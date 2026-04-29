Un grupo de religiosas se volvió tendencia en redes sociales tras compartir su experiencia al asistir al cine para ver la película Michael, un filme biográfico inspirado en la vida del reconocido artista Michael Jackson. La salida formó parte de una actividad comunitaria que, además, coincidió con la celebración anticipada de cumpleaños de una de las integrantes del grupo.

El momento llamó la atención por la espontaneidad y entusiasmo con el que las monjas relataron su experiencia. En un video que rápidamente se viralizó, una de ellas destacó la actuación de Jaafar Jackson, quien interpreta al icónico cantante en la cinta. Según expresó, el actor logró capturar la esencia del artista, resaltando no solo su talento musical, sino también su legado dentro de la industria del entretenimiento.

La religiosa explicó que la película se enfoca principalmente en celebrar la vida y trayectoria del “Rey del Pop”, evitando centrarse en las controversias que marcaron algunos momentos de su carrera. Este enfoque, señaló, permitió disfrutar de una narrativa más positiva y emotiva, que conecta con el público desde la admiración y el respeto por su obra.

Durante su testimonio, la monja comentó que conocía cada una de las canciones presentadas en la película, lo que hizo la experiencia aún más especial. Incluso confesó que no pudo evitar moverse al ritmo de la música en varios momentos de la proyección, reflejando la alegría que le generó revivir los grandes éxitos del artista en la pantalla grande.

El video ha sido ampliamente compartido en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios han reaccionado con mensajes de simpatía y sorpresa. Muchos destacaron la autenticidad del grupo y la forma en que transmitieron su emoción, lo que contribuyó a que el contenido se volviera rápidamente popular.

Más allá del momento viral, la historia ha sido vista como un ejemplo de cómo el cine y la música pueden unir a personas de distintos contextos, generando experiencias memorables. La película, por su parte, continúa generando expectativa entre los seguidores de Michael Jackson, quienes esperan que el proyecto logre honrar la complejidad y grandeza de su figura artística.

La reacción de las religiosas también ha puesto en evidencia el impacto duradero de la música de Michael Jackson, capaz de trascender generaciones y conectar con públicos diversos. Para ellas, la salida al cine no solo fue una celebración especial, sino también una oportunidad para revivir recuerdos y compartir un momento de alegría colectiva.

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