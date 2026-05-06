El influencer estadounidense Braden Peters, conocido en redes sociales como “Clavicular”, enfrenta cargos en Florida luego de participar en una transmisión en vivo donde presuntamente disparó contra un caimán en la zona protegida de los Everglades de Florida.

Según documentos judiciales y autoridades locales, Peters y dos creadores de contenido que lo acompañaban realizaron más de dos docenas de disparos durante un recorrido en bote el pasado 26 de marzo. El incidente fue transmitido en vivo y rápidamente generó críticas en redes sociales debido a que el animal se encontraba aparentemente inmóvil cuando ocurrieron los disparos.

Las autoridades señalaron que el influencer, de 20 años, fue acusado formalmente de disparar ilegalmente un arma de fuego en un lugar público o residencial. Aunque la investigación menciona el uso del arma en la zona natural protegida, hasta el momento los cargos no indican que el caimán haya resultado herido o muerto como consecuencia del hecho.

El caso está siendo investigado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, organismo encargado de proteger la fauna del estado. En Florida, la ley prohíbe dañar, matar o intentar herir caimanes sin autorización oficial.

Peters es una figura conocida dentro de ciertos sectores de internet relacionados con contenidos de “looksmaxxing” y la llamada “manosphere”, comunidades digitales centradas en apariencia física, masculinidad y estilo de vida. El creador de contenido acumula más de un millón de seguidores en distintas plataformas sociales y suele protagonizar transmisiones polémicas.

Sus abogados, Steven Kramer y Jeffrey Neiman, aseguraron en un comunicado que el influencer actuó siguiendo indicaciones proporcionadas por el guía turístico que conducía el bote durante el recorrido por los Everglades. Sin embargo, no detallaron qué tipo de instrucciones habría recibido el grupo.

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La defensa también sostuvo que ninguna persona ni animal resultó herido durante el incidente y afirmó que esperan que el caso sea entendido de manera diferente una vez se conozcan todos los detalles de lo sucedido.

El episodio provocó reacciones negativas entre defensores de animales y usuarios de redes sociales, quienes criticaron el uso de fauna silvestre como parte de contenido viral en internet. Algunos grupos ambientalistas señalaron que este tipo de acciones pueden promover conductas irresponsables dentro de áreas naturales protegidas.

Además de esta acusación, Peters enfrenta otros problemas legales en Florida. El mismo día del supuesto tiroteo en los Everglades, fue arrestado por un incidente separado relacionado con una presunta pelea organizada entre su novia y otra mujer.

El influencer deberá comparecer ante la justicia el próximo 20 de mayo, fecha en la que está prevista su audiencia de presentación de cargos. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando lo ocurrido durante la transmisión en vivo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del contenido digital extremo y el impacto que algunas acciones realizadas para obtener visualizaciones pueden tener sobre el medio ambiente y la seguridad pública.

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