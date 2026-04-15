El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, confirmó que está dispuesto a despedir a Jerome Powell de su cargo como presidente de la Reserva Federal (Fed).

Este potencial despido de Powell por parte de Trump reabre el debate sobre la independencia de la Fed y el impacto que puede tener la intervención política en la economía estadounidense.

Durante la última campaña, Trump criticó abiertamente la política de tasas de interés implementada por Powell, acusándolo de actuar en contra de los intereses económicos del país.

Esta vez, según información publicada por CNN, Trump y su equipo han discutido la posibilidad de buscar el reemplazo del presidente de la Fed.

“Entonces tendré que despedirlo”, declaró Trump a Maria Bartiromo, de Fox Business, este miércoles en respuesta a una pregunta sobre la permanencia de Powell en la Fed.

La independencia de la Reserva Federal en la mira

La amenaza de despido a Powell, quien fue nominado originalmente por Trump en 2017, genera preocupaciones entre economistas y analistas políticos.

La independencia de la Reserva Federal, considerada esencial para la estabilidad económica, podría verse comprometida si el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de remover a su titular por desacuerdos políticos.

Un cambio en la directiva de la Fed antes de lo estipulado podría influir directamente en las políticas monetarias y la percepción internacional sobre la economía de Estados Unidos.

El mando de Powell termina en mayo, pero pretende continuar en el cargo si el Senado no ha confirmado a su sucesor.

Kevin Warsh, aún no ha sido confirmado por el Senado ni por el pleno de la cámara. Esto abre la posibilidad a que Powell permanezca en el cargo como presidente pro tempore, de acuerdo con las regulaciones de la Fed.

Kevin Warsh, el elegido de Trump para la Reserva Federal de EEUU

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, considera al economista Kevin Warsh como potencial presidente de la Reserva Federal tras la salida de Jerome Powell, en mayo del 2026.

La designación del máximo responsable del banco central de Estados Unidos suele tener implicaciones globales, especialmente para economías emergentes de Centroamérica y Latinoamérica.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no dudo de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicidades, Kevin!”, escribió Trump en su rede social.

¿Quién es Kevin Warsh y por qué es relevante para la FED?

Warsh es un ex gobernador de la Fed que estuvo considerado para ser secretario del Tesoro durante el segundo mandato de Trump y fue candidato al máximo cargo de la Fed durante su primer mandato.

Warsh fue nombrado miembro de la Fed en 2006 a la edad de 35 años, lo que lo convirtió en la persona más joven en haber formado parte de la poderosa junta directiva de la entidad.

Kevin Warsh es un economista con trayectoria tanto en el sector público como privado. Ocupó un puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, donde se destacó por su postura cautelosa frente a las políticas de estímulo posteriores a la crisis financiera.

Warsh también ha trabajado para administraciones anteriores y es visto como un candidato que podría imprimir un giro más conservador en la política monetaria.

El futuro de la Reserva Federal interesa también a nuestros países, ya que las decisiones sobre tasas de interés y manejo de la inflación en EEUU repercuten en las economías de la región.

La eventual nominación de Warsh marcaría la línea económica de una potencial nueva administración Trump y, por tanto, es seguida de cerca por analistas latinoamericanos.

Trump arremete contra el jefe de la FED: Fracasado y estúpido

La reciente declaración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU), ha puesto nuevamente bajo la lupa la conducción de la Reserva Federal.

Trump critica la gestión de Jerome Powell en la Reserva Federal, calificando sus acciones como un “fracaso” y señalando que la política monetaria actual podría afectar negativamente la economía norteamericana, conforme a reportes internacionales.

Durante una entrevista, Trump afirmó que Jerome Powell no ha cumplido con su rol al frente de la Fed, y advirtió que sus decisiones sobre las tasas de interés y el manejo de la inflación ponen en riesgo la estabilidad financiera.

Según el mandatario, las medidas implementadas generarían “mayores costos para los estadounidenses y menor crecimiento económico”.

Powell bajo presión por política monetaria

Este señalamiento se suma a las crecientes críticas que recibe Jerome Powell, especialmente por parte de sectores que demandan una postura más flexible ante la inflación y el crecimiento económico.

Si bien la Reserva Federal sostiene que sus movimientos recientes buscan estabilizar la economía, la presión desde distintos frentes políticos, incluidos figuras como Trump, incrementa la controversia sobre la efectividad de su política monetaria.

En el pasado, Trump ya había mostrado desacuerdo con las estrategias de la Fed, buscando una reducción de tasas de interés para estimular el mercado.

Ahora, sus recientes declaraciones reavivan el debate sobre la autonomía del organismo y su capacidad para responder a desafíos económicos complejos.