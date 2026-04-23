WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump ha recurrido a bloqueos navales para presionar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y ahora Irán para que cumplan sus exigencias, pero su táctica preferida se enfrenta a una realidad muy distinta en Oriente Medio que en el Caribe.

A diferencia de Cuba o Venezuela, Irán estranguló una ruta comercial crucial para los envíos de energía, lo que significa que cuanto más se prolongue el enfrentamiento, más sufrirá la economía mundial. Teherán también plantea una amenaza militar mayor, más allá de la que representan los adversarios de Estados Unidos en su hemisferio, y requiere una presencia militar sostenida lejos de las costas estadounidenses.

La influencia de Irán sobre el estrecho de Ormuz le da poder durante un frágil alto el fuego porque los crecientes riesgos económicos, en especial el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos en un año electoral, podrían obligar al gobierno republicano de Trump a poner fin a sus bloqueos en los puertos y la costa de Irán, según expertos.

“Ahora realmente la cuestión es qué país, Estados Unidos o Irán, tiene una mayor tolerancia al dolor”, explicó Max Boot, historiador militar e investigador principal de estudios de seguridad nacional en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Irán presenta “grandes diferencias” respecto de otros bloqueos

La eficacia de la táctica de presión de Trump, usar la marina más poderosa del mundo para bloquear el comercio del petróleo sancionado de Irán y otros bienes, es muy debatida. Algunos expertos sostienen que el éxito de Trump en Venezuela probablemente tuvo más que ver con la incursión militar de Estados Unidos que capturó al entonces líder Nicolás Maduro que con buques de guerra estadounidenses incautando petroleros con crudo sancionado para tomar control del país sudamericano.

Por su parte, un embargo petrolero estadounidense sobre Cuba ha provocado la crisis económica más grave de la isla en décadas. Aunque funcionarios de Estados Unidos y Cuba se han reunido recientemente en la isla para conversaciones poco frecuentes, el estrangulamiento financiero no ha logrado el objetivo declarado del gobierno de Trump de un cambio de liderazgo.

“Sí pienso que el éxito de la misión contra Maduro en Venezuela probablemente ha envalentonado al presidente”, indicó Todd Huntley, director del Programa de Derecho de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown.

Eso no hace que las situaciones en Venezuela e Irán sean similares, geográfica, militar o políticamente. “Hay algunas diferencias importantes”, explicó Huntley, capitán retirado de la Marina y exabogado general del cuerpo jurídico militar.

Aunque los bloqueos contra Irán ha asestado un golpe severo a su economía, incluido impedir que cargueros importen diversos suministros, el país aún ha podido mover parte de su petróleo sancionado, según empresas de seguimiento de buques.

Irán, además, ha rechazado las exigencias de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye el 20% del petróleo mundial, y esta semana ha vuelto a disparar contra barcos. El cierre de esa vía marítima ha hecho que los precios de la gasolina se disparen muy por encima de la región y han elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de productos, creando un problema político para Trump de cara a las elecciones de intermedias en noviembre.

“Los bloqueos suelen ser solo una herramienta de un mecanismo utilizado en un conflicto”, explicó Salvatore Mercogliano, profesor de historia marítima en la Universidad Campbell en Carolina del Norte. “Pueden ser importantes. Pero es solo un elemento. Y no creo que vaya a ser suficiente para convencer a los iraníes”.

Dudan de la eficacia de los bloqueos de EEUU

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, afirmó la semana pasada que “ningún barco ha eludido a las fuerzas estadounidenses”. El mando que supervisa Oriente Medio dijo que, hasta el miércoles, ha ordenado a 31 barcos dar la vuelta o regresar a puerto.

Los grupos de transporte marítimo mercante se muestran escépticos. Lloyd’s List Intelligence indicó que “un flujo constante de tráfico de flota fantasma” ha entrado y salido del golfo Pérsico, incluidos 11 petroleros con carga iraní que han salido del golfo de Omán, fuera del estrecho, desde el 13 de abril.

La firma de inteligencia marítima Windward señaló esta semana que el tráfico iraní sigue fluyendo “mediante engaño”.

