerra'”, declaró el senador demócrata Tim Kaine.

WASHINGTON (AP) — Los republicanos del Senado volvieron a bloquear el miércoles una legislación demócrata que detendría la guerra del presidente Donald Trump con Irán, pero aumentó el número de senadores del Partido Republicano que votaron en contra del conflicto.

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votó contra la guerra por primera vez. Otros dos republicanos, la senadora Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky , también votaron en contra de la guerra, como ya lo habían hecho anteriormente.

La legislación sobre poderes de guerra finalmente no logró avanzar por 49-50, con el senador John Fetterman, de Pensilvania, como el único demócrata que se opuso, aunque el resultado ajustado refleja la creciente inquietud por la guerra de Trump. Varios otros senadores republicanos han dado señales de que quieren que el Congreso se pronuncie sobre el rumbo del conflicto.

“Llegará un día, y podría ser pronto, creo, en que este Senado le dirá al presidente: ‘Detenga esta guerra'”, declaró el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, quien ha encabezado la táctica de su partido de forzar votaciones repetidas sobre la guerra.

Incluso si se aprueba en el Senado, una resolución sobre poderes de guerra tendría pocas probabilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes y, además, Trump casi con certeza la vetaría. Pero los demócratas sostienen que las votaciones buscan aumentar la presión política sobre el mandatario para que ponga fin al conflicto o solicite autorización del Congreso para continuarlo.

El gobierno no cree que necesita autorización del Congreso para continuar la guerra

La Casa Blanca, por su parte, ha afirmado que no necesita autorización del Congreso para la guerra y ha eludido requisitos legales para obtener la aprobación del legislativo para continuar la campaña militar. Sostiene que las hostilidades “han cesado” porque hay un alto al fuego.

Esa postura ha generado tensión entre el Congreso controlado por los republicanos y la Casa Blanca, porque, en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, los presidentes están obligados a obtener autorización del Congreso después de 60 días de participar en un conflicto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los legisladores esta semana que Estados Unidos podría volver a atacar a Irán sin que la Casa Blanca busque la aprobación del Congreso. Le dijo a Murkowski durante una audiencia el martes que el gobierno considera que tiene “toda la autoridad necesaria”.

Murkowski expresó escepticismo ante ese argumento. Señaló que siguen soldados, aviones y buques de guerra en la región por lo que “no parece que las hostilidades hayan terminado”.

Los republicanos siguen apoyando la guerra, pero la inquietud va en aumento

La dirigencia republicana ha seguido respaldando la guerra con Irán, al argumentar que el cierre del estrecho de Ormuz ejerce más presión económica sobre Irán que sobre Estados Unidos.

“La economía de Irán está con soporte vital. Su liderazgo está eliminado”, indicó el senador John Barrasso, el número dos de los republicanos en la dirigencia, durante un discurso en el pleno el miércoles.

También sostuvo que las resoluciones demócratas solo buscan socavar a Trump utilizando la guerra. Forzar el tema justo cuando el mandatario llegaba a China para una cumbre “le quitaría el piso”, manifestó Barrasso.

Aun así, los republicanos también están cada vez más inquietos por los altos precios de la gasolina, especialmente a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur, comentó el miércoles que preferiría que las dos ramas del gobierno resolvieran los asuntos constitucionales en lugar de una votación del Congreso sobre poderes de guerra o una posible impugnación en los tribunales.

Rounds señaló que ambas partes deberían sentarse y decir: “tenemos responsabilidades constitucionales compartidas”.

Los demócratas planean seguir proponiendo votaciones sobre la guerra y ya miran hacia adelante para imponer limitaciones a Trump durante el debate sobre la legislación anual que autoriza y financia a las fuerzas armadas.

El senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon y patrocinador de la resolución del miércoles, dijo a los periodistas que cree que hay una “erosión del apoyo, erosión del entusiasmo, un aumento del escepticismo” sobre la guerra entre los republicanos.

Imágenes cortesía.

Guerra EEUU e Irán “asfixia” a Asia y África

Asia y África son fuertemente afectadas por la guerra entre EEUU e Irán, que en menos de tres meses ha provocado problemas económicos mundiales.

Miles de hogares cada día luchan para que los efectos de la guerra sean menores, pero el encarecimiento del petróleo merma sus posibilidades.

Antes del atardecer, una llama azul solía cobrar vida en la cocina de Brenda Obare con un rápido giro de la perilla cuando empezaba a preparar la cena.

Ahora, su estufa suele estar fría mientras se agacha sobre un brasero de carbón, avivando un fuego humeante para cocinar para su familia afuera de su casa con techo de lámina en Kibera, en la capital de Kenia, Nairobi, uno de los asentamientos informales más grandes de África. El gas para cocinar es demasiado caro y a menudo no está disponible. El carbón siempre está ahí.

