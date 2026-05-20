Una emisora local del sureste de Reino Unido pidió disculpas públicamente luego de anunciar por error el fallecimiento del rey Carlos III debido a un supuesto fallo informático en su sistema de transmisión.

La estación Radio Caroline interrumpió su programación habitual para emitir un mensaje grabado que informaba incorrectamente la muerte del monarca y posteriormente reprodujo el himno nacional británico “God Save the King”. La transmisión especial permaneció al aire durante varios minutos antes de que la emisora detectara el error.

El director de la radio, Peter Moore, explicó que la situación se produjo por una falla técnica ocurrida en el estudio principal y ofreció disculpas tanto al rey como a los oyentes por la confusión generada.

El incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente porque el mensaje utilizado forma parte de los protocolos que las emisoras británicas mantienen preparados para el eventual fallecimiento de miembros de la realeza.

El rey Carlos III, de 77 años, continúa realizando actividades oficiales mientras recibe tratamiento médico contra un cáncer anunciado públicamente en 2024.

Rey Carlos III le recuerda a Trump que las acciones de EEUU “importan”