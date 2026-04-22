“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello”, dijo uno de los productores de juguetes chinos.

NUEVA YORK (AP) — Podría ser difícil imaginar que la guerra con Irán pese sobre juguetes de felpa con nombres como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, pero ni siquiera los muñecos suaves son inmunes cuando se restringen los envíos de petróleo desde Oriente Medio.

Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después de que comenzó la guerra con Irán, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra con Irán para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes.

Las interrupciones del suministro mundial de petróleo por la guerra con Irán ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Guerra con Irán y la dependencia del petróleo

Aunque el 85% del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos, etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos, son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27% y el 30% de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10% y el 30%. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

El efecto dominó de la guerra con Irán

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro.

Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

Aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30% de los costos de esos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo, según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos.

El análisis de la FDRA estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5% y el 3% en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores —en su mayoría fuera de Estados Unidos— para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas, según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El precio de un kilogramo, o un poco más de dos libras, de los materiales usados en textiles de poliéster aumentó desde un promedio de 90 centavos antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hasta 1,33 dólares por kilogramo, dijo Herman. Calculó que como resultado, fabricar cada prenda costará entre 10 y 15 centavos más.

Otro costo para los importadores

Algunas empresas están buscando maneras de compensar el aumento de costos.

Lisa Lane es la fundadora de Rinseroo, que vende accesorios portátiles para cabezales de ducha, bañeras y lavabos para limpieza, aseo de mascotas y baño. Recientemente triplicó la cantidad de mangueras de colocación rápida que adquiere de China cada mes después de que su fabricante le dijo que el costo sería un 30% más alto en otros 30 días. Tuvo unos días para decidir si hacía un pedido anticipado por tres meses.

Los componentes de los productos de Rinseroo incluyen derivados del petróleo como el cloruro de polivinilo, explicó Lane. Tras comprar 240.000 unidades en lugar de sus habituales 80.000, también está evaluando opciones para recortar costos.

Lane indicó que quiere evitar aumentar los precios para los minoristas que venden los accesorios, ya que Rinseroo lo hizo el año pasado para compensar los aranceles más altos de Estados Unidos sobre importaciones desde China. Por ejemplo, una manguera para lavar mascotas en una bañera subió a 33,95 dólares desde 29,95 dólares en sitios web minoristas, detalló.

“Queremos mantenernos en ese punto ideal en el que la gente quiera seguir comprándonos y sienta que está obteniendo un buen valor”, dijo Lane.

Otra empresa, que vende productos para tratar heridas, como vendas, apósitos, almohadillas y esponjas a residencias de ancianos y otras instalaciones médicas, planea subir sus precios un 15% en cuestión de semanas. David Navazio, director ejecutivo de Gentell, señaló que los adhesivos de los productos dependen de varios petroquímicos.

Si se incluye la energía para la producción y los materiales, Navazio estimó que los costos de la empresa están aumentando un 20%.

Gentell, con sede en Yardley, Pensilvania, pero con su principal planta de fabricación en Toronto, también produce artículos de marca privada para otras compañías, incluida una firma de tecnología médica que abastece a tiendas minoristas como CVS.

Como las vendas y los apósitos son necesidades, Navazio dijo que no cree que su negocio sufra si aumenta los precios a los clientes. Menos seguro es si los precios bajarán una vez que termine la guerra y se estabilicen los envíos de petróleo.

Trump pospone ataque a centrales eléctricas iraníes tras conversaciones “positivas” con Irán

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este lunes que pospuso cinco días los ataques planeados contra centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas de Irán. Esto fue decidido tras avanzar en las conversaciones.

La decisión mantiene el foco de la política internacional tras semanas de tensión creciente.

El presidente estadounidense aseguró que la medida responde a “motivos estratégicos” y busca evitar una escalada mayor en la región.

En sus declaraciones, Trump remarcó la importancia de sopesar cuidadosamente los riesgos de cualquier acción militar significativa. Esto cobra mayor relevancia especialmente contra objetivos energéticos con impacto regional y global.

El fin de semana Trump amenazó a Irán con ataques si no abría el estrecho de Ormuz, trascendental para el envío de petróleo.

“Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”, escribió el presidente en su red social.

