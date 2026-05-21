De no resolverse el conflicto en el estrecho de Ormuz, julio o agosto serían críticos para el mercado del petróleo en el mundo.

El mercado del petróleo podría entrar en una peligrosa “zona roja” en los próximos meses, según la última advertencia publicada por la Agencia Internacional de Energía (AIE).

La preocupación sobre la disponibilidad y el precio del petróleo crece, impactando a países latinoamericanos y centroamericanos que dependen de las importaciones.

En su informe reciente, la AIE señala que el mercado del petróleo está bajo la presión de varios factores: una demanda mundial que se mantiene alta, recortes en la producción por parte de la OPEP+ y tensiones geopolíticas que amenazan el suministro.

Según la agencia, si la situación persiste, la volatilidad en los precios podría agudizarse.

Entre los motivos que empujan al mercado hacia la “zona roja”, la AIE destaca el panorama incierto en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la evolución de la economía global.

Asimismo, los recortes coordinados por algunos de los mayores productores han reducido la oferta disponible, lo que genera presión alcista sobre el precio del petróleo y un ambiente más volátil para los consumidores.

De acuerdo con expertos del sector, si las tendencias actuales continúan, el impacto podría sentirse en los bolsillos de los consumidores y en la economía de los países importadores.

La preocupación no solo es a corto plazo, sino que la Organización de Países Exportadores de Petróleo también ha apostado por limitar la producción de cara al futuro cercano.

Los países de la región ya han vivido situaciones similares en otros momentos, como [la crisis de precios de los combustibles en 2023, con efectos directos en los sectores de transporte y alimentos.

Imagen ilustrativa y cortesía.

El petróleo baja tras expectativas por la reunión Xi y Trump

La cotización del petróleo registra una caída relevante, impulsada por la expectativa generada ante una posible reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, según reportes recientes.

El “precio del petróleo cae” se ha vuelto tendencia en las últimas horas, en gran parte por la esperanza de una reactivación del diálogo entre dos economías clave para el mercado energético global.

Los analistas señalan que el anuncio de un posible acercamiento entre Trump y Xi ha alimentado la especulación en torno a un alivio en las tensiones comerciales que han lastrado la demanda de crudo.

Además, el mercado energético es altamente sensible a cualquier cambio en la relación entre Estados Unidos y China, ya que ambas naciones representan una parte sustancial del consumo y la producción mundial de petróleo.

El petróleo Brent y el WTI experimentaron retrocesos en sus cotizaciones tras la publicación de reportes sobre la posible reunión, reforzando la percepción de que un acuerdo comercial reduciría incertidumbres y permitiría un flujo más estable de materias primas.

Cabe destacar que este tipo de noticias no solo afectan a Asia y Estados Unidos, sino que tienen repercusiones inmediatas para América Latina y Centroamérica, donde el precio del petróleo influye en los costos de energía, transporte y productos básicos.

La posibilidad de un diálogo entre Trump y Xi es vista por especialistas como un punto de inflexión para la economía mundial.

Si bien aún no hay fecha confirmada, la reacción inmediata de los mercados refleja lo crucial que son las relaciones bilaterales en el equilibrio de los precios energéticos.

EEUU a China: “Está financiando al terrorismo” si compra petróleo iraní

Estados Unidos advierte a China por compra de petróleo iraní en un nuevo capítulo de tensiones bilaterales que pone de manifiesto el delicado equilibrio energético y geopolítico mundial.

Washington acusa a Pekín de contribuir al financiamiento del terrorismo mediante la adquisición del petróleo procedente de Irán, país sometido a fuertes sanciones internacionales debido a su programa nuclear y relaciones con grupos considerados terroristas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue quien lanzó la advertencia desde Fox News: “Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo, y China ha estado comprando el 90% de su energía, por lo que están financiando al mayor patrocinador estatal del terrorismo”. Bessent encabeza una campaña de sanciones destinada a asfixiar la economía iraní y participará en las reuniones de alto nivel en Beijing.

Funcionarios estadounidenses señalaron este 5 de mayo que, si China continúa comprando petróleo iraní, estaría ayudando de manera indirecta a financiar actividades ilícitas en Medio Oriente.

Desde la Casa Blanca se advirtió la posibilidad de implementar nuevas sanciones, recordando a Pekín la necesidad de respetar las restricciones impuestas a Teherán.

Por su parte, China sostiene que sus transacciones están dentro del marco legal internacional, pero la preocupación de Washington radica en el destino final de los fondos obtenidos por Irán con estas ventas.

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Consecuencias diplomáticas y económicas de la advertencia de comprar petróleo iraní

La advertencia de Estados Unidos no solo subraya la creciente tensión entre dos potencias globales sino que también podría derivar en enfrentamientos diplomáticos y nuevas sanciones que afecten la economía mundial.

