El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al papa León XIV al asegurar que no comprende la amenaza nuclear que representa Irán.

En una entrevista telefónica con el diario italiano Corriere della Sera, Trump afirmó que el pontífice “no debería hablar de guerra” porque, según él, no tiene conocimiento suficiente sobre la situación actual. Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones internacionales relacionadas con el programa nuclear iraní y el conflicto en la región.

El mandatario también dirigió críticas hacia la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, luego de que calificara como “inaceptables” sus comentarios sobre el papa. Trump respondió cuestionando la postura de Meloni respecto a Irán, señalando que el país representa un riesgo significativo para Europa.

Además, el presidente estadounidense expresó sorpresa por la posición de la líder italiana, a quien previamente había elogiado. Indicó que esperaba mayor respaldo por parte de Italia en temas como el conflicto con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió a Meloni y respaldó sus declaraciones sobre el papa. A través de redes sociales, destacó que la primera ministra mantiene una postura firme y coherente, alineada con el sentir de muchos ciudadanos italianos.

Las declaraciones reflejan tensiones diplomáticas entre aliados tradicionales, en un contexto marcado por desacuerdos sobre política internacional, seguridad y el manejo del conflicto en Medio Oriente.

Trump vuelve a “humillar” a los líderes europeos