¡Así como lo lee! El presidente de EEUU no ha podido resolver el conflicto con Irán y está impulsando un nuevo convenio abrahámico que incluiría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó recientemente a los países árabes a firmar los Acuerdos de Abraham, demostrando un renovado impulso para ampliar estos históricos tratados de paz en Medio Oriente.

Trump busca fomentar la convivencia en Medio Oriente basada en el pacto que ya formalizaron Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con Israel

La petición para que Medio Oriente se una en el acuerdo de Abraham incluyó un llamado inusual a Irán, sugiriendo por primera vez la posibilidad de que este país también se una a la iniciativa, diseñada en su origen para normalizar relaciones entre Israel y varias naciones árabes.

Trump enfatizó la importancia de que más países árabes respalden los Acuerdos de Abraham, en un intento de reforzar la estabilidad y la cooperación económica y política en la región.

Trump también “abrió la puerta” a la participación de Irán en los acuerdos, señalando que ello podría representar un avance significativo para la paz regional, afirmando que “todos deberían estar incluidos”.

Desde su firma en 2020, los Acuerdos de Abraham han permitido la normalización diplomática entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, pero la inclusión de Irán sería un cambio radical considerando la historia de tensiones.

Analistas internacionales sostienen que la propuesta podría encontrar resistencias, pero también generaría nuevas vías de diálogo y alianzas en Medio Oriente.

La comunidad internacional observa con atención estos movimientos, pues el respaldo de más países árabes y la sumatoria de Irán podrían modificar sustancialmente la dinámica en la zona, impactando tanto la geopolítica como los intercambios comerciales y sociales.

El acuerdo entre EEUU e Irán está casi listo y Trump dice que no hay que apresurarse

Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y haría que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, informaron funcionarios regionales a The Associated Press.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió a sus representantes “que no se apresuren en llegar a un acuerdo”.

El mandatario afirmó que las negociaciones avanzan ” de manera ordenada y constructiva” , y que la relación con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”. Rechazó las críticas de algunos republicanos que buscan un enfoque más duro.

El acuerdo no se firmará el domingo, según una persona familiarizada con el estado de las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente. Las partes parecían más cerca de un acuerdo en las últimas semanas, solo para ver cómo fracasaban las labores diplomáticas.

La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado.

Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo que el bloqueo “permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

Según el posible acuerdo, Irán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará al uranio estará sujeta a más conversaciones durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario federal confirmó el periodo de 60 días y señaló que si Irán no renuncia a su reserva no habrá alivio en las sanciones y no se llegaría a un acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre el acuerdo emergente debido a que no se ha hecho público.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no ha hecho ningún compromiso público de renunciar a su uranio, una exigencia clave de Trump para llegar a un acuerdo. El presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y reitera su derecho a la tecnología nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las negociaciones han logrado “un progreso importante, aunque no un progreso final”, y que el mundo ya no tendría que tener miedo de que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante su visita a la India, Rubio dijo al diario India Today que la “primera etapa” de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. “La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca desarrollar armamento nuclear, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”.

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

Borrador de acuerdo Irán EEUU no incluye tema nuclear

En las últimas horas, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha tomado un giro relevante tras la filtración de un borrador que ya circula en países del Golfo Pérsico.

Aunque el documento representa un avance en la diplomacia internacional, fuentes cercanas aseguran que aún persisten dudas cruciales sobre su alcance real, ya que omite un punto esencial de la agenda nuclear.

El borrador incluye compromisos relacionados con la reducción de tensiones regionales y posibles pasos hacia el alivio de algunas sanciones en contra de Irán.

Sin embargo, según información revelada, el texto filtrado no hace referencia al programa de enriquecimiento de uranio iraní, el tema más delicado y una de las demandas centrales de la comunidad internacional para garantizar la seguridad en Medio Oriente.

El enriquecimiento de uranio en Irán es, desde hace años, la mayor preocupación de potencias occidentales y organismos internacionales.

La ausencia de ese tema en el borrador genera escepticismo entre expertos sobre la viabilidad de un acuerdo duradero que lleve tranquilidad a la región.

Sin la inclusión de estrictas regulaciones y mecanismos de verificación, temen que las negociaciones se estanquen o que las tensiones puedan empeorar.

Fuentes diplomáticas, consultadas en medios del Golfo, recalcan que mientras Irán busca alivios económicos, Estados Unidos y sus aliados insisten en garantías sobre el desarrollo nuclear.