Mercogliano dijo que los barcos iraníes tienen varias formas de escabullirse del bloqueo, entre ellas falsificar sus datos de rastreo de ubicación o viajar por aguas territoriales de Pakistán. También observó que el enorme volumen de tráfico marítimo que el ejército necesita examinar es una tarea difícil.

Los bloqueos requieren paciencia para funcionar

La última vez que Estados Unidos montó un bloqueo similar al centrado en barcos iraníes fue durante el gobierno de Kennedy a comienzos de la década de 1960, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo a Cuba, dijo Huntley.

“Y ni siquiera se le llamó bloqueo”, añadió. “Lo llamamos cuarentena”.

Algunos bloqueos navales a lo largo de la historia han tenido impacto, como el bloqueo de Gran Bretaña a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. “Pero tienden a ser impactos de muy largo plazo, mientras que Trump busca resultados rápidos y de corto plazo”, según Boot, el historiador militar.

Boot sostuvo que Trump probablemente vio el bloqueo a los petroleros con crudo sancionado vinculados a Venezuela como un factor de gran peso en el éxito de los cambios de liderazgo en ese país. Pero Boot afirmó que tuvo más que ver con que Estados Unidos derrocara a Maduro y con la cooperación posterior de su vicepresidenta y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“No hay una Delcy Rodríguez en Cuba o Irán”, manifestó Boot. “Creo que su éxito en Venezuela lo confundió, al pensar que esto era una plantilla que podía replicarse en otros lugares. Lo ve como un enorme éxito a muy bajo costo. Y, de hecho, resulta ser un conjunto único de circunstancias”.

La ONU condena los bloqueos de EEUU contra Cuba por abrumadora mayoría



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó este miércoles una resolución que exige poner fin a los bloqueos de casi 60 años impuesto por los Estados Unidos a Cuba.

Con 184 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el organismo prácticamente condenó nuevamente el embargo impuesto el 19 de octubre de 1960.

Los votos en contra de la resolución fueron los de EEUU e Israel, mientras que las abstenciones corresponden a Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes.

El bloqueo de casi 60 años contra Cuba ha sido calificado por representantes de la isla como un virus que asfixia y mata.

“Como el virus, el bloqueo asfixia y mata y debe cesar. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!“, dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla.

Además, resaltó que EEUU ha usado el coronavirus como un aliado en su “despiadada guerra no convencional”, recrudeciendo de manera deliberada y oportunista el embargo económico, comercial y financiero.

La isla que ha logrado superar el bloqueo de casi 60 años siendo pioneros en temas científicos y educación asegura que el país ha perdido más de nueve mil millones de dólares por la decisión del gobierno estadounidense.

La resolución de la ONU se da en medio de intensos pedidos y campañas para denunciar el embargo que dificulta aún más sus transacciones económicas en plena pandemia de coronavirus.

Una de las últimas acciones de los EEUU fue incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, evitando que sus ciudadanos visiten la isla.

En el 2009 el expresidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales, condenó el embargo de EEUU contra Cuba e instó la integración de América Latina para frenar la crisis económica internacional.

Para el 2012 una votación similar también obtenía la mayoría a favor de que culminara el bloqueo de casi 60 años contra la isla. En aquel momento EEUU, Israel y Palau se negaron a apoyar la condena.

En importante mencionar que en el 2016 Washington se abstuvo de votar en contra de la resolución cubana de condena del embargo.

La resolución que exige terminar con el bloque ha sido aprobada 29 veces. La primera fue en 1992 con 59 votos a favor, 3 en contra y 71 abstenciones.

Petrolero chino desafió a Trump: Cruzó los bloqueos en el Golfo Pérsico

La tensión geopolítica en una de las rutas marítimas más críticas del mundo aumentó luego de que un petrolero chino lograra cruzar el Estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo impulsado por Estados Unidos y sus aliados.

Este hecho, reportado por Reuters, pone de manifiesto la complicada lucha de intereses entre las grandes potencias en torno al control de los recursos energéticos globales.

El paso del petrolero en dirección a aguas internacionales ocurrió en medio de estrictas sanciones que buscan limitar la exportación de petróleo iraní, aliado estratégico de China.

A pesar de la presión, el buque navegó con éxito, evidenciando el peso que Beijing otorga a sus acuerdos comerciales y exhibiendo las limitaciones de la política de sanciones estadounidense en la región.