Reacciones internacionales y posibles repercusiones

Tras conocerse que Trump pospone ataques a Irán, las reacciones en distintas capitales no se hicieron esperar.

Diversos gobiernos han mostrado alivio ante la suspensión temporal, subrayando los peligros de afectar la infraestructura energética, que podría derivar en crisis humanitarias y económicas.

Voceros iraníes, por su parte, advirtieron que el país está listo para defenderse si finalmente los ataques se materializan.

Analistas consideran que esta pausa podría abrir la puerta a vías diplomáticas, aunque la incertidumbre persiste.

Expertos advierten que cualquier agresión directa a la red eléctrica iraní tendría consecuencias globales en el mercado de la energía. Además, esto impactaría el suministro y los precios del petróleo.

La decisión de Trump reaviva el debate sobre el uso de ataques selectivos como herramienta de presión. También reaviva la discusión sobre las consecuencias para la población civil y la estabilidad regional.

Irán inicia su “venganza”: dispara a tres buques en el estrecho de Ormuz

Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos ya endebles para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.

Los ataques fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, según medios iraníes, que informaron que la fuerza incautó dos de los buques y los estaba llevando a Irán.

Eso supuso una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a negociar con más dureza con los enviados estadounidenses después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego con Irán, que debía expirar el miércoles.

A pesar de la extensión, Trump también pareció atrincherarse, diciendo que Estados Unidos continuaría bloqueando los puertos iraníes.

Eso preparó el terreno para una interrupción continua del tráfico en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz, incluso si el alto el fuego se mantiene en gran medida.

Ya el conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos, y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

Tres buques atacados en el estrecho de Ormuz

Irán abrió fuego contra un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz el miércoles por la mañana, y un segundo fue atacado poco tiempo después, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico.

La televisión estatal iraní informó más tarde que los buques fueron atacados por la Guardia Revolucionaria y estaban bajo custodia de la fuerza y estaban siendo llevados a Irán.

Las agencias semioficiales Nour News, Fars y Mehr informaron luego que la Guardia atacó un tercer buque, que dijeron que había quedado “varado” en la costa iraní, sin dar más detalles.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

No está claro cuándo se reanudarán las conversaciones

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conduce del golfo Pérsico a los océanos abiertos, ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque el alto el fuego significa que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes se han detenido en Irán, y los misiles de Teherán ya no apuntan a Israel y a Oriente Medio en general, los ataques en el estrecho y las anteriores interdicciones estadounidenses de buques iraníes muestran que la amenaza marítima se mantiene.

Sin ningún acuerdo diplomático, esos ataques probablemente disuadirán a los buques incluso de intentar pasar por la ruta, y restringir aún más los suministros energéticos globales.

Los ataques del miércoles en el estrecho de Ormuz hicieron que el crudo Brent, el estándar internacional, se disparara a casi 100 dólares por barril, más de un 35% por encima de su precio cuando comenzó la guerra.

Mientras se desarrollaban los asaltos, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió “asestar golpes aplastantes más allá de la imaginación del enemigo a sus activos restantes en la región”.

La noche anterior, partidarios de línea dura de la teocracia iraní realizaron concentraciones en las que la Guardia exhibió misiles y lanzadores, una señal de desafío a Israel y a Estados Unidos, que dedicaron gran parte de su campaña de ataques aéreos a destruir el arsenal de misiles balísticos del país.

No está claro cuándo podrían reanudarse las conversaciones. El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, reconoció la extensión del alto el fuego de Trump en comentarios emitidos el miércoles por la televisión estatal iraní, pero no dijo específicamente que Teherán estuviera dispuesta a asistir a una nueva ronda de conversaciones.

Anteriormente, Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo a The Associated Press que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que Estados Unidos levante su bloqueo.

¡No hay negociación! Irán intensifica el control en el estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto, ya que cada parte endureció su postura sobre las conversaciones.

Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras Teherán fortalecía su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

En Israel, las sirenas advirtieron de andanadas de misiles iraníes entrantes, y las naciones del golfo trabajaban para interceptar el fuego.

Se reportaron fuertes ataques en la capital de Irán y otras ciudades.

