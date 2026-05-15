La carrera para encontrar al próximo agente 007 ya comenzó. Amazon MGM Studios confirmó que inició oficialmente el proceso de selección para elegir al nuevo intérprete de James Bond, personaje que fue interpretado por Daniel Craig durante cinco películas entre 2006 y 2021.

La encargada de liderar las audiciones será la reconocida directora de casting británica Nina Gold, conocida por su trabajo en producciones como The Crown y varias películas de Star Wars. El estudio indicó que, aunque no revelará detalles específicos del proceso, esperan compartir novedades con los fanáticos próximamente.

La próxima película de Bond estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta detrás de Dune, Arrival y Sicario. El guion estará a cargo de Steven Knight, mientras que la producción será liderada por Amy Pascal y David Heyman.

Según la revista Variety, entre los posibles candidatos para convertirse en el nuevo 007 destacan Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson. La expectativa crece entre los seguidores de la franquicia, que desde hace años esperan conocer quién tomará el relevo de uno de los personajes más icónicos del cine.

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