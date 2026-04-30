Una nueva obra del enigmático artista urbano Banksy ha captado la atención en el centro de Londres, tras la aparición inesperada de una gran estatua instalada sobre un pedestal con su firma garabateada en la base. La autoría fue confirmada por el propio creador este jueves mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que muestra un recorrido por algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital británica antes de revelar su intervención.

En el audiovisual, acompañado de música épica, se observan lugares icónicos como la Big Ben y diversas estatuas históricas, entre ellas la del ex primer ministro Winston Churchill. Finalmente, el video presenta la nueva pieza: una figura masculina con traje que parece marchar fuera del pedestal, con una pierna adelantada, mientras sostiene una bandera que cubre su rostro, generando múltiples interpretaciones sobre su significado.

La escultura ha sido colocada en la avenida Waterloo Place, una zona reconocida por albergar monumentos dedicados a importantes figuras históricas como el rey Eduardo VII y la enfermera Florence Nightingale, así como memoriales a los caídos en conflictos como la Guerra de Crimea. El sitio se encuentra estratégicamente ubicado entre la Plaza de Trafalgar y el Palacio de Buckingham, lo que ha contribuido a la rápida difusión de imágenes de la obra en redes sociales.

Por motivos de seguridad y para evitar daños, la estatua ha sido rodeada por vallas metálicas, una medida común en intervenciones de este tipo que suelen atraer a curiosos y admiradores. Se trata de la primera obra confirmada por Banksy en más de cuatro meses. Su creación anterior, presentada en diciembre en el barrio de Bayswater, mostraba a dos niños recostados mirando al cielo con gorros navideños.

La aparición de esta nueva pieza ocurre en un contexto particular, luego de que una investigación de la agencia Reuters señalara haber identificado al artista detrás del seudónimo. Según ese informe, se trataría de un británico de 52 años llamado Robin Gunningham, quien posteriormente habría utilizado el nombre David Jones. Estas afirmaciones coinciden con teorías difundidas anteriormente por medios como el Mail on Sunday, aunque el artista nunca ha confirmado públicamente su identidad.

A lo largo de su carrera, Banksy ha mantenido un perfil bajo, dejando que sus obras hablen por sí solas. Sin embargo, cada nueva intervención suele provocar un fuerte impacto mediático y debate público sobre arte, política y sociedad. No es la primera vez que el artista recurre a esculturas en Londres. En 2004, presentó “The Drinker” (El Bebedor), una obra que parodiaba la famosa escultura El Pensador de Auguste Rodin. Esa pieza fue robada poco después y generó una larga controversia sobre su propiedad.

La nueva estatua vuelve a poner en evidencia la capacidad de Banksy para irrumpir en el espacio público y generar conversación global. Aunque su mensaje exacto aún es objeto de interpretación, la obra reafirma su estilo provocador y su habilidad para cuestionar símbolos tradicionales mediante intervenciones inesperadas.

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