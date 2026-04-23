La compañía tecnológica Apple anunció un cambio histórico en su liderazgo que marcará una nueva etapa en su dirección global. A partir del 1 de septiembre de 2026, Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo (CEO) para asumir el rol de presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras que John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, se convertirá en el nuevo CEO de la empresa.

La decisión fue aprobada de forma unánime por la junta directiva y forma parte de un proceso de planificación de sucesión que la compañía venía desarrollando desde hace años. Durante los próximos meses, Cook continuará en su puesto actual mientras trabaja de manera estrecha con Ternus para garantizar una transición ordenada y sin contratiempos.

En su nuevo rol como presidente ejecutivo, Cook seguirá vinculado a la empresa, participando en áreas estratégicas como la relación con gobiernos y organismos internacionales. Su salida del cargo de CEO marca el cierre de una etapa clave para Apple, tras más de una década liderando la compañía desde la salida de Steve Jobs en 2011.

Durante su gestión, Cook consolidó a Apple como una de las empresas más valiosas del mundo, ampliando su ecosistema de productos y servicios, y reforzando su presencia global. En un mensaje tras el anuncio, expresó que liderar la compañía ha sido el mayor honor de su vida, destacando el talento y compromiso del equipo que ha impulsado la innovación en la empresa.

Sobre su sucesor, Cook aseguró que John Ternus cuenta con las cualidades necesarias para liderar el futuro de Apple, resaltando su visión, experiencia y trayectoria dentro de la compañía. Ternus, quien ha trabajado en Apple durante más de 25 años, ha sido una figura clave en el desarrollo de varios de los productos más importantes de la marca.

Por su parte, Ternus agradeció la confianza depositada en él y reconoció la influencia tanto de Steve Jobs como de Tim Cook en su formación profesional. Señaló que asume el nuevo cargo con humildad y optimismo, comprometido a continuar con la misión de Apple de innovar y transformar la forma en que las personas interactúan con la tecnología.

El nuevo CEO destacó además el talento humano dentro de la empresa como uno de los pilares fundamentales para enfrentar los desafíos futuros. Enfatizó que Apple seguirá apostando por la creatividad, la innovación y el desarrollo de productos que impacten positivamente en la vida de millones de usuarios en todo el mundo.

Este relevo generacional representa un momento clave para la compañía, que busca mantener su liderazgo en un sector altamente competitivo. La transición, cuidadosamente planificada, apunta a garantizar estabilidad y continuidad en la estrategia corporativa, al tiempo que abre la puerta a nuevas ideas y enfoques bajo la dirección de Ternus.

Con este anuncio, Apple inicia una nueva etapa en su historia, combinando la experiencia de Tim Cook en su nuevo rol con la visión renovada de John Ternus al frente de la empresa.

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