“El riesgo de un desastre nuclear ha alcanzado niveles no vistos desde el apogeo de la Guerra Fría. La guerra ha regresado a Europa y Oriente Medio”, dijo el organismo regulador de la energía atómica.

El riesgo de desastre nuclear se encuentra en su punto más alto en décadas, advirtió el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Grossi sostuvo que las alertas alcanzan niveles similares a los de la Guerra Fría. En un contexto mundial marcado por tensiones militares y conflictos persistentes, la preocupación internacional sobre posibles accidentes o ataques nucleares crece de forma alarmante el riesgo de un desastre nuclear.

Grossi hizo un llamado a la comunidad global para fortalecer los mecanismos de seguridad nuclear.

Según sus declaraciones recogidas por diversos medios, “nadie puede creer que utilicemos libremente la retórica nuclear sin consecuencias”.

“El riesgo de un desastre nuclear ha alcanzado niveles no vistos desde el apogeo de la Guerra Fría. La guerra ha regresado a Europa y Oriente Medio, y los marcos multilaterales que sustentan la paz y la seguridad están sometidos a una enorme presión. En el contexto nuclear actual, nos enfrentamos a un precario punto muerto, con más actores, más riesgos y menos claridad”, escribió en una publicación en X.

Preocupación internacional por el riesgo nuclear

La escalada de amenazas entre países con arsenal nuclear ha reavivado el temor a un accidente intencionado o provocado por errores de cálculo.

Las sanciones, las pruebas de armamento y los ataques verbales entre potencias no solo ponen en vilo la estabilidad mundial, sino que comprometen los protocolos de seguridad existentes.

Organizaciones como la ONU insisten en la urgencia de retomar el diálogo y los tratados de control de armas nucleares, en busca de evitar una catástrofe similar a la de Chernóbil o Fukushima.

El jefe del OIEA recordó que las consecuencias humanitarias y ambientales de un desastre nuclear serían irreversibles.

Por ello, instó a la comunidad internacional a reforzar la cooperación y a mantener la vigilancia sobre las instalaciones en zonas de conflicto.

Inicia la millonaria construcción de la planta nuclear china con seis reactores

China comenzó la construcción de la planta nuclear con seis reactores con una impresionante inversión de 6.200 millones de dólares.

Fue el gobierno que oficializó el desarrollo de la primera fase de la central nuclear que estará ubicada en Jinqimen, Ningbo, provincia oriental de Zhejiang.

Se indicó que de los seis reactores Hualong One se construirán dos en la primera fase, dos en la segunda fase y tres en la última fase del ambicioso programa nuclear.

No es la primera planta nuclear que construye la nación asiática, pero su construcción ha generado una ola de especulaciones, especialmente en Occidente.

Se estima que la inversión del proyecto súper los 6,000 millones, exactamente 6,200 millones que incluyen la activación de los seis reactores.

El proyecto tendrá una capacidad instalada de unos 7.200 megavatios, enviando unos 55 millones de megavatios/hora a la red eléctrica cada año.

“En la primera fase de este complejo se construirán dos reactores Hualong One con una capacidad de unos 1.215 megavatios cada uno”, detalló el Consejo de Estado.

Lo anterior, fue aprobado en un consejo que se llevó a cabo en el 2023 y que tenía como objetivo sentar las bases para la construcción no solo de los seis reactores, sino de una tercera y hasta una cuarta planta nuclear.

Al respecto, se indicó que estas bases nucleares estaría ubicada en la central de Taipingling, situada en la provincia suroriental de Cantón.

Según el gobierno de China, la construcción del centro nuclear busca la seguridad energética y de reducción de emisiones.

Los seis reactores son parte dela construcción de una veintena de reactores a lo largo de los últimos dos años.

Guerra EEUU-Irán provoca que Asia y África piensen en energía nuclear

El impacto energético mundial de la guerra con Irán está llevando a algunos países de Asia y África a aumentar la generación de energía nuclear y está impulsando planes de energía atómica en países no nucleares en ambos continentes.

Asia, destino de la mayor parte del petróleo y el gas natural de Oriente Medio, fue la primera región y la más afectada por el bloqueo de las rutas marítimas por las que circulan esos combustibles, seguida rápidamente por África. Estados Unidos y Europa también sienten la presión, ya que el conflicto está elevando el costo de la energía.

