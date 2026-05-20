Las autoridades de República Checa informaron que no existe riesgo para la población tras aceptar recibir a uno de los contactos de alto riesgo relacionados con un ciudadano estadounidense que dio positivo por ébola.

El paciente, identificado únicamente como un médico estadounidense, será trasladado a Praga para permanecer bajo observación médica especializada en el Hospital Bulovka, uno de los principales centros de enfermedades infecciosas del país.

El ministro de Salud checo, Adam Vojtěch, explicó que solo Alemania y República Checa fueron seleccionadas para colaborar en el manejo de los contactos debido a su experiencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Especialistas del hospital señalaron que, hasta el momento, el paciente no presenta síntomas, por lo que permanecerá en observación sin necesidad de pruebas adicionales mientras continúa el periodo de vigilancia médica.

La situación ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud mantiene monitoreo sobre el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y Uganda. Según la OMS, el riesgo es alto a nivel regional, aunque bajo a nivel global.

Las autoridades sanitarias también confirmaron que todos los costos del traslado y atención médica serán cubiertos por Estados Unidos.

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