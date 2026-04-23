El aumento sostenido de las temperaturas a nivel global está comenzando a impactar de manera directa los sistemas alimentarios, generando preocupación entre expertos y organismos internacionales. Un reciente informe elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alerta que el calor extremo amenaza la producción de alimentos y los medios de vida de más de mil millones de personas en todo el mundo.

Según el estudio, las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas tanto en tierra como en los océanos, están llevando al límite la capacidad de producción agrícola en diversas regiones. Entre las zonas más afectadas se encuentran el sur de Asia, gran parte del África subsahariana tropical y regiones de América Central y del Sur, donde las condiciones climáticas ya son cálidas y ahora enfrentan un agravamiento significativo.

Uno de los principales problemas es la imposibilidad de trabajar en condiciones seguras. En algunos lugares, los agricultores podrían verse impedidos de realizar sus labores durante hasta 250 días al año debido a las altas temperaturas, lo que representa más de dos tercios del calendario anual. Esta situación no solo compromete la producción de alimentos, sino también la estabilidad económica de millones de familias que dependen del trabajo agrícola diario.

El impacto del calor extremo también se extiende a la ganadería. A partir de los 25 grados Celsius, muchas especies comienzan a experimentar estrés térmico. Esto provoca un aumento en las tasas de mortalidad del ganado y una disminución en la producción. En el caso de las vacas lecheras, se observa una reducción tanto en la cantidad de leche como en su calidad, con menores niveles de grasa y proteína. Por su parte, animales como cerdos y pollos, que no pueden sudar, enfrentan riesgos aún mayores, incluyendo fallos digestivos, colapsos orgánicos y problemas cardiovasculares.

Los cultivos tampoco escapan a esta crisis. La mayoría de las plantas agrícolas comienzan a sufrir daños cuando las temperaturas superan los 30 grados Celsius. Entre los efectos se encuentran el debilitamiento de las estructuras celulares y la generación de toxinas que afectan el crecimiento. Se estima que la producción de maíz ha disminuido alrededor de un 10% en algunas regiones, mientras que el trigo ha experimentado caídas similares. Las proyecciones indican que estos descensos podrían intensificarse si la temperatura global supera los 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

El fenómeno no se limita a la tierra firme. Las olas de calor marinas están provocando una reducción en los niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo que afecta gravemente a las poblaciones de peces. Esta situación pone en peligro la pesca, una fuente esencial de alimento y sustento para millones de personas en comunidades costeras.

A pesar del panorama preocupante, el informe destaca que existen oportunidades para mitigar los impactos. Una de las recomendaciones clave es mejorar los sistemas de alerta temprana. Dado que muchas olas de calor pueden preverse con antelación, el uso de pronósticos meteorológicos y tecnologías móviles podría ayudar a advertir a los agricultores, permitiéndoles tomar medidas preventivas.

Especialistas en el tema coinciden en la urgencia de implementar estrategias de adaptación. Esto incluye proporcionar herramientas, conocimientos y apoyo técnico a los productores para enfrentar las nuevas condiciones climáticas. Sin embargo, también advierten que la adaptación por sí sola no será suficiente si no se abordan las causas del cambio climático.

Organizaciones agrícolas y representantes de pequeños productores han señalado que los trabajadores del campo, pescadores y comunidades rurales son los más vulnerables ante esta crisis. En muchos casos, su salud y su vida están en riesgo debido a la exposición prolongada al calor extremo. Por ello, se plantea la necesidad de establecer regulaciones laborales más estrictas que garanticen condiciones seguras, incluyendo acceso a sombra, agua y periodos de descanso.

Asimismo, se propone brindar compensaciones económicas por las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos, así como aliviar las deudas de los pequeños productores. A largo plazo, diversos expertos coinciden en la importancia de transformar los sistemas agrícolas actuales hacia modelos más sostenibles y resilientes. Esto implicaría diversificar los cultivos, integrar árboles y ganado, y reducir la dependencia de insumos industriales.

Finalmente, el informe subraya que el problema del calor extremo y sus efectos sobre la alimentación no es exclusivo de las regiones más cálidas. Aunque estas enfrentarán los impactos más severos, ningún país está completamente a salvo. La creciente incertidumbre climática representa un desafío global que requiere acciones coordinadas, tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como para fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios.

La seguridad alimentaria mundial, advierten los expertos, dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen hoy frente a esta crisis climática en expansión.

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