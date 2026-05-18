Especialistas en salud y desarrollo juvenil advirtieron que la mayoría de los adolescentes no está durmiendo las horas necesarias, una situación que podría afectar su salud mental, rendimiento escolar y bienestar general.

De acuerdo con expertos en sueño adolescente, los jóvenes necesitan entre ocho y diez horas de descanso por noche. Sin embargo, estudios recientes indican que cerca del 80% de los adolescentes en Estados Unidos no alcanza ese tiempo recomendado.

Entre las principales causas del problema destacan el uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales, videojuegos y plataformas de streaming durante la noche. Los especialistas señalan que muchos adolescentes permanecen despiertos revisando notificaciones o utilizando sus dispositivos incluso después de acostarse.

Expertos advierten que la mayoría de los adolescentes no duerme lo suficiente y señalan que el uso excesivo del celular durante la noche está afectando su salud mental, rendimiento escolar y descanso. Entre las sugerencias se encuentran retirar los dispositivos electrónicos de la habitación antes de dormir, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse y mantener horarios regulares de sueño.

Los expertos también aconsejan reducir el consumo de cafeína y bebidas energéticas durante la tarde y noche, además de crear un ambiente adecuado para dormir, con habitaciones oscuras, frescas y silenciosas.

Según los especialistas, pequeños cambios en la rutina diaria pueden mejorar significativamente la calidad del sueño y el bienestar emocional de los adolescentes.

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