El petróleo iraní representa un elemento clave para el abastecimiento energético de China, pero la insistencia en su compra desafía los esfuerzos de Estados Unidos por aislar a Irán globalmente.

Acciones como estas generan incertidumbre en los mercados y profundizan la rivalidad entre Washington y Pekín, actores centrales en la balanza de poder internacional.

Para América Latina y Centroamérica, el desenlace de este conflicto puede tener efectos colaterales en los precios de los combustibles y el comercio exterior.

EEUU asegura que interceptó una “flota fantasma” con petróleo iraní

stados Unidos intercepta buque con petróleo iraní en el océano Índico, una acción que pone en el centro de atención a la llamada “flota fantasma” dedicada a transportar petróleo burlando sanciones internacionales.

Según informes recientes, la Marina estadounidense detuvo la embarcación fantasma tras detectar indicios de actividades sospechosas y evasión de regulaciones sobre el transporte de petróleo desde Irán.

Este tipo de operación ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales, ya que el gobierno de EEUU mantiene sanciones estrictas contra el régimen iraní para limitar su financiamiento a través de la exportación de crudo.

La “flota fantasma” es el término que se le da a una red de buques que operan con identidades falsas, apagando sus sistemas de rastreo y cambiando constantemente de bandera para ocultar el origen y el destino de su cargamento.

El tráfico de petróleo oculto: un reto para la seguridad global



No es la primera vez que autoridades internacionales detectan operaciones de este tipo en altamar. Estas maniobras, además de socavar los esfuerzos internacionales por contener los ingresos petroleros de Irán, también ponen en riesgo la transparencia y la seguridad de las rutas marítimas globales.

De acuerdo con agencia,s, este suceso resalta el desafío permanente de monitorear y regular el tráfico marítimo en áreas estratégicas.

En la región latinoamericana, varias naciones han reforzado sus mecanismos de control para evitar el ingreso ilegal de hidrocarburos y apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional.

Así lo documentamos también en una nota reciente sobre [las operaciones de patrullaje marítimo coordinadas en el Caribe.

La detención de este petrolero abre un nuevo capítulo en la lucha contra el contrabando de petróleo iraní, subrayando la importancia de la cooperación internacional para asegurar la legalidad y seguridad en los mares.

Guerra con Irán encarecerá todos los productos derivados del petróleo

Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

Irán envía contundente mensaje a sus vecinos: “Si ayudan al enemigo, dirán adiós a la producción de petróleo”

En medio de un clima de alta tensión en Oriente Medio, Irán advierte a países vecinos si ayudan a su enemigo, en clara alusión al conflicto que sostiene con Israel y sus aliados.

Este último mensaje intimidatorio acentúa el clima de inestabilidad regional y genera preocupación en naciones fronterizas, que temen verse involucradas en una posible escalada bélica.

Irán ha reiterado que cualquier intento de prestar apoyo logístico, militar o de inteligencia a su rival —presumiblemente Israel, tendrá “consecuencias severas”.

Las autoridades iraníes aseguran que desplegarán toda su capacidad para responder ante cualquier acción que consideren una amenaza directa a su seguridad nacional, responsabilizando explícitamente a quienes faciliten operaciones militares o permitan la utilización de sus territorios.

“Los vecinos del sur deben saber que, si los enemigos utilizan su territorio y sus instalaciones para atacar a la nación iraní, tendrán que decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Medio”, dijo el general Mousavi en un mensaje a la nación, citado por Mehr.

EEUU permite reventa de petróleo venezolano para uso privado en Cuba bajo licencias especiales

El Gobierno de United States Department of the Treasury autorizó a empresas a solicitar licencias que les permitan revender petróleo de origen venezolano a Cuba. Sin embargo, las transacciones deben beneficiar al pueblo cubano y no involucrar al Estado o las fuerzas armadas de la isla. La decisión fue anunciada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el organismo encargado de aplicar las sanciones económicas de Estados Unidos.

La medida, que responde a una política de “licencias favorables” para ciertos casos, busca facilitar exportaciones para uso comercial y humanitario a través del sector privado cubano. Además, excluye transacciones que involucren al Gobierno, al ejército o a los servicios de inteligencia de Cuba. Según la OFAC, esta flexibilización tiene por objetivo apoyar directamente al pueblo cubano. De igual manera, busca apoyar a las actividades económicas privadas en la isla.

Esta apertura se produce en un contexto de escasez de combustible en Cuba tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano. Esto ha agravado la crisis energética en el país. Las nuevas disposiciones permiten que compañías puedan acceder a licencias específicas para vender o revender crudo venezolano a Cuba sin arriesgarse a sanciones. Siempre deben cumplir con las normas y condiciones establecidas por Washington.