En una guerra que parece definida por quién puede soportar más dolor, Estados Unidos ha presentado objetivos cambiantes pero ambiciosos. Por ejemplo, busca garantizar que los programas de misiles y nuclear de Irán ya no sean una amenaza. Asimismo, pretende poner fin al apoyo de Teherán a grupos armados en la región.

En un momento dado, Washington también presionó por el derrocamiento de la teocracia de Irán.

Aunque la campaña de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente al ejército y al gobierno de Irán, abatiendo a líderes de alto rango y atacando decenas de objetivos, Teherán continúa disparando misiles. Además, no hay señales de un levantamiento contra el gobierno.

Para el liderazgo de Irán, en cambio, el simple hecho de resistir el embate podría verse como una victoria.

Podría esperar que Estados Unidos retroceda al agitar la economía mundial con su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz. Así, se elevarían los precios en las gasolineras para los conductores. También subirían los precios en el supermercado para las familias y los costos para las empresas en todo el mundo.

A falta de una solución negociada, Washington necesitaría una escalada espectacular para poner fin a los ataques de Irán y restablecer el libre flujo de bienes a través del estrecho.

Por ahí, en tiempos de paz, transita el 20 % de todo el petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Irán operaría el estrecho de Ormuz como un “peaje de facto”

Con su control absoluto del tráfico que pasa por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha vetado a embarcaciones que considera vinculadas al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, deja pasar a otras a cuentagotas.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, acusó a Teherán de cobrar por el paso seguro a través del estrecho. Así, se convirtió en el primer alto funcionario que lo hace.

Según las agencias noticiosas Fars y Tasnim, ambas cercanas al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán, el legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi afirmó que el Parlamento trabaja para formalizar ese proceso. También dijo que era “natural” que los barcos pagaran por ello.

¿Terror a Irán? Destructor de EEUU da media vuelta en Ormuz

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este fin de semana luego de un episodio con el destructor de EEUU.

Según la prensa, el destructor de EEUU ingresó al estrecho de Ormuz y fue advertido por las fuerzas iraníes para que diera media vuelta.

El incidente refuerza la presencia militar y diplomática en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán, es un punto clave para el comercio internacional de petróleo.

Cualquier acción militar en la zona, incluida la presencia de destructores estadounidenses, genera preocupación a nivel global debido a la importancia energética y la inestabilidad que históricamente ha caracterizado la región.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, aludió en una entrevista a “algunos casos de posible violación del alto el fuego“.

Según la agencia, el vocero se refirió a un caso relacionado con el movimiento de un destructor estadounidense desde el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, hacia el estrecho de Ormuz, que se encontró de inmediato con la reacción de las fuerzas iraníes.

Tregua EEUU e Irán se tambalea: Líbano y Ormuz son los talones de Aquiles

Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut.

El continuo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias.

Horas después de que se anunciara el alto el fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah , Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos , que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego, parecieron intentar presionarse mutuamente.

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Pero qué es ese acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si Líbano está incluido, hay preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.



Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

EEUU exige la reapertura del estrecho de Ormuz: “Inaceptable”



Informes recientes han generado preocupación global tras informar el cierre del Estrecho de Ormuz por los ataques israelíes.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó al cierre Estrecho de Ormuz, asegurando que es inaceptable.

“En cuanto a las primeras informaciones publicadas por los medios estatales iraníes, el presidente [Donald Trump] fue informado de ellas antes de que yo subiera al podio. Esto es completamente inaceptable“.

La importancia estratégica del Estrecho de Ormuz en el comercio mundial

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo, por donde circula aproximadamente un tercio del petróleo exportado a nivel global.

Un cierre causaría impactos directos en los precios del petróleo y generaría nuevas tensiones en Medio Oriente.

El diplomático recordó que, en el pasado, crisis similares han afectado la estabilidad económica y política mundial.

A pesar de los reportes sobre movimientos militares en la zona, Leavitt subraya que la vigilancia internacional está reforzada y la cooperación entre países, incluidas potencias occidentales y naciones del Golfo, es fundamental para garantizar el flujo comercial.

Según expertos, mantener abierto el Estrecho de Ormuz es clave no solo para exportadores de petróleo sino para la seguridad energética internacional.

Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataque israelí al Líbano

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra Hezbolá, a menos de diez horas de haberse aceptado una tregua.

