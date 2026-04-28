En los últimos años, los Emiratos se sentían constreñidos a unas cuotas de producción que consideraban demasiado bajas, porque no les permitían vender al mundo tanto petróleo como querían.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, despojando al cártel petrolero de uno de sus mayores productores y debilitando aún más su influencia sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo.

La decisión se había rumoreado desde hace algún tiempo, ya que en los últimos años los Emiratos se sentían constreñidos a unas cuotas de producción que consideraban demasiado bajas, porque no le permitián vender al mundo tanto petróleo como quería.

“Tras haber invertido mucho en ampliar la capacidad de producción energética en los últimos años, el panorama general es que los Emiratos Árabes Unidos han estado deseando bombear más petróleo”, escribió Capital Economics en un análisis. “Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado”, dijo, en particular después de que Qatar se retiró de la agrupación en 2019.

La política regional probablemente también influyó en la decisión. Los Emiratos últimamente han tenido relaciones frías con Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, incluso después de que ambos fueran atacados por Irán, otro socio de la OPEP, durante la guerra actual.

La medidan no necesariamente tendrá efectos inmediatos en los mercados. Eso se debe a que los suministros mundiales están fuertemente restringidos por la guerra en Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que se transporta una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo, incluida gran parte de los Emiratos. El martes, el crudo Brent, el referente internacional, cotizaba por encima de los 111 dólares el barril, o más de un 50% por encima de su precio anterior a la guerra.

El poder de mercado de la OPEP ya había ido disminuyendo en los últimos años a medida que Estados Unidos aumentó su producción. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido un crítico constante del cártel durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.

Los Emiratos Árabes Unidos son miembro de larga data en la OPEP

Los Emiratos habían sido durante mucho tiempo miembros de la OPEP, primero como el emirato de Abu Dabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971. Estaban produciendo alrededor de 3,4 millones de barriles de crudo al día justo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsible, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos mundiales”, dice el anuncio transmitido por la agencia estatal de noticias WAM.

“Tras su salida, los Emiratos Árabes Unidos seguirán actuando de manera responsible, aportando producción adicional al mercado de forma gradual y mesurada, en consonancia con la demanda y las condiciones del mercado”, añadió.

Agregó que también se saldría del grupo más amplio OPEP+ que Rusia había liderado para tratar de estabilizar los precios del petróleo.

La medida elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con capacidad de aumentar rápidamente la producción, el mecanismo mediante el cual el cártel calibra los precios del petróleo, declaró Jorge Leon, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

“Una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedentaria concentrada dentro del grupo, encontrará cada vez más difícil calibrar la oferta y estabilizar los precios”, dijo. “Perder a un miembro con 4,8 millones de barriles diarios de capacidad, y la ambición de producir más, le quita una herramienta real al grupo”.

Arabia Saudí y los Emiratos, cada vez más enfrentados

Arabia Saudí y los Emiratos han competido por cuestiones económicas y de política regional, en particular en la zona del Mar Rojo. Ambos países se unieron en 2015 en una coalición para luchar contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Sin embargo, esa coalición se desmoronó a finales de diciembre, cuando Arabia Saudí bombardeó lo que describió como un envío de armas destinado a separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos.

Radiodifusores saudíes en Dubái, el centro económico de los Emiratos Árabes Unidos, se han replegado hacia el reino en los últimos meses a medida que aumentaban las tensiones.

“Esta salida de la OPEP encaja en la necesidad de flexibilidad de los Emiratos Árabes Unidos con los principales consumidores de energía, incluida una futura relación con China y una relación más competitiva con Arabia Saudí”, estimó Karen Young, investigadora principal en el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

El impulso de los Emiratos para probablemente bombear y vender más petróleo también llega después de que acogiera las conversaciones climáticas COP28 de las Naciones Unidas en 2023.

Esas conversaciones terminaron con un llamado de casi 200 países a alejarse de los combustibles fósiles que calientan el planeta —la primera vez que la conferencia hizo ese compromiso crucial. Los científicos han pedido recortar drásticamente las emisiones mundiales en casi la mitad en los próximos años para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) en comparación con los tiempos preindustriales.

Pero los Emiratos en su conjunto todavía planean aumentar su capacidad de producción a 5 millones de barriles al día en los próximos años mientras impulsa más energía limpia en casa, una medida denunciada por activistas climáticos.

“La demanda de energía va a subir y subir y subir”, indicó el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en una conferencia petrolera de Abu Dabi en noviembre. “Hoy es el día para anunciar que no hay transición energética. Sólo hay adición de energía”.

Sus anfitriones emiratíes le dedicaron un amplio aplauso.