“No tenemos muchas opciones”, comentó. “Usamos lo que podemos pagar”.

Historias como la suya se están volviendo más comunes debido a las interrupciones energéticas causadas por la guerra en Irán. Los gobiernos habían promovido combustibles más limpios como el gas licuado de petróleo (GLP) por razones de salud y conservación, pero el aumento de los costos está socavando esos avances.

Los impactos se están extendiendo más allá de las gasolineras hacia las cocinas, los bosques y los hábitats de vida silvestre. En toda África y el sur de Asia, los gobiernos han pasado años intentando que los hogares dejen de quemar carbón y leña para pasarse a combustibles más limpios como el GLP.

Ese impulso estuvo motivado por los riesgos de la contaminación del aire, que mató a 2,9 millones de personas en 2021, según la Organización Mundial de la Salud. Pero también se centró en la conservación, ya que el uso de leña o carbón aumenta la presión sobre los bosques y la fauna silvestre. Cortar árboles más rápido de lo que se reproducen acelera la deforestación.

A medida que más personas buscan combustible en el bosque, se están encontrando con animales silvestres. Al mismo tiempo, las presiones económicas pueden impulsar más caza furtiva y caza de carne de monte, lo que incrementa la probabilidad de que enfermedades se propaguen de los animales a las personas.

La caída del turismo en África y Asia implica menos financiamiento para la conservación, mientras que los altos costos del combustible dificultan que los equipos de campo operen y respondan con rapidez cuando animales salvajes entran en zonas habitadas.

“Cuanto más se prolongue este desastre, más duro va a golpear a la conservación”, manifestó Mayukh Chatterjee, copresidente del grupo de especialistas en conflicto y coexistencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Veterano de la Segunda Guerra Mundial dice que “EEUU no es por lo que murieron”

Carl Spurlin Dekel, un veterano de la Segunda Guerra Mundial dijo entre lágrimas que lo que es en la actualidad los Estados Unidos (EEUU) no es por lo que murieron miles de soldados.

Dekel, cumplió 100 años de edad, conmemorando su centenario y recordando la lucha de sus compañeros, aquellos que ofrendaron sus vidas por la nación.

“La gente no se da cuenta de lo que tiene… Las cosas que hicimos y las cosas por las que luchamos y los muchachos que murieron por eso, todo se fue por el desagüe”, dijo el veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Agregó que el país se va al infierno en una canasta de mano, haciendo alusión a las decisiones de los actuales gobiernos.

El soldado, ganador de la Estrella de Plata, destacó que su vida longeva es producto de apreciar las cosas pequeñas de la vida.

“Creo sinceramente en todo este mundo, que todo es hermoso. Si me despierto por la mañana y veo estas plantas aquí… Y todas esas flores que están ahí, y la hierba verde en el suelo, eso es hermoso”, manifestó el veterano de guerra.

Aunque dice sentirse orgulloso de los premios y reconocimientos por haber representado a su nación, cuestiona que EEUU no es lo que se esperaba.

“No tenemos el país que teníamos cuando me crié, en absoluto… Nadie se divertirá tanto como yo. Nadie tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo. Y eso no es por lo que nuestros muchachos, eso no es por lo que murieron”, acotó Dekel.

El veterano de guerra no entró en detalles sobre su descontento con elctual estado de su país. La opinión del soldado coincide con una encuesta de Pew Research Center, en la cual se destaca que el 78% de los estadounidenses están insatisfechos.

Uno de los principales factores para la población es el mal manejo económico, lo cual ven de forma negativa.



La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, según experto ruso

La posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial haya comenzado han sido planteadas ampliamente por el profesor e investigador ruso, Dmitri Trenin.

Según el miembro del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, el mundo no ha notado ni comprendido que una guerra mundial se está desarrollando.

“El periodo de preguerra terminó para Rusia en el 2014, para China en 2017 y para Irán en 2023. Desde entonces, la guerra en su forma moderna e intensidad se ha intensificado”, dijo el también maestro de economía.

Agregó la Tercera Guerra Mundial ha ido en aumento desde el 2022, cuando Occidente intensificó su campaña y confrontación en contra de Rusia.

“El periodo de preguerra terminó para Rusia en el 2014, para China en 2017 y para Irán en 2023. Desde entonces, la guerra en su forma moderna e intensidad se ha intensificado“, acotó en tono contundente.

Dmitri fue claro al indicar que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se abrió una posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial escalara a dimensiones mayores.

“Para Estados Unidos y Europa, esta no es la última batalla, pero sin duda será decisiva. Occidentes es incapaz de aceptar la pérdida de la hegemonía mundial”, explicó el experto ruso sobre las motivaciones de un conflicto que ya se está viviendo sin ser percibido.

