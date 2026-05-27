Drake derribó el martes uno de los récords del “Rey del Pop” al convertirse en el artista masculino con más canciones en el puesto número 1 en el ranking Billboard Hot 100.

Drake rompe récord de Michael Jackson en Billboard, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música actual.

El rapero canadiense acaba de superar un hito que durante décadas perteneció a la legendaria estrella del pop, Michael Jackson, en la reconocida lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

La canción “First Person Shooter”, colaboración de Drake con J. Cole, ha alcanzado el puesto número uno en la Hot 100, permitiéndole llegar a 14 éxitos en el primer lugar de esta lista, superando así los 13 que logró Michael Jackson en su carrera.

Este hecho histórico posiciona a Drake como el artista masculino solista con más sencillos número uno en la historia del Hot 100, un logro que subraya su impacto en la industria musical y que demuestra cómo la popularidad de los géneros urbanos sigue creciendo a nivel global.

Drake logró este hito con “Janice STFU”, su decimo cuarta canción que llega al número 1 de Billboard, impulsada por otra hazaña musical del rapero de 39 años: es el primer artista en tener los tres primeros álbumes en el ranking Billboard 200 en la misma semana.

El récord que ahora ostenta Drake no solo resalta su éxito individual, sino que marca una nueva era para la música contemporánea.

Superar a Michael Jackson, quien durante décadas fue conocido como el “Rey del Pop”, es un indicador del cambio de preferencias musicales a nivel mundial y del poder de las plataformas digitales en la distribución de música.

El dominio de Drake en los rankings de Billboard ha sido ininterrumpido durante los últimos años, consolidándolo como referente para las nuevas generaciones.

Los nuevos álbumes de Drake, titulados “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour” debutaron en los puestos 1, 2 y 3, respectivamente, en la lista Billboard 200 con fecha del 30 de mayo.

Es importante destacar que el récord de Drake es para un artista masculino, pues todavía es superado por una banda (los Beatles) y una artista femenina (Mariah Carey). Y por ahora, con 14 canciones, igual a Taylor Swift y a Rihanna.

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Drake rompe récord: Primer artista con 120 mil millones de streams en Spotify

Drake 120 mil millones de streams en Spotify es la noticia que sacude la industria musical en 2025. El rapero y productor canadiense se convirtió en el primer artista en lograr este impresionante récord, según datos recientes publicados por la plataforma de streaming.

La hazaña coloca a Drake en la cima de la música digital. Superar los 120 mil millones de streams no solo confirma su popularidad y alcance global, sino que también redefine lo que es posible para los músicos en la era moderna. Desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes, el artista ha mantenido una constante evolución que sigue cautivando a millones de oyentes en todo el mundo.

Este nuevo récord musical refleja cómo las plataformas de streaming están transformando la distribución y el consumo musical. En América Latina, Drake ha incrementado notablemente su audiencia, influyendo además en nuevos talentos y tendencias regionales. Su trayectoria, marcada por colaboraciones con artistas internacionales y la capacidad de adaptarse a diferentes géneros, le ha permitido mantener una presencia dominante en Spotify y otras plataformas digitales.

En estado de gravedad, guardia de seguridad herido afuera de la casa de Drake en Canadá

La Policía de Canadá confirmó este martes que se lleva a cabo una investigación por un supuesto tiroteo registrado afuera de la casa del cantante Drake.

El informe policial señala que un guardia de seguridad que trabaja con el artista recibió un disparo que lo mantiene en estado delicado de salud en un centro asistencial.

Información de medios locales revelan que el altercado ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, cuando se recibió un llamado de emergencia.

Se detalló que el empleado de Drake fue llevado a un hospital en estado de gravedad, a un centro asistencial.

Autoridades ofrecieron conferencia de prensa para brindar algunos detalles de la investigación que hasta el momento está en proceso.

“El guardia de seguridad estaba trabajando afuera de la puerta de la casa cuando le dispararon”, dijo el inspector de Policía, Paul Krawczyk.

La policía se negó a responder si Drake estaba en la residencia en el momento del tiroteo que dejó una persona herida. “Estamos en contacto con el equipo del artista y que están cooperando con la investigación”.

Hasta el momento, las investigaciones no han revelado si el tiroteo está relacionado con la disputa que tuvo el artista con el rapero Kendrick Lamar.

“Hubo varios sospechosos involucrados, que se fueron en un vehículo, y se está revisando el video del incidente”, se destacó sobre las pesquisas iniciales del incidente.

Drake es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, ganador de cinco premios Grammy conocidos por éxitos como “Nice For What”.