El rol estratégico del Estrecho de Ormuz para el comercio mundial

Ubicado entre Omán e Irán, el Estrecho de Ormuz es el punto por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Cualquier alteración en la navegación por esta estrecha vía acuática puede desembozar en consecuencias serias para el precio y el suministro de crudo internacionalmente.

Eventos como el cruce de este petrolero chino dibujan nuevos desafíos para la estabilidad en el Golfo Pérsico y para los jugadores globales involucrados en la zona.

Este episodio se suma a una larga lista de fricciones ligadas al control del comercio marítimo y la aplicación de sanciones económicas.

La situación aún está en desarrollo y podría marcar un nuevo precedente para la dinámica entre Oriente, Occidente y las potencias emergentes.



Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.

¿Qué implica el ultimátum de Trump a Irán?

El ultimátum de Trump endurece la postura estadounidense en un contexto donde Irán ha incrementado su presencia naval en la zona.

Estos movimientos se dan tras recientes choques diplomáticos y en medio de amenazas sobre nuevos bloqueos o sanciones.

Aunque Trump ya no está en la Casa Blanca, sus palabras aún generan repercusiones globales y reflejan la política de línea dura que su administración mantuvo hacia Irán.

Reino Unido no apoyará el bloqueo total del estrecho de Ormuz

La reciente declaración de Keir Starmer confirma que el Reino Unido no respaldará la propuesta de bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Esta postura marca un alejamiento de Londres respecto a otras potencias alineadas con posibles medidas restrictivas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El asunto coloca de nuevo al Reino Unido en el centro de la discusión sobre seguridad y suministro energético, especialmente en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz es vital para el comercio de petróleo global, por lo que cualquier bloqueo tendría repercusiones económicas de alcance internacional.

Con la postura expresada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el país busca equilibrar la seguridad y la estabilidad internacional, diferenciándose de algunos aliados occidentales.

Además, el anuncio podría influir en las relaciones diplomáticas con Irán y otras potencias regionales.

Irán a EEUU: “El mar es para todos o para nadie”

La tensión internacional ha aumentado tras que Irán respondiera públicamente al presunto bloqueo marítimo anunciado por Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.

La declaración iraní subraya la determinación de Teherán de contrarrestar cualquier medida que busque restringir el flujo comercial y la navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, reiterando el derecho a defender sus intereses estratégicos.

La respuesta de Irán ante el bloqueo marítimo anunciado por Trump no solo destaca el impacto potencial en la economía global, sino también el riesgo de escalada en el conflicto Irán-EEUU.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran con claridad y determinación que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie“, dijo un alto funcionario de Irán.

Irán incauta dos petroleros con un millón de litros de combustible en el golfo Pérsico

El gobierno de Irán incauta dos buques petroleros en el golfo Pérsico, una acción que vuelve a encender las alarmas en torno a la seguridad y el comercio marítimo en la región.

Según reportes oficiales, las autoridades iraníes interceptaron dos embarcaciones acusadas de contrabando de petróleo, deteniendo a una decena de tripulantes y calificando la operación como un acto de defensa de los recursos nacionales.

La incautación, ocurrida en las aguas estratégicas del golfo Pérsico, fue confirmada por la Guardia Revolucionaria iraní, argumentando que los petroleros trasladaban más de un millón de litros de crudo sin la debida documentación.

Este suceso ha generado inquietud entre los países del área y en la comunidad internacional, debido a las implicaciones que tiene para las rutas energéticas globales.

El contexto regional y las tensiones marítimas

Los incidentes en el golfo Pérsico no son aislados. La zona ha sido escenario recurrente de tensiones entre Irán y potencias occidentales por el control del transporte petrolero y la aplicación de sanciones internacionales.

Acciones similares han ocurrido en años recientes, reforzando el mensaje de Irán sobre su soberanía y sus intereses económicos.

Los analistas advierten que la repetición de estas incautaciones podría aumentar el precio del petróleo y dificultar la estabilidad regional.

Según analistas, el proceso de refinación podría tardar unas tres semanas, seguido por la distribución interna en la isla.

Este cargamento no resuelve la crisis estructural, pero sí proporciona un alivio temporal al sistema energético cubano.