Trenin ejemplificó que Israel es una muestra de la ideología de “destruir” a los enemigos, entre estos Irán. “No es coincidencia que, a principios de junio, se usara una estrategia similar a la utilizada en la República Islámica para atacar aeródromos militares en Rusia“.

La Tercera Guerra Mundial comenzará en unas horas, asegura un vidente indio

El vidente indio, Kushal Kumar, conocido como el “nuevo Nostradamus”, aseguró que el martes 18 de junio comenzará la Tercera Guerra Mundial.

Según el conocedor de los tiempos, en el mundo existe un estímulo planetario para desencadenar una guerra sin precedentes que marcara el fin de la humanidad o un antes y un después.

El vidente indio señaló que la Tercera Guerra Mundial comenzará en unas horas, el martes 18 de junio.

No detalló que la fecha estaría vinculada a las horas de los continentes, ya que en algunas regiones del mundo la diferencia de tiempo es de más de ocho horas.

“Ahora, el martes 18 de junio de 2024 tiene el estímulo planetario más fuerte para desencadenar la Tercera Guerra Mundial”, dijo astrólogo.

El vidente indio explicó que otras fechas importantes ante el comienzo de un conflicto mundial son el pasado 10 de junio y el 29 de junio que nutren el comienzo de un conflicto mundial.

“Se puede observar aquí que la alerta predictiva para una mejor atención y una estrategia adecuada implica una interpretación cuidadosa y seria de los impactos planetarios”, se indicó al respecto.

Al respecto, agregó que para el cumplimiento de su profecía no se debe descartar el error humano o el desliz no intencionado.

No es la primera vez que el vidente indio pronostica el inicio de la guerra y no se cumple su profecía, argumentando que un error humano no invalida la veracidad de su predicción.

El astrólogo utiliza la carta astral védica para hacer sus predicciones, que es un sistema arraigado en la cultura hindú.

China advierte a EEUU que en una guerra comercial no hay ganadores

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió a Estados Unidos (EEUU) que en una guerra comercial no hay ganadores, avizorando el fracaso de la administración de Donald Trump si continúa con su deseo de imponer aranceles.

Jinping aseguró que, de concretarse el plan, está dispuesto a defender los intereses de su país, imponiendo aranceles o disminuyendo las exportaciones de productos claves para EEUU.

“La guerra arancelaria, la guerra comercial y la guerra tecnológica van en contra de la tendencia histórica y las leyes económicas, y no habrá ganadores”, resaltó el líder chino en un evento financiero en donde se congregaron representantes de instituciones financieras globales.

Al respecto, señaló que este tipo de políticas son como crear pequeños patios con muros altos o desvincularse y romper cadenas que perjudican a todos, sin que haya un ganador.

“China siempre ha creído que solo cuando China es buena puede el mundo ser bueno. Solo cuando el mundo es bueno, puede China ser mejor”, dijo el presidente chino sobre uno de los temas más controversiales de la administración Trump.

La guerra comercial entre las naciones es un tema que ha generado una serie de análisis. Los aranceles y las restricciones de las exportaciones son un tema que se viene arrastrando desde la gestión de Joe Biden.

Solo la semana pasada, Biden aplicó una tercera ronda de restricciones a las exportaciones en tan solo dos años. China no se ha quedado de brazos cruzados y restringió la exportación de productos claves para uso militar en EEUU.

China advierte a EEUU riesgo de una “nueva Guerra Fría”

El gobierno de China advirtió a Estados Unidos (EEUU) el riesgo de una nueva “Guerra Fría” por las acusaciones sobre el origen del nuevo coronavirus, Covid-19.

La tensión entre ambas naciones adquirió un nuevo escenario luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, alertara del alcance de las declaraciones del presidente Donald Trump.

“Algunas fuerzas políticas en Estados Unidos están tomando como rehenes las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo Yi.

Indicó que buscan empujar a ambas naciones a una nueva “Guerra Fría”, catalogándolo como un virus político.

“Además de la devastación causada por el nuevo coronavirus, también hay un virus político que se propaga por Estados Unidos”, continuó en funcionario.

Esgrimió que algunos políticos han fabricado demasiadas mentiras contra China y han sembrado conspiraciones.

“Ambos tenemos una gran responsabilidad por la paz y el desarrollo mundial… China y Estados Unidos pueden ganar con la cooperación y perder con la confrontación”, apuntó.

Las declaraciones de Yi llegan unas semanas después que Trump acusará a la Organización Mundial para la Salud (OMS) de sesgarse a favor de China para ocultar información.

Actualmente el organismo no recibe fondos de EEUU, luego que Trump los suspendiera y anunciara una evaluación o investigación en contra del organismo.







