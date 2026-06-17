La cantante colombiana no ha desmentido los rumores, generando más dudas sobre la posible participación de una doble durante el evento mundial.

El caso de la doble de Shakira podría enfrentar problemas legales con la FIFA ha generado controversia en Colombia y el mundo.

Una artista dedicada a imitar a la cantante barranquillera está siendo señalada acusada de suplantarla durante la presentación del Mundial.

Según reportan medios internacionales, la entidad deportiva estaría evaluando interponer acciones legales de confirmarse que Shakira decidió utilizar una imitadora.

Hasta el momento, la artista no ha emitido declaraciones; pero se cree que la imitadora en una venezolana conocida como Shakibecca.

El gran parecido entre ambas mujeres alimentó las especulaciones, aunque fuentes cercanas a la artista confirmaron que fue la propia Shakira quien actuó.

“Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial

La canción de Shakira para la Copa Mundial 2026, titulada “Dai Dai” y en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy, ya es tendencia mundial.

El tema fue lanzado pocos días antes de que inicie el esperado torneo de la FIFA, convirtiéndose en el himno oficial que acompañará a millones de aficionados durante el evento deportivo.

“Dai Dai” fusiona sonidos latinos característicos de la artista colombiana, con toques afrobeat y la energía de Burna Boy, creando una propuesta multicultural que busca reflejar la pasión global por el fútbol.

El video oficial, que ya suma millones de vistas en plataformas digitales, muestra imágenes de distintos países, celebraciones y jugadas emblemáticas, evocando la diversidad que caracteriza a la Copa Mundial FIFA.

El tema destaca por su mensaje de unión y alegría, elementos centrales tanto en la música de Shakira como en el espíritu del Mundial.

La participación de Burna Boy aporta un matiz africano, haciendo de “Dai Dai” una canción que representa distintos continentes y une generaciones. La letra celebra el juego limpio, la fiesta y el sueño compartido de alcanzar la gloria futbolística.

La canción ha sido recibida con entusiasmo tanto en América Latina como en África y Europa, consolidando a Shakira como referente global en temas deportivos.

Madonna, Shakira y los BTS serán los artistas del Mundial

La expectación crece a medida que se acerca la final del Mundial 2026 y la pregunta que acapara la atención global es: ¿quién animará el show de clausura?

Entre los nombres que más resuenan están Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS, artistas de talla mundial que, según reportes de agencias, podrían protagonizar el evento musical más visto del planeta.

El espectáculo de la final del Mundial trasciende el deporte y se convierte en un fenómeno cultural capaz de unir a millones de personas de diferentes países.

Figuras como Shakira, quien ya dejó huella en ediciones anteriores con éxitos como “Waka Waka”, y Madonna, ícono de la música pop, elevarían el poder de convocatoria del evento.

La presencia de BTS, representantes del K-pop, reflejaría la creciente globalización y diversidad cultural del fútbol.

La presentación artística del Mundial no solo busca entretener, sino también enviar un mensaje de unidad y celebración multicultural.

La posible combinación de estrellas de América Latina, Europa y Asia reforzaría este espíritu y podría superar el alcance de shows pasados.

En anteriores ocasiones, actuaciones como la de Shakira han marcado la memoria del público, generando tendencias en redes y potenciando la proyección internacional del evento.

Ahora, la potencial participación de Madonna o BTS abre interrogantes sobre el rumbo artístico que tomará la nueva edición.

Modelo matemático proyecta al próximo campeón del Mundial

La tecnología y el deporte se dan la mano una vez más: un modelo matemático predice el final del Mundial 2026, alimentando las expectativas sobre quién será el próximo campeón.

Investigadores y expertos en análisis de datos han desarrollado algoritmos avanzados que, tomando en cuenta el rendimiento histórico de selecciones, estadísticas de jugadores y escenarios probables, buscan anticipar el empate, la victoria o la derrota en cada partido decisivo.

Según el reporte publicados en agencias, el sistema utiliza inteligencia artificial, machine learning y miles de datos reales para realizar simulaciones sobre los resultados de los partidos en el Mundial.

El modelo matemático procesa factores clave como historial de goles, estado físico de los equipos y tendencia en las fases eliminatorias, ajustando sus predicciones de acuerdo a cada ronda.

Aunque los creadores del modelo admiten que siempre existen variables imprevistas, su tasa de acierto en ediciones pasadas del torneo ha superado el 65%, lo que ha aumentado el interés de casas de apuestas, aficionados y expertos futbolísticos en América Latina y el mundo.

Varios portales deportivos han señalado que los modelos matemáticos han marcado tendencia en los últimos eventos internacionales.

Las predicciones de este modelo sugieren un final reñido entre algunos de los equipos favoritos según los rankings actuales.

Sin embargo, el fútbol siempre da espacio para las sorpresas, algo que las matemáticas intentan anticipar, pero nunca controlar por completo.

Trump critica precios del Mundial 2026: “Yo tampoco pagaría más de mil dólares”

Donald Trump cuestionó el alto precio de las entradas para el Mundial de 2026, especialmente para los partidos de la selección de Estados Unidos. En una entrevista con el New York Post, el exmandatario aseguró que él tampoco pagaría más de mil dólares por un boleto, luego de conocerse que las entradas más económicas para algunos encuentros superan los 1,100 dólares.

Trump afirmó que le gustaría asistir a los partidos, pero considera excesivos los costos para muchos aficionados. Además, expresó que le decepcionaría que personas de clase trabajadora, como habitantes de Queens y Brooklyn, no puedan acceder a los encuentros por los elevados precios.

Sus declaraciones surgieron un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendiera el uso de precios dinámicos para el Mundial 2026. Este sistema permite que el valor de las entradas aumente según la demanda, una práctica común en eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos.

Infantino aseguró que los precios responden al mercado y señaló que vender boletos demasiado baratos provocaría una reventa aún más costosa. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones sobre los precios promedio de eventos deportivos en Estados Unidos fueron cuestionadas por medios locales.

Shakira pospone concierto en Qatar por tensión regional

Un concierto de la cantante colombiana Shakira en Qatar fue pospuesto debido a la “situación regional”, según informó la plataforma oficial Qatar Calendar. El espectáculo estaba previsto para el 1 de abril en Doha como parte de su gira mundial.

La reprogramación se suma a otros cambios en la agenda cultural de la región. Así lo confirmaron los organizadores.

Otros artistas se han visto afectados por la misma situación. El cantante Josh Groban canceló presentaciones previstas en Dubái y Baréin en los próximos días.

La Fórmula 1 canceló las carreras programadas para abril en Baréin y en Yeda, mientras que también se suspendió un partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Argentina. Este partido iba a disputarse en Qatar.

Estas decisiones forman parte de una serie de cancelaciones y aplazamientos en los estados del Golfo. Todo esto ocurre en medio del contexto de tensión regional vinculado al conflicto entre Irán y Estados Unidos.