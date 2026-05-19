Spotify anunció que volverá a utilizar su tradicional logotipo verde luego de las reacciones generadas por un diseño especial lanzado para celebrar el vigésimo aniversario de la plataforma.

El cambio temporal incluía una estética inspirada en los años setenta, con detalles visuales diferentes al símbolo clásico que identifica a la aplicación de música. Aunque algunos usuarios recibieron positivamente la propuesta, miles de comentarios en redes sociales expresaron rechazo al rediseño y pidieron el regreso del ícono original.

Ante la respuesta del público, la compañía confirmó que el cambio era únicamente conmemorativo y aseguró que el logotipo tradicional regresaría en los próximos días. La decisión fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de que la plataforma escuchó las opiniones de su comunidad.

El caso también abrió debate sobre la importancia de la identidad visual en marcas digitales de uso cotidiano, donde los consumidores suelen desarrollar una fuerte conexión con elementos gráficos reconocibles.

Mientras ajusta nuevamente su imagen, Spotify continúa ampliando sus servicios y recientemente incorporó nuevas herramientas y contenidos enfocados en bienestar y entrenamiento guiado.

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