Las autoridades de los países de Asia y África con centrales nucleares están incrementando su producción mientras se apresuran a conseguir suministros energéticos a corto plazo, mientras que los no nucleares aceleran sus planes atómicos a largo plazo para protegerse de futuras crisis de combustibles fósiles.

La energía nuclear no es una solución rápida para la crisis energética actual. Desarrollar energía atómica puede llevar décadas, especialmente para las naciones que se inicien en ese campo. Pero los compromisos a largo plazo con la energía nuclear que se asuman ahora probablemente la consolidarán en las futuras combinaciones energéticas de los países, señaló Joshua Kurlantzick, del Council on Foreign Relations.

En Asia, la guerra con Irán está empujando a Corea del Sur a aumentar la generación nuclear, mientras en Taiwán se debate reactivar reactores que estaban fuera de servicio. En África, los planes a futuro para construir reactores han cobrado urgencia, y Kenia, Ruanda y Sudáfrica han reafirmado su apoyo.

La energía nuclear aprovecha la energía liberada cuando el núcleo de un átomo, como el uranio, se divide en un proceso llamado fisión. A diferencia de los combustibles fósiles, no libera dióxido de carbono, que provoca el cambio climático. Pero genera residuos radiactivos potencialmente peligrosos, una de las razones por las que muchos países son cautos con este tipo de energía.

La guerra ha acelerado un “renacimiento nuclear” global, afirmó Rachel Bronson, del Bulletin of the Atomic Scientists, a medida que los países buscan una salida a los riesgos de los mercados de combustibles fósiles.

Hay 31 países que usan energía nuclear, que aporta alrededor del 10% de la electricidad mundial, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, que apunta que otras 40 naciones están considerando la tecnología o preparándose para construir una central.

Asia, muy afectada, avanza en materia nuclear

En Asia, donde los esfuerzos de triaje energético van desde un mayor uso del carbón a la compra de crudo ruso, los países con capacidad nuclear buscan obtener más de sus reactores.

Corea del Sur está aumentando la generación en sus centrales y acelerando el mantenimiento en cinco reactores fuera de servicio, con reinicios previstos para mayo.

Taiwán y Japón están revirtiendo las políticas que cerraron instalaciones nucleares tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011, cuando un terremoto y un tsunami inutilizaron el suministro eléctrico que enfriaba los reactores.

Taiwán está considerando el proceso, que puede durar años, de reactivar dos reactores debido a la crisis actual, lo que requerirá inspecciones minuciosas, controles de seguridad y verificaciones de los sistemas de control.

Desde el inicio de la guerra, la primera ministra del país de Asia, Japón, Takaichi Sanae, ha firmado un acuerdo de 40.000 millones de dólares con Estados Unidos para la construcción de un reactor, otro de reciclaje de combustible nuclear con Francia y prometió cooperación nuclear a Indonesia. Tokio reactivó en enero la mayor central nuclear del mundo, el complejo Kashiwazaki-Kariwa.

Las renovables, como la solar y la eólica, tienen más sentido que la nuclear en términos de asequibilidad y seguridad energética, según Michiyo Miyamoto, del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, con sede en Estados Unidos.

Aunque la guerra con Irán también está impulsando el interés de consumidores y gobiernos por la energía renovable a nivel mundial y en Japón, los costos de la electricidad, que alcanzan máximos históricos, combinados con la crisis actual, están inclinando la opinión pública japonesa hacia la aceptación de la energía nuclear, agregó.

En el sur de Asia, Bangladesh se apresura a poner en marcha nuevos reactores construidos por la corporación nuclear estatal rusa Rosatom. Entonces espera que suministren a la red nacional 300 megavatios para este verano, aliviando parte de la presión derivada de la actual escasez de gas.

Por su parte, Vietnam firmó en marzo un acuerdo con el Kremlin para levantar dos reactores de diseño ruso.

Filipinas, acaba de declarar una emergencia energética nacional, también está considerando reactivar una central construida tras la crisis petrolera de 1973 que nunca entró en funcionamiento.

“Espero que hayamos aprendido la lección”, manifestó Alvie Asunción-Astronomo, del Instituto Filipino de Investigación Nuclear. La guerra con Irán está “dando el empujón necesario a lo nuclear”.