Las transacciones deberán adherirse a requisitos como canalizar los ingresos de ventas a cuentas controladas por Estados Unidos. Además, podrán ser solicitadas tanto por empresas estadounidenses como por compañías extranjeras que cumplan con la política de licencias. La medida excluye explícitamente a entidades gubernamentales cubanas. Asimismo, está diseñada para aliviar parte de la crisis de energía que enfrenta la isla.

Este cambio representa un giro en la política de sanciones de EEUU, que había bloqueado previamente los envíos directos de petróleo de Venezuela a Cuba tras la captura del presidente venezolano, situación que provocó un fuerte desabastecimiento en la isla.

Incautación de buque iraní dispara los precios del petróleo

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones luego que roces entre Irán y Estados Unidos impidieron que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico que es crucial para el suministro energético mundial.

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6,4% hasta 87,90 dólares por barril una hora después que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago. El precio del crudo Brent, el referente internacional, avanzó un 5,8% hasta 95,64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del petróleo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciara la reapertura por completo del estrecho, que controla de facto, al tráfico comercial.

Teherán revirtió esa decisión y disparó contra varias embarcaciones el sábado una vez que el presidente Donald Trump afirmara que un bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguirá vigente. Trump informó el domingo que Estados Unidos atacó y se apoderó por la fuerza de un buque de carga con bandera iraní que presuntamente intentó eludir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán prometió responder.

Los precios del petróleo más altos del domingo borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.

Los países de Asia y Europa que importan gran parte de su petróleo del golfo han sentido el mayor impacto de los suministros detenidos y los recortes de producción, aunque el rápido aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está afectando a empresas y consumidores en todo el mundo.

Al ser consultado sobre cuándo creía que los automovilistas de Estados Unidos volverán a ver la gasolina costar menos de 3 dólares por galón en promedio, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, señaló que los precios en los surtidores quizá no bajen tanto hasta el próximo año.

“Pero es probable que los precios ya hayan tocado techo y empezarán a bajar”, dijo Wright en el programa “State of the Union” de CNN el domingo.

El precio del petróleo, el principal ingrediente de la gasolina, ha fluctuado de forma drástica desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y a medida que Irán respondió con ataques aéreos contra otros Estados del golfo. El petróleo se negociaba en torno a 70 dólares por barril antes del conflicto, llegó a superar los 119 en algunos momentos y el viernes había cerrado previamente en 82,59 dólares para el crudo de Estados Unidos y 90,38 dólares para el Brent.

Analistas del sector han advertido repetidamente que, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, peor podrían ponerse los precios.

Un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán está previsto que expire el miércoles, y el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz pone en duda el futuro de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Incluso si surge un acuerdo duradero para reabrir el estrecho de Ormuz, los analistas sostienen que podrían pasar meses para que los envíos de petróleo vuelvan a sus niveles normales y para que bajen los precios del combustible. El tráfico de petroleros acumulado, los armadores preocupados por otra escalada repentina y la infraestructura energética dañada durante la guerra son factores que podrían obstaculizar que los volúmenes de producción y de envíos regresen a los niveles previos a la guerra.

Un galón de gasolina regular costaba un promedio de casi 4,05 dólares por galón en Estados Unidos el domingo, según la federación de clubes automovilísticos AAA. Eso es aproximadamente 8 centavos menos que hace una semana, pero muy por encima de los 2,98 dólares antes de la guerra.

¡Duro golpe! Emiratos Árabes Unidos dejará la Organización de Países Exportadores de Petróleo

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de uno de sus mayores productores y debilitando aún más su influencia sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo.

La decisión se había rumoreado desde hace algún tiempo, ya que en los últimos años los Emiratos se sentían constreñidos a unas cuotas de producción que consideraban demasiado bajas, porque no le permitián vender al mundo tanto petróleo como quería.

“Tras haber invertido mucho en ampliar la capacidad de producción energética en los últimos años, el panorama general es que los Emiratos Árabes Unidos han estado deseando bombear más petróleo”, escribió Capital Economics en un análisis. “Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado”, dijo, en particular después de que Qatar se retiró de la agrupación en 2019.

La política regional probablemente también influyó en la decisión. Los Emiratos últimamente han tenido relaciones frías con Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, incluso después de que ambos fueran atacados por Irán, otro socio de la OPEP, durante la guerra actual.

La medidan no necesariamente tendrá efectos inmediatos en los mercados. Eso se debe a que los suministros mundiales están fuertemente restringidos por la guerra en Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que se transporta una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo, incluida gran parte de los Emiratos. El martes, el crudo Brent, el referente internacional, cotizaba por encima de los 111 dólares el barril, o más de un 50% por encima de su precio anterior a la guerra.

El poder de mercado de la OPEP ya había ido disminuyendo en los últimos años a medida que Estados Unidos aumentó su producción. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido un crítico constante del cártel durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.