Disney y Pixar confirmaron que el cantante puertorriqueño Bad Bunny formará parte del elenco de voces de Toy Story 5, la próxima entrega de la exitosa franquicia animada.

El artista, cuyo nombre real es Benito Ocasio, dará vida a un curioso personaje llamado “Pizza con Gafas”, un pequeño juguete con forma de rebanada de pizza y lentes oscuros que forma parte de una colonia de juguetes olvidados en un cobertizo abandonado.

La noticia sorprendió a los seguidores de la saga y del cantante, quien en los últimos años ha comenzado a expandir su carrera dentro de la actuación con participaciones en películas y producciones internacionales.

Además de Bad Bunny, la nueva cinta contará con el regreso de voces clásicas como Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, junto a nuevos integrantes como Conan O’Brien, Greta Lee y Alan Cumming.

Según los adelantos de la película, Toy Story 5 abordará temas relacionados con la tecnología y la manera en que esta influye en el tiempo de juego de los niños, manteniendo el estilo emocional y familiar característico de Pixar.

Bad Bunny reaparece en Instagram para celebrar su cumpleaños 32