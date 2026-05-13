Las divisiones dentro del movimiento conservador ligado al presidente Donald Trump continúan creciendo luego de que el comentarista Alex Jones afirmara que Sebastian Gorka, funcionario de contraterrorismo de la Casa Blanca, mencionó a figuras mediáticas de derecha como posibles amenazas extremistas.

La controversia surgió tras una entrevista en la que Gorka habló sobre la nueva estrategia antiterrorista impulsada por la administración Trump. El plan contempla acciones contra carteles, grupos extremistas islámicos y organizaciones calificadas por el Gobierno como movimientos violentos de izquierda.

Durante la conversación, Gorka aseguró que las autoridades no observan actualmente el mismo nivel de violencia proveniente de sectores de derecha que el que atribuyen a grupos extremistas de izquierda. Sus declaraciones ocurrieron mientras sectores conservadores mantienen diferencias internas relacionadas con la política exterior del presidente y el manejo de investigaciones federales de alto perfil.

El debate ha intensificado las tensiones entre figuras influyentes del movimiento MAGA, especialmente luego de que algunos comentaristas conservadores comenzaran a cuestionar públicamente decisiones de la administración Trump.

Novia de Kash Patel, jefe del FBI, niega acusaciones de espionaje MAGA en EEUU