Bad Bunny continúa ampliando su influencia en la moda y la música con el lanzamiento de “Benito Antonio”, una colección cápsula desarrollada junto a Zara, inspirada en el universo visual y estético de su más reciente álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOTos”.

La colección incluye alrededor de 150 prendas y accesorios que buscan reflejar el estilo personal del artista puertorriqueño. El lanzamiento oficial coincide con el inicio de su esperada gira por España, donde ofrecerá conciertos en Barcelona y Madrid durante las próximas semanas.

La colaboración entre el cantante y la firma española venía generando rumores desde hace meses, especialmente después de que Bad Bunny utilizara atuendos de Zara en eventos de alto perfil como el Super Bowl y la Met Gala.

La presentación exclusiva de la colección se realizó recientemente en Puerto Rico, en el centro comercial Plaza Las Américas, donde fanáticos y medios pudieron conocer las piezas antes de su lanzamiento global.

Con esta alianza, Bad Bunny reafirma su impacto más allá de la música, consolidándose también como una figura influyente dentro de la industria de la moda.

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