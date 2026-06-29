El Servicio Geológico de EE.UU. informó que el número de muertos podría superar los 10,000 y hasta 100,000. Los datos eran impensables antes de que se publicaran imágenes de los daños.

La reciente actualización de víctimas tras los terremotos en Venezuela revela el impacto que ha tenido en distintas regiones del país con más de 1,700 víctimas.

Según reportes oficiales y medios locales, el número de personas afectadas sigue en incremento a medida que se restablecen las comunicaciones y se accede a zonas remotas.

Son un total de 1,719 personas han perdido la vida y 5.034 más resultaron heridas a consecuencia de los dos devastadores sismos que estremecieron Venezuela el pasado 24 de junio, informó esta jornada el presidente de la Asamblea Nacional.

Las autoridades han solicitado a la población mantenerse informada por los canales oficiales y han anunciado un monitoreo constante de posibles réplicas del doblete sísmico.

Además, se ha dispuesto de refugios temporales para quienes perdieron sus viviendas durante el movimiento telúrico.

Según el último corte, 15.866 personas están damnificadas, mientras que en los hospitales e instalaciones de triaje se ha atendido a otras 22.619. A ello sumó que 855 edificaciones han sufrido afectaciones, de las cuales colapsaron totalmente 189 y 666 presentan compromiso estructural severo.

Venezuela está siendo sacudida: Nuevo temblor en medio de labores de rescate a contrarreloj

Una fuerte réplica de los devastadores terremotos de la semana pasada sacudió Venezuela la mañana del lunes e hizo temblar edificios mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El nuevo sismo se produjo a unos 30 kilómetros de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, a las 7.01 hora local (11.01 GMT) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

Un nuevo sismo sacude la región centro costera de Venezuela, el más reciente de una serie de réplicas luego de los dos terremotos del 24 de junio.

“Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad”, dijo a The Associated Press Concepción Hernández, un ama de casa de 51 años, que evacuó junto a su esposo un edificio en la barriada Los Palos Grandes de Caracas.

“Somos bendecidos, nuestro edificio resistió otra vez, salimos sin problema. La mayoría de los vecinos ya regresó a su casa”, agregó Hernández.

De momento no ha habido reportes de daños o víctimas.

EEUU amplía ayuda a Venezuela

El Departamento de Estado estadounidense informa que “en respuesta a las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha incrementado su compromiso financiero para esta respuesta vital a más de 300 millones de dólares”.

Los fondos están destinados a organizaciones asociadas, financiación bilateral y al fondo común para los países de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

China promete 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela

China anuncia que proporcionará 100 millones de yuanes (14,7 millones de dólares) en ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Esta ayuda se suma a una cantidad no especificada de asistencia en efectivo enviada previamente a Venezuela, declara Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Ocho ciudadanos chinos han fallecido a causa de los terremotos, según informaron medios de comunicación chinos.

Joven murió por proteger a su bebé en el doblete sísmico registrado en Venezuela

La reciente ola de sismos en Venezuela dejó innumerables historias de tragedia y heroísmo. Una de las más impactantes fue la de una madre venezolana que murió protegiendo a su hija, convirtiéndose en símbolo de sacrificio y amor maternal en medio del desastre.

El suceso ha conmovido a la sociedad y provocado debates sobre las condiciones de seguridad y respuesta ante emergencias en el país.

El terremoto sorprendió a muchas familias en sus hogares y, según testimonios recogidos por medios como la BBC Mundo, esta madre actuó instintivamente para cubrir con su cuerpo a su pequeña hija cuando la estructura comenzó a tambalearse.

Aunque la madre no sobrevivió, la niña fue hallada viva bajo los escombros gracias al acto de valentía de su progenitora. Familiares, vecinos y rescatistas ofrecieron una emotiva despedida en la que relataron cómo entregó su vida para salvar a la menor.

Historias como esta han puesto de manifiesto la fortaleza y el sacrificio que, frente a situaciones extremas en Venezuela, emergen entre los ciudadanos comunes.

A la vez, han reavivado la discusión sobre la falta de infraestructura adecuada y programas de prevención de riesgos en Venezuela. Muchas familias, como la protagonista de esta historia, enfrentan cada emergencia con escasos recursos y apoyo limitado.

¡Doloroso! Cifra de muertos en Venezuela sube a 920

Las últimas actualizaciones oficiales confirman que los recientes terremotos en Venezuela han dejado más de 900 muertos, según datos difundidos por las autoridades del país.

