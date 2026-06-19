El cantante puertorriqueño Bad Bunny alcanzó un nuevo hito en su carrera al superar los mil millones de dólares en recaudación total de taquilla, consolidándose como uno de los artistas latinos más exitosos e influyentes a nivel mundial.

Este importante logro ha sido impulsado por su gira internacional de 2026, que ha recorrido diversos países de Sudamérica, Europa, Australia y Japón. En cada destino, el artista ha logrado llenar estadios y reunir a miles de seguidores.

De acuerdo con datos de Billboard Boxscore, la gira “Debí Tirar Más Fotos” ha generado ingresos por 360 millones de dólares y ha vendido aproximadamente 2.4 millones de boletos en 41 presentaciones.

Al sumar los resultados de todas sus giras, Bad Bunny acumula una recaudación de 1.08 mil millones de dólares y más de 6.4 millones de entradas vendidas en un total de 260 conciertos, cifras que reflejan el alcance global y la popularidad del intérprete puertorriqueño.

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