El hecho de que el documento filtrado omita un aspecto tan relevante pone en entredicho la voluntad de alcanzar un entendimiento integral.

Trump amenaza a Irán con una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear

(7/marzo/2025).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que escribió y envió al líder de Irán, ayatollah Alí Khamenei, advirtiéndole que está dispuesto a una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear.

Trump reveló detalles del contenido de la carta en una entrevista para Fox Businnes News. “Le escribí una carta diciendo: Espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible”, dijo el mandatario sobre la posibilidad de una intervención militar.

Posterior a la entrevista de Trump, la Casa Blanca confirmó que el gobernante estadounidense envió la nota con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

Analistas han señalado que se trata de una amenaza directa con enviar tropas estadounidenses, declarando una guerra abierta a Irán.

“Preferiría negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero podemos llegar a un acuerdo que sería tan bueno como si ganara por la vía militar“, agregó Trump al confirmar la intervención militar en el país árabe.

Al respecto, el mandatario indicó que algo va a pasar si Irán se niega a un convenio relacionado con mermar la fabricación de armas nucleares.

Hasta el momento, Irán no ha respondido a las amenazas del gobernante estadounidense. Se desconoce si la carta llegó al líder iraní.

No es la primera vez que Trump amenaza con una intervención militar a Irán, hace unos días indicó que estaba dispuesto a bombardear el país.

“Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”, dijo Trump sobre sus acciones para controlar el programa nuclear de Irán.

Irán responde a Trump: “Es más probable una guerra que llegar a un acuerdo nuclear”

El gobierno iraní considera que la guerra con Estados Unidos es hoy una opción más probable que la negociación, según declaraciones recientes de altos funcionarios.

Esta afirmación refleja la gravedad de las tensiones que marcan actualmente la relación entre ambos países, con choques verbales, incidentes militares y poca disposición al diálogo directo.

En las últimas semanas, Teherán ha endurecido su discurso y advierte que el clima internacional, especialmente en Medio Oriente, favorece la confrontación más que la diplomacia.

Las palabras reflejan el rápido deterioro de los canales diplomáticos tras años de conflictos, sanciones internacionales y acusaciones mutuas.

Expertos coinciden en que la escalada de hostilidades, alimentada por incidentes como los ataques en el Mar Rojo y las acciones de milicias aliadas a Irán, han reducido el margen para negociaciones significativas.

La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de conflicto directo, acusaciones de injerencia y sanciones.

El acuerdo nuclear de 2015 representó un breve respiro, pero el retiro estadounidense del pacto en 2018 reavivó la tensión y la incertidumbre.

Actualmente, ambos países parecen haber agotado las vías tradicionales de acercamiento, y la desconfianza domina cada declaración pública.

Irán estaría obligado a firmar un acuerdo nuclear o EEUU trataría de desaparecer el país

El gobierno de Donald Trump tendría todo preparado para obligar a Irán a firmar un acuerdo nuclear, amenazándolos con desaparecer el país de la faz de la Tierra.

La información militar fue publicada por el medio The Daily Express, destacando que la gestión Trump tiene todo planificado para atacar a Irán si se niega a controlar su poderío nuclear, exactamente para el mes de septiembre.

“Israel ya está preparado para una guerra con Irán, aunque no lo admita”, destacó The Daily Express al hablar sobre las constantes amenazas en las que vive el gobierno hebreo por las guerras con sus países vecinos, incluido Israel.

El conflicto iniciaría a mediados de septiembre, cuando Trump exponga a Irán su intención de obligarlo a rendir cuentas sobre su programa nuclear, considerado por EEUU como un peligro para la humanidad.

“Si existe la voluntad de dar tiempo al presidente Trump para intentar conseguir un buen acuerdo nuclear, que también preferimos a la guerra“, detalla la fuente citada por el medio británico.

De acuerdo con los datos militares, todo está sobre la mesa y el plan para “desaparecer” Irán es real, y está más cerca de lo que se sospecha.

Al respecto, se indicó que para EEUU someter a Irán tiene sentido de urgencia, y está relacionado con el peligro de que su poderío nuclear se extienda.

El presidente Trump ha sido contundente al señalar que está dispuesto a bombardear a Irán si no firma el acuerdo sobre el uso de armas nucleares. “Serán bombardeados como nunca antes han visto”.