La tragedia ha conmocionado al pueblo venezolano y a toda la región, puesto que la cifra sigue en aumento con el avance de las labores de rescate.

Equipos de emergencia, organizaciones internacionales y voluntarios locales colaboran intensamente para encontrar sobrevivientes entre los escombros y brindar ayuda a los damnificados

La situación humanitaria en Venezuela es crítica tras los terremotos. Organizaciones como la Cruz Roja han advertido sobre la necesidad urgente de medicamentos, agua potable y refugios temporales para las familias afectadas.

La solidaridad internacional no se ha hecho esperar, con numerosos países y ONGs enviando apoyo logístico y donaciones para asistir en la emergencia.

La atención está puesta ahora en las tareas de búsqueda y rescate, mientras las familias esperan noticias sobre sus seres queridos en medio de la incertidumbre.

Venezuela: Más de 6.76 millones de personas fueron afectadas por el doblete sísmico

La reciente serie de terremotos en Venezuela ha tenido un dramático impacto en la vida de millones de personas.

De acuerdo con un informe de la ONU, cerca de 6,76 millones de venezolanos se han visto afectados por estos sismos, lo que subraya la magnitud de la emergencia humanitaria en el país y plantea retos tanto para las autoridades como para la comunidad internacional.

La crisis generada por los terremotos en Venezuela ha agravado aún más la ya delicada situación que atraviesa la nación sudamericana.

El informe de la Organización de Naciones Unidas recalca que cientos de miles de damnificados necesitan ayuda urgente, incluyendo refugio, alimentación y acceso a servicios médicos básicos.

Estas cifras colocan a Venezuela entre los países latinoamericanos más golpeados por desastres naturales en años recientes.

La comunidad internacional se ha movilizado para asistir a los millones de afectados, pero los retos logísticos y políticos representan un obstáculo permanente para la distribución de la ayuda.

Organismos multilaterales como la ONU y la Cruz Roja han desplegado equipos de emergencia, aunque advierten que la colaboración entre las autoridades venezolanas y las organizaciones humanitarias es indispensable para evitar una mayor escalada de la crisis.

Según se informó, la situación en algunas regiones venezolanas sigue siendo crítica, y miles de familias han perdido sus hogares y medios de vida debido a los daños causados por los sismos.

Venezuela antes y después del doblete sísmico

El reciente doblete sísmico en Venezuela ha dejado consternación y sorpresa entre la población y los expertos. En menos de una hora, dos fuertes terremotos sacudieron el centro y el occidente del país, causando daños materiales, cortes de servicios y pánico social.

El fenómeno no es común y genera inquietud sobre la seguridad de zonas sismológicamente activas en la región.

A diferencia de una réplica, un doblete sísmico consiste en la ocurrencia casi simultánea de dos terremotos de magnitudes similares y epicentros cercanos.

Según el Servicio Geológico de Venezuela, el doble impacto puede aumentar el nivel de daños en infraestructuras ya debilitadas, complicando las labores de atención y respuesta.

Expertos afirmaron que este tipo de eventos son raros y difíciles de predecir, por lo que resulta prioritario extremar las precauciones y mantener protocolos sólidos de emergencia.

El principal peligro de un doblete sísmico radica en la posibilidad de que edificaciones y estructuras, debilitadas tras el primer movimiento, colapsen ante el segundo embate.

Además, este tipo de eventos suele generar confusión entre la población, retrasando la evacuación y la respuesta inmediata de los sistemas de emergencia.

Las autoridades venezolanas, tras los hechos, han llamado a fortalecer normas de construcción antisísmica y promover la educación ciudadana sobre cómo actuar.

Venezuela llora sus muertos y ruega por curar su dolor: Cifra de víctimas sube a más de 500

Venezuela enfrenta uno de los peores desastres naturales de su historia reciente tras una serie de terremotos que, según cifras oficiales, ya han dejado 589 muertos y cerca de 3.000 personas heridas.

Los devastadores sismos en Venezuela han generado alerta en toda la región, y provocado una respuesta de emergencia tanto del gobierno como de organismos internacionales.

La zona más afectada es el centro-norte del país, donde viviendas, hospitales y escuelas han quedado destruidos o severamente dañados.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, con equipos que trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros.

El gobierno venezolano declaró estado de emergencia en varias zonas, movilizando al ejército y a los cuerpos de protección civil para brindar asistencia humanitaria y reforzar la seguridad.

