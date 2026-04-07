El Wireless Festival fue cancelado tras la decisión del gobierno del Reino Unido de prohibir el ingreso del rapero Kanye West, también conocido como Ye.

El Ministerio del Interior rechazó su solicitud de autorización electrónica de viaje (ETA), argumentando que su presencia no sería “conducente al bien público”. Como consecuencia, los organizadores del evento anunciaron la suspensión de la edición 2026 y la devolución del dinero a los asistentes.

La medida se produce luego de semanas de polémica por la participación del artista, quien ha generado controversia por declaraciones antisemitas y expresiones vinculadas al nazismo. Diversos políticos, figuras públicas y organizaciones representativas de la comunidad judía en el país manifestaron su rechazo, señalando hechos como el lanzamiento de contenido ofensivo y la comercialización de artículos con simbología nazi.

El primer ministro Keir Starmer calificó la invitación del artista como “profundamente preocupante” y respaldó la decisión del gobierno, asegurando que se tomarán medidas para proteger al público y los valores del país. Además, varias marcas retiraron su patrocinio del festival ante la controversia.

Por su parte, los organizadores defendieron inicialmente la participación del artista, apelando a la posibilidad de redención. El propio West expresó su intención de mostrar un cambio, promover un mensaje de unidad a través de su música y reunirse con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido.

La cancelación del evento refleja el impacto de la presión social y política en torno a la participación de figuras públicas envueltas en controversias.

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