Arde nuevamente el Medio Oriente

Abbas Ali, Medio Oriente, pasa la mayor parte de su tiempo libre en la Plaza Tahrir, el epicentro de las protestas antigubernamentales.

Regresa a su casa a las tres de la mañana, duerme unas pocas horas, se cambia de ropa y le dedica un rato a la familia. No ve la hora de regresar a la plaza, donde espera permanecer hasta el final, sea cual sea al desenlace.

Tenía 13 años cuando una invasión encabezada por Estados Unidos derrocó a Sadam Husein y casi no se acuerda de lo que era la vida bajo su dictadura. Sí sabe lo que es la vida en la era post-Sadam, donde a menudo hay que librar una humillante batalla para sobrevivir.

A los 29 años, se considera afortunado porque tiene un trabajo, aunque su sueldo apenas si alcanza para cubrir los gastos médicos de su padre y de su madre. Sus dos hermanos y una hermana no tienen trabajo. Lo mismo la mayoría de sus amigos. Dice que el matrimonio es lo último que le pasa por la cabeza ya que no está en condiciones económicas de empezar una familia.

Molesto con los políticos y clérigos que fomentan las luchas sectarias, a quienes acusa de saquear las riquezas del país, Ali es un símbolo de los iraquíes jóvenes de Bagdad que llevan más de dos meses saliendo a las calles para tratar de derrocar a la clase política.

Hay escenas similares en el Líbano, donde desde hace más de dos meses la juventud despotrica contra la elite política que gobierna desde la guerra civil de 1975-90, a la que acusa también de saquear el país y llevarlo al borde de la bancarrota.

Estas protestas incesantes, sin líderes, no tienen precedentes y ya derrocaron gobiernos en las dos naciones. Pero no han logrado cambiar el sistema de gobierno: Los mismos políticos siguen manejando los hilos, discutiendo y demorando la formación de nuevos gobiernos e ignorando los pedidos de reformas radicales.

La situación se agrava con cada día que pasa y plantea la amenaza existencial más seria en años. Irak se ha visto sumergida otra vez en un ciclo de violencia en el que las fuerzas de seguridad han matado a más de 450 personas, mientras que el Líbano, Medio Oriente, está al borde de un caos y de un desastre económico.

Las protestas en estos dos países reflejan el malestar generalizado en el mundo árabe. Los expertos dicen que mientras que los alzamientos de la Primavera Árabe del 2011 estuvieron dirigidos contra gobernantes autócratas, el revuelo actual la apunta a toda una clase política y a un sistema que no funciona y que no puede darle una vida decente a la gente.

En Irán aumentó el descontento económico desde que el presidente estadounidense Donald Trump impuso devastadoras sanciones el año pasado.

Las Naciones Unidas dice que 200 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones de las últimas semanas, después de que el gobierno aumentó los precios de la gasolina. En Egipto hubo protestas aisladas a pesar de las medidas draconianas que impuso el presidente Abdel-Fattah el-Sissi. En Argelia y Sudán hay protestas similares.

Trump analiza enviar 10,000 soldados más a Medio Oriente

El posible envío de hasta 10,000 soldados estadounidenses al Medio Oriente ha puesto al mundo en alerta sobre la situación geopolítica en la región.

The Wall Street Journal informó que el Pentágono está considerando enviar soldados adicionales

Hasta el momento, son 6,000 soldados los que se encuentran dando apoyo al ejército de Benjamin Netanyahu.

“No está claro a qué lugar irán exactamente esas fuerzas, pero es probable que estén cerca de Irán y la isla de Jark, un polo fundamental para la exportación del petróleo”, señaló el prestigioso medio.

Lo anterior, podría estar relacionada con una operación terrestre en la nación islámica.

Las razones detrás del posible despliegue de tropas estadounidenses

Según fuentes oficiales citadas, el Pentágono considera que la presencia adicional disuadiría posibles ataques y fortalecería sus intereses.

Este movimiento responde también a la presión de aliados occidentales. Además, responde al temor de que la escalada se traduzca en un conflicto regional de mayores dimensiones.

Además, el despliegue ocurre en un contexto donde la tensión en Medio Oriente sigue en aumento. Especialmente, esto ocurre por la cercanía de Irán y otros actores no estatales.

Otras fuentes han sugerido que la cantidad exacta de soldados, así como la duración del despliegue, dependerá de la evolución de la situación en el terreno. También dependerá de las negociaciones diplomáticas en curso.

