La polémica sobre el futuro de los hipopótamos que habitan en Colombia, descendientes de los animales introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, ha sumado un nuevo capítulo tras la propuesta de un empresario indio de acoger a parte de esta población para evitar su sacrificio.

Se trata de Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, quien presentó formalmente una solicitud al gobierno colombiano para trasladar a unos 80 hipopótamos hacia India. La iniciativa surge como alternativa a la decisión de las autoridades colombianas de aplicar la eutanasia a varios ejemplares, medida que ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional.

Los hipopótamos, una especie originaria de África, fueron introducidos ilegalmente en Colombia por Escobar como parte de su colección privada de animales exóticos en su hacienda Nápoles. Tras la muerte del narcotraficante en 1993, los animales escaparon y se adaptaron al ecosistema local, especialmente en las riberas del río Magdalena, donde su población ha crecido sin control durante las últimas décadas.

Actualmente, se estima que cerca de 200 hipopótamos viven en libertad en esta región. Sin embargo, expertos advierten que, de no tomarse medidas, la cifra podría duplicarse en los próximos años, alcanzando hasta 500 ejemplares hacia 2030. Esta expansión ha generado impactos negativos en el ecosistema, afectando la biodiversidad local y provocando incidentes con comunidades cercanas, incluidos ataques a pescadores.

Ante este escenario, el gobierno colombiano ha evaluado distintas opciones para controlar la población, como la esterilización, el traslado y, en última instancia, el sacrificio. No obstante, los altos costos logísticos y técnicos han dificultado la implementación de soluciones a gran escala.

En este contexto, Ambani propuso trasladar a 80 de estos animales al centro de conservación Vantara, ubicado en el estado de Guyarat. Este complejo es considerado uno de los mayores centros de rescate y cuidado de fauna silvestre en el mundo, albergando diversas especies, entre ellas elefantes, tigres, leones y cocodrilos.

Según el empresario, su propuesta contempla un proceso de captura y transporte bajo estrictos protocolos científicos y veterinarios, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales. Además, se plantea la creación de un entorno especialmente diseñado para replicar las condiciones naturales necesarias para su desarrollo.

“Estos animales no eligieron las circunstancias en las que se encuentran”, expresó Ambani en un comunicado, en el que también aseguró que su organización cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para llevar a cabo la operación en coordinación con las autoridades colombianas.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Algunos expertos han señalado preocupaciones sobre la capacidad de Vantara para albergar un número tan elevado de animales, así como sobre la importación de especies exóticas a la India. Además, se ha mencionado que los hipopótamos colombianos presentan ciertos problemas genéticos derivados de la endogamia, lo que ha llevado a otros países a rechazar su reubicación.

Por su parte, la ministra de Ambiente de Colombia ha defendido la decisión de autorizar el sacrificio de algunos ejemplares, argumentando que se trata de una medida necesaria para proteger los ecosistemas y la seguridad de las comunidades locales. No obstante, organizaciones defensoras de los animales han interpuesto recursos legales para frenar esta medida, abogando por soluciones más éticas y sostenibles.

El debate refleja la complejidad de manejar especies invasoras que, aunque carismáticas, representan un riesgo ambiental significativo. Mientras algunos sectores priorizan la conservación del ecosistema, otros ponen énfasis en el bienestar animal y la búsqueda de alternativas no letales.

En medio de esta controversia, la propuesta de Ambani abre una nueva posibilidad que deberá ser evaluada por las autoridades colombianas. La decisión final implicará considerar factores ecológicos, económicos y éticos, en un caso que ha captado la atención internacional y que continúa generando opiniones divididas.

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