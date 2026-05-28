En las grabaciones se ve al atacante correr hacia un grupo de niños que aterrorizados huían junto a su maestro que trataba de resguardarlos.

Las autoridades suizas confirmaron un ataque con arma blanca en una estación de trenes, cuando un hombre apuñaló a tres personas por razones desconocidas.

El incidente ocurrió cuando un hombre, al grito de “Alá es grande”, apuñaló a varias personas en la ciudad de Zurich, lo que ha despertado una intensa investigación policial.

El ataque con arma blanca en Suiza reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos, y las autoridades indicaron que no se descarta la motivación extremista en este atentado en Europa.

Tras la rápida intervención de la policía, el agresor fue arrestado en el lugar y los heridos están recibiendo atención médica en centros locales.

Los primeros reportes indican que el sospechoso actuó solo y que portaba un arma blanca de tamaño considerable.

Testigos señalaron que gritó frases de contenido religioso durante el ataque, lo que llevó a la policía a investigar posibles vínculos con grupos radicales o motivaciones terroristas.

A pesar de la conmoción, la estación fue parcialmente reabierta horas después, aunque bajo fuertes medidas de seguridad.

El ataque ocurre en una Europa marcada por el incremento de episodios violentos relacionados con posibles radicalizaciones.

En los últimos años, otras ciudades europeas han experimentado hechos similares, lo que ha puesto en agenda la necesidad de reforzar la prevención y respuesta ante incidentes de esta naturaleza.

Policía balea a hombre que apuñaló a varias personas en Londres

La policía hirió a tiros el viernes a un hombre en el Puente de Londres, en el corazón de la capital británica, después de un incidente en el que varias personas fueron apuñaladas. Dijo que un hombre fue detenido y “varias personas resultaron heridas”.

La Policía Metropolitana dijo que las circunstancias no estaban claras, pero “por precaución, estamos respondiendo a este incidente como si tuviera relación con el terrorismo”.

Decenas de agentes, algunos armados con metralletas, acudieron al lugar, de donde escoltaron a oficinistas y turistas perplejos hasta salir de una zona repleta de edificios de oficinas, bancos, restaurantes y bares. Se dijo a los trabajadores en los edificios que permanecieran en el interior.

La policía dijo que poco antes de las 2 de la tarde se produjo “un apuñalamiento en un local cerca del Puente de Londres, que une el distrito comercial de la ciudad con la orilla sur del río Támesis.

Testigos dijeron presenciar lo que parecía ser una riña en el puente y escuchar varios disparos. Sky News informó que el herido de bala era aparentemente el agresor.

Un video publicado en redes sociales mostró a dos hombres forcejeando en el puente hasta que la policía alzó a un hombre vestido de civil tendido sobre un hombre vestido de negro en el suelo. Entonces se escucharon disparos.

En otras fotos, tomadas desde lejos, varios policías apuntan sus pistolas a una figura tendida en el suelo.

Amanda Hunter dijo que viajaba en un autobús sobre el puente cuando escuchó disparos.

″(El bus) frenó de repente y hubo una conmoción y yo miré por la ventanilla y vi a tres policías que se acercaban a un hombre”, dijo a la BBC.

“Parecía tener algo en la mano, no estoy 100% segura, pero entonces uno de los policías le disparó”.

Los autos y buses estaban detenidos en el transitado puente, con un camión blanco cruzado en diagonal sobre los carriles. En un video se ve a la policía apuntar sus armas al camión y luego acercarse para registrarlo.

El incidente despertó recuerdos de junio de 2017, cuando tres hombres partidarios del Estado Islámico atropellaron gente en el puente, mataron a dos y luego mataron a puñaladas a varias personas en un mercado cercano.



Fotografía cortesía, vía Getty Images. / Eric Gaillard / Reuters.

Consternación por libertad condicional a mujer que apuñaló a su novio 108 veces

El caso de Bryn Spejcher ha generado consternación luego que un juez le diera libertad condicional y servicio comunitario a pesar de haber apuñalado a su novio 108 veces.

La mujer de 33 años fue condenada el pasado viernes por la muerte de su novio, Chad O’Melia, a quien mató brutalmente en un episodio psicótico inducido.

El medio Ventura County Star detalló que el controversial fallo judicial a favor de la mujer que apuñaló 108 veces a su pareja lo giró el Tribunal Superior del Condado de Ventura.

Para el juez, David Worley, Spejcher no tenía control de sus acciones cuando cometió el horrendo crimen y apuñaló 108 veces a su novio el pasado 28 de mayo de 2018.

“Se le otorgaron dos años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario“, señala el fallo judicial que ha generado polémica.

Detalles del caso señalan que Spejcher estaba cubierta de sangre y llorando histéricamente junto al cuerpo de O’Melia, aun sosteniendo el cuchillo homicida, cuando fue encontrada.

