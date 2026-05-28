La Unión Europea impuso una multa de 200 millones de euros, equivalentes a unos 230 millones de dólares, a la plataforma china de comercio electrónico Temu por permitir la comercialización de productos ilegales y potencialmente peligrosos dentro del mercado europeo.

La sanción fue anunciada por la Comisión Europea tras una investigación iniciada en octubre de 2024, en la que se detectaron artículos como juguetes inseguros para bebés y cargadores defectuosos ofrecidos a consumidores de la región.

Según las autoridades europeas, la empresa no evaluó de forma adecuada los riesgos asociados a la venta de estos productos ni implementó controles suficientes para proteger a los usuarios.

La Comisión señaló que Temu incumplió las normas establecidas en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, normativa que exige a las grandes plataformas reforzar la supervisión y seguridad de los artículos que ofrecen en línea.

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del área digital, destacó que la plataforma cuenta con alrededor de 130 millones de usuarios en Europa, por lo que el alcance de los productos ilegales representa un riesgo significativo para los consumidores.

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