Mientras miles de familias permanecen desplazadas, la prioridad es atender a las víctimas del terremoto, establecer refugios temporales y garantizar el acceso a alimentos, agua y atención médica.

La cifra de fallecidos y heridos aumenta conforme pasan los días, mientras organizaciones de derechos humanos urgen al gobierno a facilitar el ingreso de ayuda internacional.

Además, expertos advierten sobre el riesgo de réplicas y la posibilidad de que la infraestructura pública siga colapsando.

De 1,000 a 100,000 muertos en Venezuela, estima el Servicio Geológico de EE.UU.

El reciente informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revela que un fuerte sismo en Venezuela podría tener consecuencias catastróficas, con un estimado de entre 1,000, 10,000 y 100,000 muertos.

La información, obtenida por agencias, eleva la preocupación en la región y pone en alerta a los organismos internacionales ante una tragedia de gran escala en suelo venezolano.

El sismo en Venezuela, según los cálculos del Servicio Geológico de EE. UU., sería uno de los eventos sísmicos más mortales de la historia de Latinoamérica, dadas las condiciones estructurales de muchas ciudades y la preparación limitada frente a terremotos de gran magnitud.

El impacto sería especialmente alto en zonas densamente pobladas y con infraestructura precaria, aumentando el riesgo de colapso de viviendas, hospitales y vías principales.

Ante el posible escenario de un terremoto devastador en Venezuela, organizaciones como la Cruz Roja Internacional han iniciado diálogos sobre la necesidad de fortalecer la cooperación regional en gestión de desastres.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas todavía no han emitido un plan oficial de emergencia actualizado, lo que incrementa las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta ante un eventual desastre natural.

El “enjambre” de terremotos que golpeó al mundo

Una importante cantidad de terremotos se registró en el mundo, generando una ola de preguntas sin respuestas y una trágica situación en Venezuela.

El país suramericano es el más afectado por un enjambre de terremotos que golpeó diferentes partes del mundo, incluido Japón, EE.UU., China y Centroamérica.

Otro dato importante en este suceso es que los sismos ocurrieron a pocos días de iniciar el solsticio de invierno y verano en los hemisferios sur y norte, coincidiendo con las naciones afectadas.

La mayor catástrofe producto de los terremotos fue en Venezuela, donde dos fuertes temblores sacudieron el norte – centro del país, provocando la destrucción y derrumbe de edificios y viviendas.

El primer sismo fue de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con 39 segundos de diferencia; tiempo suficiente para generar caos en la capital venezolana.

Los terremotos de Venezuela generaron alerta de tsunami y, hasta el momento, 163 muertos y más de 900 personas heridas.

Japón también experimentó un movimiento telúrico de 6.9 magnitud. Afortunadamente, para los japoneses los daños son menores y no generó alerta de tsunami.

Al enjambre de terremotos se suma el de China, de 5.2 de magnitud; el de California en EE.UU. que dejó sin electricidad a la zona.

Perú y Costa Rica también sintieron los efectos de la naturaleza con sismos de 4.9 y 3.9, respectivamente.

En el 2020, exactamente el 23 de junio, se registraron varios terremotos en países como México, Indonesia, Papua Nueva Ginea, Nueva Zelandia y otras naciones.

“Hay miedo”: Venezuela no está preparada para la tragedia que dejó los dos terremotos

El miedo a las réplicas en Caracas ha transformado la cotidianidad de la ciudad tras los sismos registrados el miércoles en Venezuela.

Cientos de familias abandonaron sus viviendas por temor a nuevos temblores, optando por dormir en parques, plazas y hasta en autopistas, según reportes de residentes y autoridades locales.

La incertidumbre se intensificó en la capital, donde muchas personas aún temen retornar a sus hogares por el riesgo de estructuras débiles y posibles desprendimientos. Este temor ha derivado en un ambiente de alerta permanente y en la búsqueda de alternativas seguras por parte de la ciudadanía.

La prevención de terremotos es un desafío recurrente en regiones sísmicas como Venezuela. En Caracas, la falta de información oficial oportuna ha alimentado el miedo, mientras se multiplican en redes sociales recomendaciones sobre cómo actuar ante réplicas.

Muchas personas han improvisado campamentos y se mantienen informadas a través de radios y portales digitales.

Luto y desconcierto en Venezuela: Imágenes de los terremotos que devastaron la nación

Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Mandatarios latinoamericanos ofrecen su ayuda a Venezuela

Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela, sin importar las diferencias ideológicas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de ayuda humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda a Venezuela.



