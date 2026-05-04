La ciudad de Ámsterdam ha dado un paso inédito en materia ambiental al convertirse en la primera capital del mundo en prohibir la publicidad de carne y de combustibles fósiles en espacios públicos. La medida entró en vigor el 1 de mayo, tras ser aprobada por el ayuntamiento mediante una ordenanza local que busca reducir el impacto de actividades consideradas perjudiciales para el clima y la salud.

La decisión se basa en un fallo judicial emitido el año pasado en los Países Bajos, que determinó que los municipios tienen la facultad de restringir anuncios vinculados a productos o servicios dañinos para el medio ambiente o el bienestar de la población. A partir de esta resolución, las autoridades locales avanzaron en la implementación de una normativa más estricta en materia de publicidad urbana.

Con la nueva regulación, queda prohibida la promoción de productos cárnicos, así como de actividades relacionadas con combustibles fósiles, incluyendo viajes en avión, cruceros y vehículos con motores de combustión. Estos anuncios dejarán de aparecer en calles, estaciones de metro, paradas de transporte y otros espacios públicos de la ciudad.

La iniciativa no surge de manera aislada. En 2020, Ámsterdam ya había sido pionera al limitar la publicidad de combustibles fósiles al renovar contratos con empresas del sector publicitario. Aquella decisión marcó el inicio de una estrategia progresiva para reducir la influencia de industrias consideradas altamente contaminantes.

Representantes del gobierno local han defendido la medida como parte de un compromiso más amplio frente a la crisis climática. La concejala Jenneke van Pijpen, integrante del partido GroenLinks Amsterdam, señaló que la ciudad busca eliminar la presencia de campañas promovidas por grandes corporaciones que contribuyen al calentamiento global. Según explicó, la nueva normativa refuerza una política coherente con los objetivos ambientales de la capital neerlandesa.

La decisión también se enmarca en una tendencia creciente a nivel internacional. Otras ciudades de los Países Bajos, como La Haya, Utrecht, Delft, Nimega y Leiden, han adoptado medidas similares para restringir este tipo de publicidad. Además, más de 50 ciudades en el mundo, desde Estocolmo hasta Sídney, se han comprometido a limitar la promoción de combustibles fósiles como parte de sus políticas climáticas.

Expertos consideran que estas acciones reflejan un cambio en la manera en que las ciudades enfrentan la crisis ambiental, trasladando el enfoque no solo a la regulación de emisiones, sino también a la influencia cultural y comercial de ciertas industrias. Al restringir la publicidad, las autoridades buscan reducir el consumo de productos que contribuyen significativamente a la huella de carbono.

Sin embargo, la medida también ha generado debate. Algunos sectores cuestionan si la prohibición podría afectar la libertad comercial o limitar la competencia en el mercado publicitario. Otros argumentan que se trata de una herramienta legítima para promover hábitos más sostenibles y alineados con los compromisos climáticos internacionales.

En cualquier caso, la decisión de Ámsterdam marca un precedente global en la regulación de la publicidad urbana y refuerza el papel de las ciudades como actores clave en la lucha contra el cambio climático. Con esta iniciativa, la capital neerlandesa se posiciona nuevamente como referente en políticas innovadoras orientadas a la sostenibilidad.

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