La empresa malasia Karex Bhd, reconocida como el mayor fabricante de preservativos del mundo, anunció que prevé un incremento significativo en sus precios debido a las tensiones geopolíticas y las disrupciones en la cadena de suministro global. Según su director ejecutivo, Goh Miah Kiat, el aumento podría situarse entre un 20% y un 30%, aunque no se descarta que sea mayor si las condiciones actuales persisten.

El ajuste en los precios responde principalmente a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, particularmente la guerra en Irán, que ha generado presión sobre el suministro de energía y productos petroquímicos. Estos elementos son fundamentales en la producción de preservativos, ya que intervienen en la fabricación de materiales como el caucho sintético y el nitrilo. A esto se suman incrementos en los costos de insumos complementarios como empaques de aluminio y aceites lubricantes de silicona.

Karex produce anualmente más de 5.000 millones de unidades y abastece tanto a marcas internacionales como Durex y Trojan, así como a sistemas de salud pública y programas de asistencia global. Entre sus principales clientes institucionales se encuentra el sistema sanitario del Reino Unido, National Health Service, además de iniciativas impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas.

El impacto del conflicto no solo ha elevado los costos de producción, sino que también ha alterado las rutas logísticas internacionales. El aumento en las tarifas de transporte marítimo y los retrasos en los envíos han provocado que los tiempos de entrega se dupliquen en algunos casos. Por ejemplo, los envíos hacia Europa y Estados Unidos, que anteriormente tardaban alrededor de un mes, ahora pueden demorar hasta dos meses en llegar a su destino.

Estas dificultades logísticas han tenido un efecto directo en los niveles de inventario de los clientes de Karex. Muchas empresas y organizaciones han visto reducirse sus reservas de preservativos, lo que ha impulsado un aumento en la demanda global. Según el propio CEO, la demanda ha crecido aproximadamente un 30% en lo que va del año, impulsada tanto por la escasez como por la necesidad de reabastecer inventarios.

Otro factor que ha contribuido a esta situación es la reducción en el financiamiento internacional para programas de salud. En particular, los recortes en la ayuda exterior de agencias como United States Agency for International Development han limitado la capacidad de adquisición de preservativos en diversas regiones del mundo. Esto ha generado una disminución en las reservas globales y ha incrementado la presión sobre los fabricantes para aumentar la producción.

A pesar de este panorama complejo, Karex asegura contar con suficientes materias primas para mantener su producción durante los próximos meses. No obstante, la empresa ya está evaluando estrategias para incrementar su capacidad productiva y responder a la creciente demanda. El objetivo es evitar una escasez más severa que pueda afectar tanto al mercado comercial como a los programas de salud pública.

Expertos del sector advierten que la situación podría extenderse si no se estabilizan los mercados energéticos y las rutas comerciales. La industria de productos médicos y de salud, incluyendo fabricantes de guantes y otros insumos, también enfrenta desafíos similares, lo que evidencia el alcance global de las disrupciones actuales.

El posible aumento en los precios de los preservativos podría tener implicaciones importantes, especialmente en países en desarrollo donde estos productos son esenciales para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el control de la natalidad. Organizaciones internacionales han alertado que cualquier incremento significativo podría afectar el acceso a estos insumos, poniendo en riesgo avances logrados en salud pública durante las últimas décadas.

En este contexto, la evolución del conflicto en Medio Oriente será clave para determinar el comportamiento de los mercados en los próximos meses. Mientras tanto, empresas como Karex continúan adaptándose a un entorno incierto, donde factores geopolíticos, económicos y logísticos están redefiniendo las reglas del comercio global.

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