China le está ganando la carrera de la fusión nuclear a EEUU

China, la gran potencia asiática, está ganando la carrera de la fusión nuclear; dejando atrás a Estados Unidos (EEUU) que lideró por diez años el sector.

Desde el internet 6, la Inteligencia Artificial y la revolución tecnológica han avanzado significativamente en los últimos años, siendo China el país con más avance.

La fusión nuclear, tecnología que está dominando China, es un proceso que alimenta al Sol y a las otras estrellas, algo que el país asiático está imitando al desarrollar un proyecto similar a nuestro Sol.

El gobierno de China está invirtiendo entre 1,000 a 1,500 millones anuales en el proyecto; una suma importante en comparación con la inversión de EEUU que oscila entre los 800 millones de dólares anuales.

Empresas privadas de ambas naciones, luchan por superar la fusión nuclear y tener completo control de esta a mediados del 2030.

La preocupación de los científicos estadounidenses es que su país fue el pionero de esta tecnología en 1950, mientras que en China comenzó a finales de esa misma década.

Datos de Nikkei revelan que desde el 2015, las compañías Chinas han acelerado la industria; siendo un ejemplo Energy Singularity, la startup de Shanghái.

La empresa construyó su propio tokamak en tres años, avanzando significativamente en la fusión nuclear, algo que mejoraría los efectos del cambio climático.

Tokamak, una máquina revolucionarios cilíndrica o en forma de dona muy compleja, calienta hidrógeno a temperaturas extremas, formando un plasma similar a una sopa en el que se produce la reacción de fusión nuclear.

La empresa tiene previsto construir un tokamak de segunda generación para demostrar que sus métodos son comercialmente viables antes de 2027, y espera disponer de un dispositivo de tercera generación que pueda suministrar energía a la red antes de 2027, según la empresa.

Armada del Reino Unido desarrolla nueva ojiva nuclear

El gobierno del Reino Unido confirmó este martes que están desarrollando una nueva ojiva nuclear para los submarinos estratégicos y responder a futuras amenazas.

Inglaterra se vio obligada a confirmar el proyecto luego que Estados Unidos asegurara que Londres desarrollaba su propia versión de la ojiva W76.

“Para garantizar que el Gobierno mantenga un elemento disuasivo operativo hasta que sean puestos en servicio los submarinos de misiles balísticos de la clase Dreadnought, estamos reemplazando nuestra ojiva nuclear existente para responder a futuras amenazas”, reza la declaración escrita remitida Parlamento británico por el secretario de Defensa, Ben Wallace.

La ojiva de los sumergibles de la clase Dreadnought incluye, además de cuatro tubos de torpedos, 12 tubos de lanzamiento de misiles balísticos nucleares.

La nueva tecnología reemplazará al arma operada por submarinos estadounidenses británicos, conocida como ‘UGM-133A Trident II’, o ‘Trident D5’.

EEUU preocupado por la seguridad de su tecnología nuclear en poder de Rusia

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) advirtió a Rusia no tocar su tecnología nuclear resguardada en la planta de Zaporiyia, Ucrania.

La preocupación de EEUU es que personal ruso tenga acceso a datos que pongan en peligro su seguridad nacional.

De acuerdo con información proporcionada por la cadena de noticias CNN, el Departamento de Energía estadounidense envió una carta a la empresa estatal rusa de energía (Rosatom) para advertir de las consecuencias de tener acceso a su tecnología nuclear.

La carta, con fecha 17 de marzo de 2023, señala que la directora de la Oficina de Políticas de No Proliferación de Departamento de Energía, Andrea Ferkile, se dirigió al director general de Rosatom.

“La planta de energía nuclear de Zaporiyia en Enerhordar contiene datos técnicos nucleares de origen estadounidense, cuya exportación está controlada por el gobierno de EEUU”, cita la carta.

Agrega que los bienes, software y la tecnología están sujetos a los controles de exportación de EEUU.

La carta, con el objetivo de proteger su tecnología nuclear, llega en un momento que Rusia ha intensificado su control en la planta de Zaporiyia.

