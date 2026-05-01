El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su inconformidad con la más reciente propuesta de negociación presentada por Irán en el marco de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.

De acuerdo con la agencia estatal iraní IRNA, el documento fue entregado el jueves 30 de abril a Pakistán, país que actúa como intermediario en las conversaciones entre Teherán y Washington.

Al referirse a la propuesta, Trump fue directo: “No estoy satisfecho”, aunque evitó detallar cuáles aspectos del planteamiento iraní generaron su rechazo. El mandatario también expresó escepticismo sobre la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo, señalando que existen divisiones internas dentro del liderazgo iraní.

Según el presidente, las autoridades de Irán no presentan una postura unificada, lo que dificulta el avance de las negociaciones. “Han hecho avances, pero no estoy seguro de si alguna vez llegarán a la meta”, afirmó.

Trump añadió que el poder en Teherán estaría fragmentado entre varios grupos, lo que, a su juicio, genera desorden en la toma de decisiones y complica cualquier intento de consenso en torno a un acuerdo de paz.

Las declaraciones se producen en un contexto de negociaciones indirectas entre ambos países, en medio de tensiones persistentes y esfuerzos internacionales por encontrar una salida diplomática al conflicto.

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