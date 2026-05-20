El ejército de Estados Unidos inició el bloqueo a mediados de abril, varios días después de un alto el fuego, en un esfuerzo por obligar a Teherán a abrir el estrecho y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra.

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos (EEUU) abordó el miércoles un petrolero comercial con bandera iraní en el golfo de Omán sospechoso de tratar el bloqueo impuesto a puertos iraníes, informó el Comando Central.

El Comando indicó en redes sociales que el M/T Celestial Sea fue registrado y desviado por sospecha de que intentaba dirigirse a un puerto iraní.

Es al menos el quinto petrolero abordado desde que el gobierno de Trump inició el bloqueo del transporte marítimo iraní.

Los militares abordaron el petrolero después de que el presidente Donald Trump manifestara que había cancelado nuevos ataques militares contra Irán en un intento por avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Trump señaló que había planeado “un ataque muy importante” para el martes, pero lo pospuso porque los países del Golfo Pérsico le pidieron que esperara de dos a tres días al sentir que están cerca de un acuerdo con Irán. Trump repetidamente ha fijado plazos para Teherán, pero luego ha dado marcha atrás.

Irán mantiene un control sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima vital para los suministros mundiales de petróleo, y Estados Unidos ha hecho cumplir su propio bloqueo sobre los puertos y la costa iraníes, además de incautar barcos vinculados a Teherán en zonas más alejadas.

El ejército de Estados Unidos inició el bloqueo a mediados de abril, varios días después de un alto el fuego, en un esfuerzo por obligar a Teherán a abrir el estrecho y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Antes del bloqueo de Estados Unidos, Teherán había permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos mientras cobraba tarifas considerables, lo que dio pie a acusaciones de que está tomando como rehén a la economía mundial.

El ejército de Estados Unidos ha dicho que 1.550 embarcaciones de 87 países están actualmente varadas en el Golfo Pérsico.

Las interrupciones en esta vía fluvial han provocado fuertes oscilaciones en el mercado energético mundial y han elevado los precios de la gasolina en Estados Unidos, lo que podría generar problemas para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Imagen cortesía.

Petrolero chino desafió a Trump: Cruzó el bloqueo en el Golfo Pérsico

La tensión geopolítica en una de las rutas marítimas más críticas del mundo aumentó luego de que un petrolero chino lograra cruzar el Estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo impulsado por Estados Unidos y sus aliados.

Este hecho, reportado por Reuters, pone de manifiesto la complicada lucha de intereses entre las grandes potencias en torno al control de los recursos energéticos globales.

El paso del petrolero en dirección a aguas internacionales ocurrió en medio de estrictas sanciones que buscan limitar la exportación de petróleo iraní, aliado estratégico de China.

A pesar de la presión, el buque navegó con éxito, evidenciando el peso que Beijing otorga a sus acuerdos comerciales y exhibiendo las limitaciones de la política de sanciones estadounidense en la región.

El rol estratégico del Estrecho de Ormuz para el comercio mundial

Ubicado entre Omán e Irán, el Estrecho de Ormuz es el punto por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Cualquier alteración en la navegación por esta estrecha vía acuática puede desembozar en consecuencias serias para el precio y el suministro de crudo internacionalmente.

Eventos como el cruce de este petrolero chino dibujan nuevos desafíos para la estabilidad en el Golfo Pérsico y para los jugadores globales involucrados en la zona.

Este episodio se suma a una larga lista de fricciones ligadas al control del comercio marítimo y la aplicación de sanciones económicas.

La situación aún está en desarrollo y podría marcar un nuevo precedente para la dinámica entre Oriente, Occidente y las potencias emergentes.

Irán incauta petrolero estadounidense en el golfo de Omán

El gobierno de Irán confirmó este jueves la incautación de un petrolero estadounidense que navegaba ilegalmente en las aguas del golfo de Omán.

La operación la ejecutó la Armada de la República Islámica de Irán luego de recibir una orden judicial para proceder a la incautación.