Turista británico acusado en Emiratos Árabes Unidos por filmar misiles iraníes

Un ciudadano británico de 60 años fue acusado en Dubái por presuntamente grabar misiles iraníes sobre la ciudad. El caso se encuentra bajo la legislación de ciberdelitos de Emiratos Árabes Unidos, confirmaron autoridades del Reino Unido.

El hombre, identificado como turista, habría infringido normas que prohíben publicar o compartir material que pueda afectar la seguridad pública. Además, según la ley emiratí, las violaciones pueden acarrear un mínimo de dos años de prisión y multas de hasta 200.000 dirhams (aproximadamente 54.000 dólares). También se pueden acumular cargos adicionales.

Lana Nusseibeh, ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos ante la Unión Europea, indicó que las normas buscan garantizar la seguridad de la población. Por ello recomendó a los visitantes seguir las directrices oficiales. “Las directrices están ahí para su seguridad y protección”, afirmó.

El embajador emiratí en el Reino Unido, Mansoor Abulhoul, destacó que los Emiratos son un país “muy seguro”. Además, desaconsejó la grabación de videos durante ataques para evitar riesgos por escombros o incidentes.

Recientemente, las autoridades emiratíes emitieron advertencias sobre la difusión de fotos o videos de lugares afectados por ataques o información falsa que pueda causar pánico. Asimismo, mensajes públicos y comunicados oficiales indicaban: “Fotografiar o compartir lugares críticos o información poco fiable puede dar lugar a acciones legales y comprometer la seguridad nacional” y “Piensa antes de compartir. Difundir rumores es un delito”.

La Embajada del Reino Unido en los Emiratos recordó que los ciudadanos británicos están sujetos a las leyes locales, y que infringirlas puede implicar multas, prisión o deportación.

Desde el inicio del conflicto, más de 1.800 misiles y drones han sido lanzados contra Emiratos Árabes Unidos. Esto provocó seis muertos y 141 heridos, según el Ministerio de Defensa emiratí.

EEUU logra que Emiratos Árabes e Israel logren histórico acuerdo de paz

Israel y los Emiratos Árabes Unidos han logrado normalizar sus relaciones diplomáticas tras 49 años de conflicto, mediante un acuerdo de paz logrado con intervención de los Estados Unidos.

El acuerdo, ha caído como ‘valde agua helada’ a Palestina y otros países del Medio Oriente que no reconocen a Israel como Estado.

Según analistas, el convenio firmado entre ambas naciones representa una importante modificación del orden de la política de Oriente Medio.

Uno de los logros del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes es la suspensión de la anexión planificada de áreas de la ocupada Cisjordania.

Asimismo, se destaca que con la unión diplomática se refuerza la oposición al poder regional de Irán, una de las naciones en conflicto con el país norteamericano.

Emiratos Árabes, es el primer país del Golfo Pérsico en llegar a un convenio con Israel, razón por la cual de su trascendencia histórica.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el príncipe Mahommed bin Zayen y Mahommed bin Zayen firmaron una declaración conjunta, en la cual resaltan que con el tratado de paz se traza un nuevo camino que desbloquerá el gran potencial de la región.

Además, se da en un momento estratégico por el proceso electoral en EEUU que se celebrará el 3 de noviembre, a escasos 81 días. Israel, ha logrado firmar la paz con Egipto y Jordania.

Trump fue recibido con todos los honores en Emiratos Árabes Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido con todos los honores por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, una visita histórica que ha sellado importantes acuerdos comerciales.

Los videos muestran el magnífico agasajo que sorprendió al líder republicano por una cultura sumamente diferente a la de Occidente.

Uno de los momentos que más llamaron la atención fue una fila de mujeres con túnicas blancas que bailaban y agitaban su largo cabello oscuro como parte de la ceremonia. La danza tradicional se ha vitalizado en las distintas plataformas.

Una vez que el presidente fue testigo de los honores por su llegada, se trasladó a la Gran Mezquita Sheikh Zayed.

Trump no pudo disimular su fascinación y calificó la cultura de increíble. “¿Es hermoso? Es tan hermoso. Estoy muy orgulloso de mis amigos; puedo decir que es una cultura increíble”.

El presidente estadounidense destacó que por primera vez en la historia se cerraba la mezquita por un día, y que era, a raíz de su visita, uno de los tantos honores que recibió en Emiratos Árabes.

“Esta es la primera vez que cierran la mezquita por un día. La primera vez que la cierran. Es un honor para Estados Unidos, creo. Mejor que un honor otorgado al país, pero es un gran homenaje, gracias”.

Posteriormente, el presidente Trump invitó al presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, a la Casa Blanca. “Déjenme un mes para preparar la Oficina Oval; en otras palabras, para preparar todo. Y espero tenerlos en la Casa Blanca; celebraremos juntos”.