Una mirada histórica indica que este tipo de movimientos ya ha sido empleado en ocasiones anteriores como medida de disuasión. También se ha empleado como apoyo logístico para operaciones multinacionales.

Si se confirma, podría surgir un debate sobre el impacto en la seguridad internacional y las repercusiones políticas para Estados Unidos.



Medio Oriente no da tregua a la guerra: Siria se convierte en el foco del conflicto

Medio Oriente no da tregua a la guerra. A unas horas del alto al fuego entre Israel y Hezbollah, Siria se ha convertido en el nuevo foco del conflicto.

Por increíble que parezca, las armas que fueron confiscadas a Hezbollah en el Líbano se están transfiriendo a las fuerzas de resistencia siria, que han perpetrado sus primeros ataques.

La noche del miércoles, la resistencia siria atacó Alepo como parte de su lucha en contra del gobierno de Bashar al-Ásad, a quien acusan de instaurar un régimen con la ayuda de Rusia.

El nuevo foco del conflicto cobró impulso a tan solo 24 horas de que Israel aceptara el alto al fuego y detuviera los ataques en contra de varias regiones del Líbano.

Medios locales han destacado que serían las Fuerzas Democráticas Sirias y Hayat Tahrir al Sham las responsables de los ataques en una autopista clave entre Damasco y Alepo.

Expertos han señalado que el ataque fue exitoso, por ser un paso importante para el país tras meses de lucha para recuperar Alepo, que fue tomada por la resistencia.

Se estima que el nuevo foco del conflicto en Oriente Medio se extienda hasta el 2025, evitando que la región tenga un poco de paz a inicios del 2025.

Investigaciones señalan que Israel entregó armas a los grupos rebeldes con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Bashar, aliado de Rusia. Entre los equipos entregados se mencionan equipos antiataques, baterías de artillería y unidades antiaéreas.

Medio Oriente bajo fuego: Grupos rebeldes en Siria toman en control de 50 ciudades

El gobierno de Siria, Medio Oriente, denunció que grupos de rebeldes han tomado el control de 50 ciudades del país luego de que Israel les proporcionara las armas que decomisó en el Líbano a los militantes de Hezbollah.

“Miembros de la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante y otras fracciones opositoras han tomado unas 50 localidades”, se informó sobre el conflicto armado que se dio a tan solo 24 horas después de que Israel firmara la tregua con Hezbollah.

En tres días de ofensiva, los militantes han logrado combatir al ejército sirio, logrando el control de 50 ciudades que ahora se encuentran bajo el dominio de los grupos rebeldes sirios.

Organismos defensores de los derechos humanos han detallado que las fuerzas militares del ejército de Bashar al-Assad se han concentrado en las puertas de la ciudad de Alepo con el objetivo de detener el avance de los combatientes que buscan tomar el control de varias ciudades.

Hasta el momento, se reporta la muerte a 255 personas, entre ellas 144 combatientes opositores al gobierno y 87 soldados del ejército sirio que se han desplazado para evitar el avance del enemigo.

La lucha interna entre el ejército y grupos rebeldes comenzó 24 horas después de que Israel y Hezbollah confirmaron un alto al fuego que en Medio Oriente desafortunadamente no duró ni un día.

“Han muerto 24 civiles por bombardeos que han alcanzado zonas donde estaban resguardados los ciudadanos”, se indicó sobre la guerra interna en Siria.



Turquía y Rusia piden bajar tensiones en Medio Oriente

Los gobiernos de Turquía y Rusia exhortaron este miércoles un alto al fuego y bajar las tensiones en el Medio Oriente que se intensificaron con el asesinato del general iranía, Qassem Soleimani.

Los mandatarios, Recep Erdogan y Vladimir Putin sostuvieron un encuentro en Estambul, donde solicitaron a Irán y EEUU el cese al fuego.

Ambos, recordaron que tiene intereses encontrados en Libia, una de las zonas afectadas por las guerras y los conflictos bélicos.

Cómo estará el mundo que el prudente es Putin. pic.twitter.com/68NN3hQJnc — Risco (@jrisco) January 8, 2020

Edogan y Putin, inauguraron un gasoducto, evento que se veía amenazado por la tensiones.

«Afirmamos nuestro compromiso en rebajar las tensiones en la región e instamos a todas las partes a actuar con moderación y con sentido común y a dar prioridad a la diplomacia», declararon los dos presidentes en un comunicado conjunto.







