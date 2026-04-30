Un equipo internacional de investigadores ha logrado recuperar 42 páginas perdidas de un antiguo manuscrito del Nuevo Testamento, considerado de gran valor histórico y religioso. El hallazgo representa un avance significativo en el estudio de los textos bíblicos y su transmisión a lo largo de los siglos, según informaron los especialistas involucrados en el proyecto.

La investigación fue liderada por el profesor Garrick Allen, de la Universidad de Glasgow, quien junto a un grupo de académicos logró reconstruir parte del llamado Códice H o Codex Coislinianus, también identificado como GA 015. Este documento, elaborado en pergamino y fechado en el siglo VI, contiene fragmentos de las Cartas de San Pablo y ha sido objeto de estudio durante décadas debido a su relevancia para la tradición cristiana.

De acuerdo con los expertos, el manuscrito tuvo una historia compleja. En algún momento, fue trasladado al Monasterio de la Gran Laura, ubicado en el Monte Athos, en Grecia, donde su contenido en griego fue retocado con nueva tinta. Sin embargo, a inicios del siglo XIII, el códice fue desmontado y su pergamino reutilizado como material de encuadernación para otros libros, una práctica común en la Edad Media cuando los recursos eran escasos o los textos originales estaban deteriorados.

Con el paso del tiempo, los fragmentos del manuscrito quedaron dispersos en distintas instituciones alrededor del mundo. Actualmente, se conservan partes del códice en bibliotecas y museos de ciudades como París, Turín, Kiev, San Petersburgo y Moscú, además de algunos restos que permanecen en el Monte Athos. Esta dispersión había dificultado la reconstrucción completa del documento.

Para superar este desafío, los investigadores partieron de la hipótesis de que el texto original había dejado rastros invisibles en las páginas reutilizadas. En colaboración con la Biblioteca Electrónica de Manuscritos Antiguos, aplicaron técnicas de imagen multiespectral, una tecnología que permite identificar restos de tinta que no son visibles a simple vista. Gracias a este método, lograron recuperar lo que describen como “textos fantasma”, es decir, huellas del contenido original ocultas bajo las capas posteriores.

El análisis científico incluyó también la datación por radiocarbono del pergamino, realizada con el apoyo de especialistas en París, lo que confirmó su origen en el siglo VI. Este resultado refuerza la importancia del códice como uno de los testimonios más antiguos de las Cartas de San Pablo.

Según la Universidad de Glasgow, los textos recuperados coinciden en gran medida con las versiones ya conocidas de las epístolas paulinas. No obstante, ofrecen información clave sobre la manera en que estos escritos fueron organizados, interpretados y transmitidos en la antigüedad. Por ejemplo, las páginas incluyen listas de capítulos que difieren de la estructura actual del Nuevo Testamento, lo que evidencia que la división del texto ha evolucionado con el tiempo.

Además, los fragmentos revelan detalles sobre el trabajo de los escribas del siglo VI, quienes no solo copiaban los textos, sino que también los corregían, anotaban y adaptaban. Este proceso de interacción con las escrituras muestra cómo los textos sagrados eran dinámicos y estaban sujetos a revisión constante. Asimismo, el estudio documenta la práctica medieval de reutilizar materiales, incluso aquellos considerados sagrados, cuando su estado físico lo requería.

El profesor Garrick Allen destacó la relevancia del descubrimiento al señalar que el Códice H es una fuente fundamental para comprender la historia del cristianismo primitivo. En su opinión, la recuperación de estas páginas representa un avance “monumental” en la investigación de las escrituras, ya que permite acercarse con mayor precisión a la forma original de estos textos.

El proyecto ha sido financiado por organizaciones como la Templeton Religion Trust y el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades, y ha contado con la colaboración directa del Monasterio de la Gran Laura. Este trabajo conjunto entre instituciones académicas, religiosas y tecnológicas ha sido clave para el éxito de la investigación.

Por primera vez en siglos, las páginas recuperadas estarán disponibles para consulta pública a través de internet, lo que permitirá a investigadores de todo el mundo acceder a este material sin necesidad de desplazarse. Además, se prevé la publicación de una edición impresa que reunirá los resultados del estudio y facilitará su difusión en el ámbito académico.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre los textos bíblicos, sino que también demuestra el potencial de las nuevas tecnologías para rescatar fragmentos del pasado que parecían perdidos. La combinación de ciencia, historia y colaboración internacional ha hecho posible devolver a la luz una parte importante del patrimonio cultural y religioso de la humanidad.

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