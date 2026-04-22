BRUSELAS (AP) — La Unión Europea estaba el miércoles a punto de aprobar un enorme préstamo para Ucrania, mientras el petróleo comenzaba a fluir de nuevo a través de un oleoducto clave hacia Hungría y Eslovaquia, lo que eliminó un obstáculo importante para aprobar los fondos.

Ukrtransnaft, operador del oleoducto Druzhba en Ucrania, informó a los dos países que el petróleo ruso iba en camino y debería llegar a primera hora del jueves. A diferencia de la mayor parte del resto de la UE, Hungría y Eslovaquia todavía dependen de Rusia para cubrir sus necesidades energéticas.

Los enviados de la UE, mientras tanto, iniciaron un procedimiento político para respaldar el préstamo. Los gobiernos nacionales tienen 24 horas para presentar objeciones por escrito y, si ninguno de los 27 países miembros lo hace, el préstamo podría aprobarse el jueves por la tarde, justo cuando los líderes de la UE se reúnan para una cumbre en Chipre.

Un nuevo paquete de sanciones contra Rusia también podría aprobarse el jueves.

El dinero escasea en Ucrania

Ucrania necesita con urgencia el paquete de préstamos de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), acordado originalmente en diciembre, para apuntalar su economía devastada por la guerra y ayudar a mantener a raya a las fuerzas rusas los próximos dos años.

Hungría dice que debe volver a recibir el petróleo antes de desbloquear los fondos, mientras que Eslovaquia se negó a respaldar nuevas sanciones.

Durante meses, los dos países han acusado a Ucrania de no reparar el oleoducto. Kiev y la mayoría de sus aliados europeos se oponen a las importaciones de petróleo ruso, que han contribuido a financiar los cuatro años que lleva la guerra.

En una publicación en redes sociales el miércoles, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que “Ucrania está cumpliendo sus obligaciones ” y “esperamos que la parte europea también cumpla”.

Celebró avances sobre el préstamo, al afirmar que ” el desbloqueo es la señal correcta en las circunstancias actuales. Rusia debe poner fin a su guerra. Y los incentivos para ello solo pueden surgir cuando tanto el apoyo a Ucrania como la presión sobre Rusia sean suficientes”.

Optimismo cauteloso en Ucrania tras meses de retraso

La UE, integrada por 27 países, había previsto originalmente usar como garantía para el préstamo los activos rusos congelados en Europa. Pero esa opción fue bloqueada por Bélgica, donde se mantiene la mayor parte de esos activos congelados.

En diciembre, República Checa, Hungría y Eslovaquia acordaron no impedir que sus socios de la UE pidieran prestado el dinero en los mercados internacionales, siempre que los tres países no tuvieran que participar en el plan.

Pero el primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, que ha bloqueado repetidamente la ayuda de la UE a Ucrania, enfureció a los otros 24 países al retractarse posteriormente de ese acuerdo por la disputa del oleoducto y a medida que se intensificaba la campaña de cara a una elección del 12 de abril que perdió por amplio margen.

Nuevas sanciones contra Rusia por guerra con Ucrania

La UE también ha intentado desde febrero sacar adelante un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que Hungría y Eslovaquia han estado bloqueando. Los enviados de la UE también pusieron en marcha un procedimiento para que se aprueben el jueves.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, reiteró el miércoles que su gobierno no aprobaría las nuevas medidas de la UE “a menos que el oleoducto petrolero Druzhba sea realmente reabierto”. Fico dijo que “la confianza entre Eslovaquia y Ucrania se ha visto gravemente dañada” por la disputa.

Pero la ministra de Economía, Denisa Saková, confirmó que Eslovaquia espera que los suministros de petróleo se reanuden a primera hora del jueves. Saková afirmó que Ukrtransnaft informó al gobierno que el petróleo comenzó a entrar de nuevo en el oleoducto Druzhba el miércoles.

Ucrania dice haber destruido tres buques ruso

La guerra entre Ucrania y Rusia suma un nuevo y delicado capítulo: Ucrania destruye buques rusos en Crimea, en lo que Kiev califica de un golpe exitoso contra la flota rusa en el Mar Negro.

El anuncio fue realizado por el ejército ucraniano este 18 de abril, apuntando a que tres embarcaciones de desembarco rusas fueron eliminadas en la zona de Sebastopol, considerada clave para la estrategia de Moscú en Crimea.

Según el Estado Mayor de Ucrania, los ataques se realizaron con drones y misiles sobre el puerto controlado por Rusia.

Estos operativos han sido parte de una creciente escalada en el conflicto marítimo, donde ambos bandos buscan debilitar las capacidades navales del otro.

Además de los buques, Ucrania también reportó daños a sistemas de defensa aérea rusos, complicando la posición militar de Rusia en la península.

Escalada marítima en el conflicto entre Ucrania y Rusia

El enfrentamiento naval en el Mar Negro ha cobrado relevancia estratégica, ya que el control de esta región puede marcar el rumbo de futuros avances o retrocesos en el conflicto.