De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, la Oficina de Operación de Comercio Marítimo del Reino Unido ya había confirmado la incautación cuando denunció que cuatro a cinco personas armadas abordaron el petrolero estadounidense.

“Llevaban uniformes oscuros de estilo militar con máscaras negras, abordaron un petrolero a unos 80 kilómetros de las costas de Omán. Después de esto, el buque cambió de rumbo hacia aguas territoriales iraníes y se perdió el contacto con él“, detallaron autoridades inglesas sobre el suceso.

El servicio privado de inteligencia marítima, Tanker Trackers, detalló que el petrolero estadounidense incautado se identificó como el St Nikolas.

Este barco era conocido en Irán como el Suez Rajan, el cual fue incautado en el 2023 por EEUU. Esto significa que Irán habría recuperado su nave petrolera unos meses después de ser encontrado en aguas estadounidenses.

A las 9:00 de la mañana, EEUU no había reaccionado a la incautación del petrolero estadounidense. Se desconoce cuánto combustible transportaba la embarcación y hacia dónde se dirigía.

EEUU intercepta el petrolero ruso sin que el gobierno de Putin responda a la agresión

En un hecho que acapara la atención internacional, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la detención de un petrolero ruso en aguas del Atlántico Norte.

Según declaraciones oficiales, la captura del buque responde a recientes movimientos considerados sospechosos y a la creciente tensión en la región.

La detención de petrolero ruso ocurre en un contexto geopolítico complejo, marcado por sanciones internacionales y disputas entre potencias mundiales.

El portavoz del Comando Europeo de EEUU indicó que la operación se realizó cumpliendo los protocolos de seguridad y legislación internacional, aunque el Kremlin calificó la acción como “injustificada” y solicitó la liberación inmediata del buque.



Contexto de la operación y repercusiones internacionales

El Atlántico se ha convertido en un escenario estratégico para el comercio global y la seguridad marítima, especialmente por su relevancia en el tránsito de hidrocarburos.

La detención de este petrolero ruso intensifica las presiones diplomáticas entre Washington y Moscú, elevando la preocupación en la región y entre los países importadores de petróleo.

Diversos analistas consideran que este episodio podría afectar la estabilidad de las rutas comerciales y agravar la escalada de sanciones en medio de las fricciones actuales.

Autoridades rusas, por su parte, han confirmado la intervención diplomática para gestionar la liberación del buque y garantizar el regreso seguro de la tripulación.

Grecia se apodera de un barco petrolero ruso cumpliendo las sanciones de la UE

El gobierno de Grecia confirmó este martes el decomiso de un barco petrolero ruso en cumplimiento de las sanciones impuestas al gobierno de Vladimir Putin por parte de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con información proporcionada por la agencia Reuters, la nave rusa fue incautada con 19 tripulantes a bordo cuando intentaban embarcarla en la ciudad de Karystos.

La guardia costera griega detalló que el barco petrolero ruso, conocido como Pegas, permanecerá en poder de la nación a la espera de disposiciones de la organización.

“Ha sido incautado como parte de las sanciones de la Unión Europea”, informó el Ministerio de Transporte Marítimo.

A principios de abril, la Unión Europea prohibió la entrada de buques rusos a los puertos del bloque en apoyo a Ucrania.

Se explicó que le barco petrolero ruso había sufrido una avería mecánica y estaba siendo arrastrado por remolcadores a la península griega del Peloponeso.

En ese lugar su carga iba ser transportada a otro barco, pero durante su viaje fue descubierto por costeros griegos procediendo al decomiso.

“El petrolero se vio obligado a embarcar cerca de Karyostos debido al mar embravecido, donde fue incautado”, se indicó.

El barco petrolero ruso está valorado en 15,9 millones de dólares, según informó Marine Traffic.

Este marte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el impacto que representa la guerra en Ucrania para la economía mundial.

La guerra en Ucrania estalló el 24 de febrero luego que el presidente Vladimir Putin anunciara una operación militar en territorio ucraniano. Una de las últimas acciones del presidente Volodimir Zelenski es completar el cuestionario para adherirse a la Unión Europea (UE) y está a la espera.