La decisión implica que cualquier barco que cruce sin autorización podría ser destruido, lo que pone en peligro una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El reciente ataque israelí a una posición de Hezbolá en Siria encendió alarmas en la región, llevando al gobierno iraní a declarar el cierre total del paso marítimo.

El estrecho de Ormuz es clave para el suministro global de petróleo, ya que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales. Cerrar esta vía puede tener impactos directos en los precios del petróleo y en la economía mundial.

Rusia y China vetan resolución de la ONU para reabrir el estrecho de Ormuz

Rusia y China vetaron el martes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a reabrir el estrecho de Ormuz.

La votación, 11 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, se produjo apenas unas horas antes del plazo de las 8 p.m., hora de la costa este de Estados Unidos, fijado por el presidente Donald Trump.

El plazo para que Irán abra la vía marítima estratégica o enfrente ataques contra sus centrales eléctricas y puentes. Por el estrecho pasa una quinta parte del petróleo mundial, y el férreo control iraní durante la guerra ha disparado los precios de los energéticos.

Es dudoso que la resolución, incluso si se hubiera aprobado, hubiera influido en la guerra, ya en su quinta semana, porque se había debilitado de forma significativa para intentar que Rusia y China se abstuvieran en lugar de vetarla.

La propuesta inicial de Bahréin habría autorizado a los países a utilizar “todos los medios necesarios”, una formulación de la ONU que incluiría acción militar, para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y disuadir intentos de cerrarlo.

Después de que Rusia, China y Francia, todos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, manifestaran su oposición a aprobar el uso de la fuerza, la resolución se revisó para eliminar toda referencia a acciones ofensivas. Solo habría autorizado “todos los medios defensivos necesarios”. Se esperaba una votación desde el sábado.

Pero, en cambio, la resolución se suavizó aún más para eliminar cualquier referencia a la autorización del Consejo de Seguridad, que es una orden de actuació, y limitar sus disposiciones al estrecho de Ormuz. Borradores anteriores incluían aguas adyacentes.

La resolución vetada el martes “alienta enérgicamente a los Estados interesados en el uso de rutas marítimas comerciales en el estrecho de Ormuz a coordinar esfuerzos, de carácter defensivo, acordes con las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad y la protección de la navegación a través del estrecho de Ormuz”.

Esto debería incluir escoltar buques mercantes y comerciales, y disuadir intentos de cerrar, obstruir o interferir con la navegación internacional a través del estrecho, señala el texto.

La resolución también exigía que Irán detuviera de inmediato los ataques contra buques mercantes y comerciales y dejara de obstaculizar su libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, así como de atacar infraestructura civil.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero, Irán ha atacado hoteles, aeropuertos, edificios residenciales y otra infraestructura civil en más de 10 países, incluidos los vecinos del Golfo Pérsico, algunos de los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural.

Las naciones del Golfo Pérsico consideran el bloqueo de Irán en el estrecho como una amenaza existencial. Bahréin, donde se encuentra la 5ta Flota de Estados Unidos y es el representante árabe en el Consejo de Seguridad y su presidente este mes, ha estado presionando para que la ONU actúe.

Al mismo tiempo, Trump volvió a exigir el lunes que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, después de colmar de elogios a las fuerzas armadas de Estados Unidos por el audaz rescate de dos tripulantes de un avión militar derribado en Irán. El presidente republicano advirtió a Irán que “todo el país puede ser eliminado en una noche, y esa podría ser mañana por la noche”.

Repitió la advertencia el martes y afirmó que “toda una civilización morirá esta noche” si Teherán no cumple su plazo para aceptar un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, y el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, culpan a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra y de desencadenar una crisis global en expansión. La semana pasada indicaron al Consejo de Seguridad que la prioridad más urgente ahora es poner fin de inmediato a las operaciones militares.

En respuesta a los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución patrocinada por Bahréin el 11 de marzo en la que condenó los “atroces ataques” y pidió a Teherán que detuviera de inmediato sus ofensivas.

Esa resolución, aprobada por 13-0 con Rusia y China absteniéndose, también condenó las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz por considerarlas una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y pidió el fin inmediato de todas las acciones que bloquean el transporte marítimo.