Observadores internacionales señalan que, aunque Rusia aún mantiene superioridad en la zona, operaciones como la que reporta Ucrania buscan presionar la presencia rusa y mantener la atención mundial sobre el conflicto.

Las autoridades rusas, por su parte, no han confirmado la destrucción de sus buques y suelen minimizar este tipo de reportes en medios estatales.

Además, estos incidentes llegan poco después de otros ataques aéreos y marítimos en puertos clave, evidenciando que el conflicto no solo se libra en tierra sino también en aguas estratégicas.

Esto coincide con una intensificación de las sanciones occidentales y de la ayuda militar a Ucrania, factores que inciden directamente en el desarrollo del conflicto.

“El que pueda, que tome un arma”: Rusia y Ucrania inician una guerra

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, hizo un llamado a su pueblo a tomar las armas luego que Rusia y Ucrania iniciaran los bombardeos tras varias semanas de tensiones.

Los movimientos militares de ambas naciones han dejado hasta el momento 40 muertos y decenas de desaparecidos en el este de Ucrania, zona fronteriza con Rusia.

Indicios del inicio de un conflicto militar armado entre Rusia y Ucrania se sentía desde del miércoles, cuando fuerzas ucranianas atacaron un pueblo de Donetsk, ciudad separatista y autoproclamada república.

Horas después, el gobernante Vladimir Putin anunciada una gran operación militar en las ciudades independendentistas que desencadenó los bombardeos que mantienen a la región en la línea de fuego.

Minutos después de anunciada la estrategia militar por parte de Rusia, el presidente ucraniano denunciaba al mundo el ataque con misiles a cruceros desde Rusia.

Lo anterior, orilló al gobernante a romper relaciones diplomáticas que aún mantenía con Moscú e hizo un llamado a la comunidad internacional a imponer sanciones al gobierno ruso.

En ese sentido, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, negó los ataques y aseguró que se estaban usando armas de precisión contra objetivos militares.

RUSIA Y UCRANIA TOMEN ARMAS

Ante el escenario entre Rusia y Ucrania, Reznikov pidió a los ciudadanos tomar un arma y defender la patria que está siendo amenazada por la operación militar rusa.

El anuncio generó incertidumbre en la nación y miles de ucranianos buscaban huir de las localidades cercanas a los territorios separatistas que decidieron apoyar a Rusia.

Filas en supermercados, cajeros automáticos y estaciones de servicio eran muestra del caos que se avecinaba con los primeros ataques que al pasar de las horas se han intensificado.

“Los misiles rusos alcanzaron además al menos 25 ciudades de Ucrania”, informó el Ministerio de Defensa, confirmando que la guerra entre Rusia y Ucrania había iniciado.

Por su parte, el gobierno pidió a la población mantenerse en calma. “Estamos trabajando, el Ejército está trabajando, todo el sector de defensa y seguridad de Ucrania está trabajando”, dijo el gobernante.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se originó cuando el gobierno ucraniano anunció su intensión de sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que para Rusia es poner en peligro su seguridad por el apoyo militar estadounidense cerca de su territorio.

Trump y Putin se ponen de acuerdo: Rusia no atacará sistema energético de Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo, el líder ruso, Vladimir Putin, llegaron este martes a un acuerdo previo para acabar con la guerra en Ucrania.

De acuerdo con el comunicado publicado por la Casa Blanca, ambos líderes hablaron ampliamente sobre la necesidad de la paz y de un alto al fuego en la guerra.

La conversación telefónica duró dos horas y media, un nuevo récord en una plática diplomática entre dos mandatarios del mundo.

“Ambos líderes coincidieron en que este conflicto debe terminar con una paz duradera. También subrayaron la necesidad de mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia”, destaca el primer párrafo del comunicado de la Casa Blanca.

Además, destaca que el dinero que Rusia y Ucrania han gastado en una guerra de tres años estaría mejor invertido en las necesidades de ambos pueblos.

La gestión Trump aprovechó el acuerdo para señalar que la gestión anterior, la de Joe Biden, no trabajó por una paz de buena fe y sincera. “Los líderes acordaron que el movimiento hacia la paz comenzará con un alto al fuego energético y de infraestructura“.

Asimismo, se destacó el inicio de negociaciones técnicas sobre la aplicación de un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, “un alto al fuego total y una paz permanente. Estas negociaciones comenzarán inmediatamente en Oriente Medio”.

Las pláticas, que dejaron como resultado un acuerdo de alto al fuego en el sistema energético e infraestructura de Ucrania, se extendieron por dos horas ante la posibilidad de potenciar la cooperación para prevenir futuros conflictos en Oriente Próximo.

De acuerdo con la Casa Blanca, Putin y Trump coinciden en que Irán no debe tener las condiciones armamentarias para destruir a Israel.

“Los dos líderes coinciden en que un futuro con una relación bilateral mejorada entre EEUU y Rusia tiene enormes ventajas. Esto incluye enormes acuerdos económicos y estabilidad geopolítica una vez alcanzada la paz“.