La mujer, bajo los efectos de la marihuana, después de apuñalar 108 veces a su pareja atacó al perro y luego intentó autolesionarse al hundir el cuchillo en su propia garganta.

“O’Melia fue declarado muerto en el lugar, mientras que la joven fue detenida por el crimen”, se indicó sobre el caso, que ha generado consternación.

Los abogados argumentaron que la mujer era una fumadora sin experiencia que fue presionada por la víctima mortal para consumir la droga. “Tuvo una reacción adversa al segundo golpe, llevándola a un estado de pánico antes de cometer el asesinato“.

El dictamen a favor de la mujer que apuñaló a su novio 108 veces se basó en una ley de California que considera responsable a una persona de sus acciones bajo la influencia de drogas o alcohol.

La resolución se emitió luego de cuatro horas de deliberación, y fue apoyada por la Fiscalía. Spejcher durante la audiencia pidió perdón a la familia de OMelia. “Mis acciones han destrozado a su familia… Estoy destrozada por dentro. Me duele que nunca vuelvas a ver a Chad”.



Natalia Améstica confiesa que apuñaló a Canserbero y a su esposo

Natalia Améstica confesó detalladamente cómo apuñaló a su esposo y al rapero venezolano Tirone José Gonzáles Oroma, conocido en el mundo de la música como Canserbero.

La declaración de Améstica se filtró a la prensa, revelando lo ocurrido el pasado 20 de enero de 2015, cuando el cantante supuestamente se suicidó tras matar a su mejor amigo.

Según Natalia Améstica, todo comenzó un mes antes de los crímenes por cuestiones monetarias, exactamente porque su esposo, Carlos Molnar, no le quiso reembolsar el dinero de unos pasajes de avión.

A la negativa de Molnar se sumaba la indiferencia del rapero, quien en las últimas semanas le había negado el saludo; lo que significaba que pronto dejaría de representarlo nacional e internacionalmente.

“El problema empezó en Chile, un mes antes, cuando en plena gira, supe, después de haber hecho la organización, de haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago de parte de Carlos”, dijo la mujer al ser grabada por agentes de la Fiscalía de Venezuela.

Natalia Améstica explicó que le golpeó emocionalmente enterarse de que Canserbero decidió dejarla aún lado de la gira, a pesar de todos sus esfuerzos y que ya había realizado todo el trabajo de marketing.

“Eso me dolió mucho, quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira”, relató la acusada; dejando más dudas que respuestas sobre el caso para algunos de los fanáticos de Canserbero.

Sobre el crimen, la mujer detalló que tuvo la oportunidad de sedar a sus víctimas cuando llegaron a su casa porque tenían un proyecto en Panamá, lo que aprovechó para matarlos.

“Se dio la oportunidad para hacerles un té, al que coloqué Alpram… Ellos bebieron una taza cada uno… Al momento de quedar soñolientos yo estaba en la cocina, preparando la cena y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataque directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda”, contó Natalia Améstica.

Señaló que el rapero la miró asesinando a su esposo, pero estaba tan sedado que cayó inconsciente y fue cuando aprovechó apuñalarlo también. “Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Le explicó que fue un ataque de ira y que no me pude controlar, pero cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”.

Posteriormente, desesperada y preocupada, llamó a su hermano para pedirle ayuda, siendo él quien pagó a los funcionarios para armar la escena del crimen que la absolviera de toda responsabilidad.

Mujer apuñaló a su novio en los ojos con dos agujas por mirar a otras mujeres

Una mujer apuñaló a su novio en los ojos con dos agujas cansada de los reclamos porque veía a otras mujeres.

Según se informó, Sandra Jiménez enfrenta cargos de agresión agravada luego de atacar a su expareja.

Recopilación de los datos destacan que la mujer de 44 años constantemente le reclamaba a su pareja por ver a otras mujeres.

Fue tanto el enojo de la acusada que no dudó en idear un plan para evitar que su pareja nunca más volviera a ver a otra mujer.

Jiménez utilizó dos agujas con la intención de causarle daños en los ojos a Miguel Téllez, con quien sostenía una relación hace varios años.

El informe policial detalla que la mujer confesó que sostuvo una discusión con su pareja, reclamándole que miraba a otras mujeres.

Para recabar información, la Policía tuvo que llamar a la víctima, quien se encuentra interno en un centro asistencial.

“La policía llamó al hospital para hablar con la víctima, confirmando que tuvieron una discusión por ellos”, cita la investigación.

El ataque con dos agujas ocurrió cuando la Téllez se acostó en un sofá y ella aprovechó para tirársele encima e incrustarle las agujas en el ojo derecho.

La mujer huyó de la vivienda, pero fue detenida para que responda por las agresiones. Jiménez niega haber atacado a su pareja, y asegura que él se autoinfligió las heridas.

Ahora el hombre se recupera del ataque con las dos agujas y ella se encuentra con arresto domiciliario.