“Es ilegal, bajo la ley de EEUU, que personas no autorizadas, incluidos, entre otros, ciudadanos rusos y entidades rusas, como Rosatom y sus subsidiarias, a sabiendas y deliberadamente accedan, posean, controlen, exporten, almacenen, incauten, revisen, exportes, envíen, transfieran, copien, manipuelen dicha tecnología o datos técnicos, o dirijan o autoricen a otros a hacer lo mismo, sin que dichas entidades rusas se conviertan en destinatarios autorizados por el secretario del Departamento de Energía”, se mencionó EEUU sobre el posible uso de su tecnología nuclear.

CNN detalla que la estación nuclear es operada por personal ucraniano, a pesar de que Rusia tomó hace unos meses el control.

Rusia rompe pacto nuclear con EEUU y anuncia una escalada en la guerra con Ucrania

Rusia ha confirmado que está dispuesto a posicionar misiles de corto y medio alcance en sus fronteras si considera que es necesario, luego de romper formalmente el compromiso nuclear que mantenía con Estados Unidos (EEUU).

Este cambio radical, anunciado desde Moscú, eleva el nivel de tensión entre ambas potencias y genera preocupación en la comunidad internacional.

La ruptura del acuerdo, que durante décadas limitó la proliferación de ciertos tipos de armamento nuclear en Europa y otras regiones, llega en un contexto de enfriamiento diplomático y creciente sospecha alrededor de las acciones militares de ambas naciones.

De acuerdo con declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa ruso, se consideran “liberados” de restricciones previas y están listos para responder si Estados Unidos o sus aliados instalan armas similares cerca de sus fronteras.

Tensiones globales y el futuro del control armamentístico

El posible despliegue de misiles de corto y medio alcance no solo afecta la seguridad europea, sino que amenaza con desencadenar una nueva carrera armamentística a nivel mundial.

Expertos advierten sobre el riesgo de que terceros países se vean involucrados o de que el equilibrio de poder, ya frágil, se deteriore aún más. Mientras tanto, organismos multilaterales y líderes europeos hicieron llamados a la moderación y al reinicio de negociaciones para evitar una escalada.

Si bien esta situación recuerda la tensión de la Guerra Fría, la capacidad tecnológica y el alcance de los nuevos misiles plantean retos inéditos.

Algunos analistas subrayan que la decisión rusa podría incentivar a otros países a seguir el mismo camino, debilitando aún más los mecanismos de control armamentístico.

En este contexto de incertidumbre, el impacto en América Latina y Centroamérica, aunque lejano geográficamente, no es menor. La región mantiene intereses estratégicos en la estabilidad internacional y estará atenta a las posibles repercusiones económicas y diplomáticas.

Rusia afirma la posibilidad de instalar una planta de energía nuclear en la luna en colaboración con China



La agencia espacial rusa Roscosmos y su homóloga china, la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), están trabajando juntas para explorar la posibilidad de instalar un reactor nuclear en la superficie de la Luna para el año 2035, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS.

El proyecto conjunto tiene como objetivo automatizar la misión con tecnología que está casi lista para su implementación.

Durante su discurso en el Festival Mundial de la Juventud en Sirius, Rusia, el director ejecutivo de Roscosmos, Yury Borisov, anunció: “Hoy estamos considerando seriamente un proyecto para llevar a la Luna y montar un reactor de energía allí en colaboración con nuestros socios chinos entre los años 2033 y 2035”.

Borisov también señaló que tal misión debe ser automatizada, con las soluciones tecnológicas necesarias casi listas.

Rusia también está planeando construir una nave espacial de carga alimentada por energía nuclear. Todas las cuestiones técnicas relacionadas con el proyecto, como el enfriamiento del reactor nuclear, están siendo abordadas. Un proyecto de este tipo podría permitir el desarrollo de futuros asentamientos en la luna.

El proyecto se centrará en establecer sistemas de comunicación y energía. El plan de China incluye el lanzamiento de la misión Chang’e 6 en mayo de 2024, seguido por Chang’e 7 y Chang’e 8.

A pesar del revés de Rusia en 2023 con el fracaso de la misión Luna-25, la primera en 47 años, la colaboración con China continúa avanzando.

En febrero de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin desmintió las afirmaciones de Estados Unidos de que Rusia tenía la intención de desplegar armas nucleares en el espacio, calificándolas de táctica para forzar al país a negociar en términos occidentales.









