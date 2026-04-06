El presidente Donald Trump vuelve a causar impacto al afirmar que los combatientes iraníes son “valientes” y destacan por su “resistencia”.

La declaración se conoció a través de un mensaje difundido por la Pascua. En el mensaje Trump valoró públicamente el papel de los líderes Irán en el actual contexto de tensiones en Medio Oriente.

Esta afirmación recoge una nueva faceta del discurso de Trump hacia Irán, país con el que mantuvo una relación altamente conflictiva durante su periodo presidencial.

La resistencia iraní, tradicionalmente criticada desde Washington, obtuvo un inesperado elogio que analistas ven como un posible intento de influir en el debate electoral estadounidense y en la percepción sobre Oriente Medio.

“Son combatientes muy capaces. Son gente muy dura“, dijo junto a la primera dama durante su discurso en la Casa Blanca.

Reacciones globales ante las palabras de Trump

Representantes del Congreso y distintas figuras políticas estadounidenses han reaccionado de inmediato.

Algunos condenan sus palabras, considerando que refuerzan a grupos bajo sanción internacional, mientras otros seguidores argumentan que el reconocimiento “realista” de la capacidad de resistencia de Irán podría ser clave para futuras negociaciones.

A nivel internacional, las declaraciones provocaron sorpresa y debate.

Trump quiere lejos de EEUU a las sobrinas del difunto general iraní Soleimani



Autoridades estadounidenses detuvieron a sobrinas del difunto general exgeneral iraní Qassem Soleimani por apoyar a Irán en la guerra.

La noticia causado impacto en la comunidad internacional, especialmente tras la confirmación que fueron retenidas por agentes del ICE.

De acuerdo con el Departamento de Estado, familiares del exgeneral Qassem Soleimani fueron arrestada este fin de semana en el aeropuerto de Los Ángeles.

Según informaron voceros oficiales, las sobrinas viajaban con residencia permanente, pero sus green cards fueron revocadas antes de su llegada.

El caso ha generado tensiones diplomáticas, pues Qassem Soleimani, quien murió en 2020 tras una operación militar estadounidense, fue una figura clave en la estructura de poder de Irán.

Contexto y reacciones tras la detención

La revocación de las tarjetas de residencia a las sobrinas de Soleimani se produce en medio de restricciones migratorias elevadas entre ambos países.

El senador Marco Rubio confirmó la decisión y sostuvo que este tipo de medidas buscan evitar posibles riesgos de seguridad nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han solicitado transparencia, alegando que estas acciones podrían violar garantías fundamentales.

El Departamento de Estado argumentó que el proceso de detención y revocación fue realizado conforme a las leyes federales.

Las jóvenes, que no contaban con antecedentes ni cargos penales, permanecen bajo custodia migratoria mientras se analiza su posible deportación.

Este hecho no solo pone en el foco la relación entre Irán y Estados Unidos, sino que reabre el debate sobre las políticas migratorias.

Golpe duro a Irán: EEUU e Israel atacan otra planta petroquímica



El ataque South Pars en Irán ha generado conmoción internacional, al tratarse de la mayor planta petroquímica y de gas del país persa.

Fuentes oficiales iraníes y medios internacionales confirmaron que Israel llevó a cabo una ofensiva que impactó directamente en la economía iraní, en el marco de crecientes tensiones en Medio Oriente.

South Pars es fundamental para la economía iraní, pues representa una importante fuente de ingresos y de exportación de recursos energéticos.

El ataque israelí a Irán, de acuerdo la prensa, habría afectado instalaciones clave y podría disminuir la capacidad de producción del régimen iraní en el corto y mediano plazo.

Las consecuencias económicas y políticas del ataque a la planta petroquímica

Expertos señalan que el ataque a la planta petroquímica South Pars en Irán tiene repercusiones más allá de la infraestructura dañada.

Se prevé que el impacto en la economía iraní será significativo, debilitando no solo los ingresos del Estado, sino también la confianza de inversores regionales e internacionales.

La magnitud de este suceso, en pleno contexto de conflictos en la región, podría aumentar la presión sobre el gobierno iraní para responder, generando una escalada de tensiones entre ambos países.

Algunos analistas consideran que, al golpear la industria energética, uno de los pilares de la economía iraní, Israel busca debilitar la posición diplomática y militar de Teherán.