La inteligencia alemana confirmó que el agente iraní realizó reconocimientos de varios lugares de Berlín y buscó cómplices para ataques.

BERLÍN (AP) — Un hombre detenido el año pasado ha sido acusado de espionaje y de intento de participación en asesinato de judíos después de que una agencia de inteligencia iraní le encargara reunir información sobre el líder del principal grupo judío de Alemania y otras tres personas con miras a llevar a cabo ataques, informaron el jueves los fiscales alemanes.

El sospechoso, un ciudadano danés identificado únicamente como Ali S., de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue detenido en Dinamarca en junio pasado. Un presunto cómplice, un ciudadano afgano identificado como Tawab M., también fue detenido allí en noviembre. Los fiscales federales indicaron que presentaron una acusación formal contra ambos ante el tribunal estatal de Hamburgo el 7 de mayo.

Ali S. fue acusado de trabajar como agente para un servicio de inteligencia, actuar como agente secreto con fines de sabotaje y de intento de participación en asesinato e incendio provocado en contra de al menos tres judíos. Tawab M. fue acusado de intento de participación en asesinato.

Los fiscales sostuvieron que Ali S. trabajaba para el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y mantenía un contacto estrecho con la Fuerza Quds, el brazo expedicionario de la Guardia.

Señalaron que, a comienzos de 2025, se le encomendó reunir información sobre el presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, y sobre el presidente de la Sociedad Germano-Israelí, el destacado exlegislador alemán Volker Beck, así como sobre dos tenderos judíos en Berlin, a quienes no identificaron.

“Todo esto sirvió para la preparación de atentados de asesinato e incendios provocados en Alemania”, afirmaron los fiscales en un comunicado.

Añadieron que Ali S. realizó reconocimientos de varios lugares en Berlin el año pasado y buscó cómplices para ataques contra los judíos.

Para mayo de 2025, estaba en contacto con Tawab M., quien presuntamente se manifestó estar dispuesto a conseguir un arma para una tercera persona no identificada y a organizar que intentara matar a Beck.

Después de que Ali S. fuera detenido el año pasado, el embajador de Irán fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. La embajada iraní rechazó entonces lo que calificó de “acusaciones infundadas y peligrosas” sobre un aparente plan para un ataque contra instalaciones judías.

Foto: Aamir Qureshi/Agence France-Presse

“Los judíos no mataron a Jesús”, asegura una ley contra el antisemitismo en EEUU

Una legislación contra el antisemitismo en Estados Unidos (EEUU) asegura que los judíos no mataron a Jesús como un ejemplo del odio que ha generado al pueblo hebreo.

Fue la congresista Marjorie Taylor Green quien publicó una lista de ejemplos contemporáneos de antisemitismo que serán incluidas en la nueva legislación que fue aprobada por la Cámara de Representantes.

El documento destaca que el odio hacia los judíos tiene sus orígenes en algunos símbolos, imágenes y afirmaciones que promueven en antisemitismo en el mundo.

“El uso de los símbolos e imágenes asociadas al antisemitismo clásico… para caracterizar a Israel o a los israelíes”, destaca Green sobre la legislación.

La ley no solo menciona la afirmación de que los judíos no mataron a Jesús, sino el “libelo de sangre”, afirmaciones que surgieron en Europa en los que se acusa a los judíos de matar a niños para rituales.

Green esgrimió fuertemente en X la ley, indicando que aunque el antisemitismo está mal no apoyaría la legislación que condene a los cristianos por creer en los Evangelios, que dicen que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos.

Otras acciones mencionadas en el proyecto de ley incluyen acusar a los judíos de ser más letal a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos de todo el mundo que a los intereses de sus propias naciones.

Una de las acusaciones es sobre una conspiración judía mundial al afirmar que los judíos controlan los medios de comunicación la economía o el gobierno.

En los últimos meses, el antisemitismo ha ido en aumento, especialmente en las universidades de Estados Unidos; donde los estudiantes piden se suspendan todos los negocios con Israel para exigir un alto al fuego en Gaza.

Imagen de archivo y cortesía.

Pastor evangélico afirma que Dios eligió a Trump para proteger a los judíos de Irán



El reconocido pastor Franklin Graham generó polémica al asegurar que Dios eligió a Donald Trump para proteger a los judíos de Irán.

En los últimos días, el video del hijo del pastor Billy Graham se ha viralizado por afirmar públicamente que Dios apoya a Donald Trump.

Las palabras de apoyo al presidente de EEUU han generando intensos debates tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Estas declaraciones han reavivado la discusión sobre la relación entre religión y política en la sociedad estadounidense, especialmente en medio de un contexto electoral.

El líder religioso predicó durante una ceremonia de la pascua la polémico. El discurso fue grabado y compartido en diversas plataformas, ampliando su alcance y eco mediático.

Reacciones sociales y contexto político

Las palabras del pastor han provocado respuestas divididas. Algunos sectores conservadores y religiosos respaldaron el mensaje, mientras que críticos lo consideran un ejemplo preocupante de cómo ciertas figuras recurren a argumentos divinos para justificar posturas políticas.

Organizaciones a favor de la laicidad subrayan la importancia de separar creencias religiosas de decisiones nacionales.

El tema no es nuevo en la política estadounidense. En el año 2020, varios líderes religiosos evangélicos también manifestaron apoyo a Trump.

Sin embargo, el contexto actual, con una sociedad polarizada y procesos electorales en marcha, vuelve a poner el foco en el poder de la retórica religiosa en la esfera pública.