El nuevo récord se viene afianzando desde el 2025, cuando el gasto militar en todos los países tuvo un aumento, reflejado en su presupuesto para defensa.

El gasto armamentístico o gasto militar global ha alcanzado un nuevo récord, según cifras recientes publicadas por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Esta tendencia preocupa a organismos internacionales y analistas, ante el crecimiento constante de las inversiones militares en países de todos los continentes.

El gasto militar mundial aumentó por undécimo año consecutivo en 2025, hasta alcanzar 2 billones 887 mil millones, de acuerdo con nuevos datos divulgados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Se trata de la cifra más alta jamás registrada.

Factores detrás del incremento en inversión militar

El brusco aumento del gasto armamentístico o gasto militar global responde a tensiones geopolíticas, conflictos regionales y la competencia estratégica entre potencias.

Estados Unidos, China, Rusia y países europeos lideran la carrera armamentista, destinando presupuestos millonarios a la modernización de sus fuerzas y tecnologías militares.

El informe, publicado en las distintas agencias, revela que en 2025 se superaron por primera vez los 2,2 billones de dólares en gasto militar.

Especialistas advierten que el aumento continuo de las inversiones militares representa un riesgo para la estabilidad global, pues desplaza recursos de áreas sociales esenciales y podría agudizar la rivalidad entre naciones.

Además, diversos expertos y organizaciones pacifistas piden frenar la tendencia, destacando la importancia de priorizar la cooperación y el diálogo internacional.

En América Latina, aunque los incrementos en el gasto militar no son tan marcados como en otras regiones, los presupuestos de defensa también muestran una ligera tendencia al alza, alimentando el debate sobre las prioridades de los gobiernos en contextos de crisis económica y social.

La NASA encuentra una base militar secreta bajo el hielo de Groenlandia

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el hallazgo de una base militar secreta que fue abandonada y que se encontraba bajo el hielo de Groenlandia.

El descubrimiento data de 1967, y cuenta con laberintos de túneles preparados para el lanzamiento de misiles nucleares.

“Se descubrió una base militar secreta durante una expedición científica para estudiar la capa de hielo en Groenlandia”, se informó sobre el trabajo científico desarrollado por expertos de la NASA.

En ese sentido, se explicó que la visualización de la base militar fue accidental luego que los radares inspeccionaran la zona y ubicaran una estructura inusual que llamó la atención porque estaba bajo varias capas de hielo.

Una vez realizada la inpección se indicó que la base militar Camp Century fue construida por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) durante la época de la Guerra Fría.

La NASA detalló que la base militar secreta fue descubierta en abril del 2024, pero la información se mantuvo en anonimato hasta culminar los estudios que revelaron que las instalaciones datan de 1967.

“Un equipo de ingenieros sobrevoló la capa de hielo a bordo del avión Gulfstream III con un instrumento de radar para mapear la profundidad del hielo y capas de rocas subyacentes”, detalla el sitio web del Observatorio de la Tierra de la NASA.

Se destacó que la visibilidad de la base es producto del deshielo de la zona, que logró que los radares detectaran la estructura inusual enterrada a 30 metros bajo hielo.

La preocupación ahora es qué tan peligroso es un deshielo en la zona por la cantidad de residuos nucleares que estarían en la base militar secreta estadounidense.

Putin respalda la idea de Trump de recortar el gasto militar a un 50%

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respaldó públicamente la propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de recortar el gasto militar en un 50%.

Las declaraciones del líder ruso han demostrado la cercanía diplomática de ambas naciones, las que iniciaron hace unas semanas cuando Trump confirmó un encuentro telefónico con el mandatario.

De acuerdo con la opinión de Putin, la propuesta del líder estadounidense es buena y Rusia también podría implementarla, como parte de los convenios diplomáticos entre ambas naciones.

“Podríamos alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. No estamos en contra”, dijo el gobernante ruso sobre recortar el gasto militar en un 50%.

Putin destacó que la idea de Trump es buena para el control de armas, y hasta sugirió que podría incluirse a China. “Podríamos alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. No estamos en contra. Creo que la idea es buena. Estados Unidos recortaría un 50% y nosotros también. Y la República Popular China podría sumarse si quiere”.

Los últimos registros sobre el gasto militar destacan que Estados Unidos destinó 916 mil millones de dólares, mientras que Rusia invirtió 109 mil millones de dólares.

Al respecto, el líder ruso sostuvo que con el ahorro del 50% de los fondos de gasto militar podrían usarse de manera más productiva, destacando un desarrollo económico, educativo y sanitario.

Rusia ha señalado que el país no tiene fondos infinitos como para invertir en armamento.

Operativo que logró la captura de Nicolás Maduro elevó el gasto militar de EEUU a $3 mil millones



Los operativos antidroga en el Caribe, que dejó como resultado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han provocado un importante aumento en el gasto militar de Estados Unidos, alcanzando casi 3 mil millones de dólares, según un reciente informe de Bloomberg.

Autoridades estadounidenses desplegaron por varias semanas recursos y personal militar para frenar supuestamente el tráfico de drogas en el Caribe, una zona estratégica para las rutas ilegales hacia Norteamérica.

De acuerdo con el informe, la presión por capturar a Maduro ha motivó un aumento de patrullajes, inteligencia y cooperación con fuerzas locales en varios países caribeños.

“No hay ningún fondo de contingencia en el presupuesto del Departamento de Defensa para operaciones inesperadas”, dijo a Bloomberg Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

En ese sentido, agregó que los conflictos, entre estos la captura de Maduro, cuestan más; dejando entrever que diariamente se gastaron hasta 20 millones de dólares.

Incremento de operaciones y repercusiones en la región

Expertos advierten que la magnitud del gasto no solo refleja el empeño de Washington por frenar la circulación de drogas, sino también su interés geopolítico en Latinoamérica.

Esta política influye en la seguridad y en la política interna de naciones caribeñas, generando debate sobre los resultados concretos de las inversiones militares en la lucha antidrogas.

Además, la “cacería” de presuntos narcos ligados a Venezuela puede tensionar aún más las relaciones diplomáticas en la zona.

