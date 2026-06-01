La espera llegó a su fin. Casi cuatro años después de disputar su último partido oficial, Serena Williams regresará al tenis profesional. La legendaria jugadora estadounidense, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, aceptó una invitación especial para participar en el torneo sobre césped de Queen’s Club, en Londres, donde competirá en la modalidad de dobles.

El anuncio fue confirmado este lunes por la WTA y representa el regreso de una de las deportistas más influyentes y exitosas en la historia del tenis. Williams, de 44 años, no compite oficialmente desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, certamen en el que puso fin a su última etapa en el circuito profesional sin confirmar un retiro definitivo.

En aquel momento, la estadounidense aseguró que estaba “evolucionando” hacia una nueva fase de su vida, lo que dejó abierta la posibilidad de un eventual retorno a las canchas. Ahora, casi cuatro años después, esa posibilidad se ha convertido en realidad.

La propia Serena alimentó la expectativa con una publicación en sus redes sociales. “Supongo que todos escucharon la noticia”, escribió junto a un video en el que aparece respondiendo una llamada telefónica antes de bromear diciendo: “Tengo que cambiar mi número”.

El torneo de Queen’s Club se disputará del 8 al 14 de junio y servirá como preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Aunque inicialmente se informó que Williams jugaría junto a la joven canadiense Victoria Mboko, la organización señaló posteriormente que la identidad de su compañera de dobles será anunciada en los próximos días.

La elección de un torneo sobre césped ha generado especulaciones sobre una posible participación de Serena en Wimbledon, competencia en la que conquistó siete títulos individuales a lo largo de su exitosa carrera y donde protagonizó algunos de los momentos más memorables de su trayectoria.

“Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El césped me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte”, expresó Williams.

Considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena marcó una época dentro y fuera de las canchas gracias a sus logros deportivos, su impacto cultural y su influencia en nuevas generaciones de atletas. Su regreso promete convertirse en uno de los acontecimientos más destacados de la temporada tenística.

Serena Williams anuncia embarazo en la alfombra de Met Gala