Miles de fábricas dañadas, un alza considerable de los precios y bloqueos hacen que la economía iraní esté golpeada fuertemente. A pesar de los daños de la guerra, han decidido mantenerse firmes en contra de EEUU.

EL CAIRO (AP) / Redacción.- Los líderes iraníes han mantenido su posición firme en contra de EEUU, mientras la economía del país cada día es golpeada por las consecuencias de la guerra, que se ha mantenido por casi tres meses.

Amenazas de despidos, un alza considerable de precios de la canasta básica y daños a la infraestructura son solo algunas secuelas de los ataques y bloqueos protagonizados por el gobierno de Donald Trump.

Lo anterior, no ha generado en los líderes iraníes indicios de intentar ceder a sus condiciones para acabar con una guerra sin precedentes, que está afectando a todo el mundo.

En el corazón de la célebre industria iraní de fabricación de alfombras, la producción se ha frenado hasta casi detenerse. Las lecherías tienen dificultades para encontrar envases para la leche y la mantequilla. Gigantescas siderúrgicas que antes impulsaban la economía de Irán han quedado en silencio. Cientos de miles han perdido sus empleos y millones más están en riesgo.

Más de cinco semanas de bombardeos de Estados Unidos e Israel dañaron miles de fábricas. Eso se está sintiendo en toda la economía iraní y amenaza con oleadas de despidos, incluso mientras los iraníes enfrentan altos precios. La carne de pollo subió 75% el último mes, y la carne de res y la de cordero aumentaron 68%. Muchos productos lácteos se han encarecido en 50%.

La situación podría empeorar debido a que Estados Unidos bloquea los puertos iraníes, asfixiando muchas importaciones y las exportaciones de petróleo que aportan miles de millones de dólares. Las penurias económicas desataron protestas masivas que fueron aplastadas antes de la guerra, y podrían volver a empujar a los iraníes a las calles para presionar a los líderes iraníes a buscar una solución al conflicto.

Aun así, Irán tiene su propia arma apuntando a la economía global, con su control del estrecho de Ormuz. Los líderes iraníes afirman que sólo reabrirán esa vía marítima si se levanta el bloqueo y termina la guerra. Apuestan a que una economía construida para ser autosuficiente bajo décadas de sanciones internacionales puede soportar el dolor por más tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Irán ha perdido al menos 1 millón de empleos directamente por la guerra, declaró el viceministro de Trabajo, Gholamhossein Mohammadi, según medios estatales.

Pero los efectos en cascada ponen en riesgo entre 10 millones y 12 millones de empleos —la mitad de la fuerza laboral de Irán—, advirtió Hadi Kahalzadeh, economista iraní.

Líderes iraníes ignoran que la producción de acero y petroquímicos está paralizada

Israel aseguró haber atacado la base industrial de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán. Pero los ataques fueron mucho más allá y alcanzaron instalaciones que no pertenecían a dicha fuerza.

Los bombardeos dañaron 20.000 fábricas, alrededor del 20% de las unidades productivas del país, según Kahalzadeh, investigador asociado en la Universidad Brandeis. Entre las instalaciones afectadas estuvo Tofigh Daru, el mayor holding farmacéutico de Irán, que produce, entre otras cosas, medicamentos contra el cáncer. También fueron alcanzados desarrolladores de óptica y químicos, y plantas de aluminio y cemento.

Quizá lo más dañino fue que Israel atacó las mayores fábricas siderúrgicas y petroquímicas de Irán, la mayoría poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego del 8 de abril. Los dos mayores productores de acero, Mobarakeh Steel y Khuzestan Steel, así como plantas más pequeñas, detuvieron la producción. Más de 50 complejos petroquímicos han sido cerrados, según la agencia semioficial iraní Jamaran.

Eso ha paralizado las dos mayores exportaciones no petroleras de Irán, y el alza de precios ha afectado todo, desde plásticos hasta tuberías, telas y envases para comestibles como leche, mantequilla y queso.

Los ataques no son la única causa de los problemas económicos. El internet ha estado en gran medida cortado desde las protestas por órdenes de los líderes iraníes, lo que ha dejado sin sustento a pequeñas y medianas empresas que dependen de ventas en línea. Incluso antes del bloqueo de Estados Unidos, los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, del que dependía para alrededor de un tercio de sus importaciones, llevaron a ese país a cortar el comercio.

Alrededor del 80% de los fabricantes de tapetes y alfombras han detenido operaciones en la zona industrial de la ciudad de Kashan, el centro de la industria de alfombras de Irán, contó el hijo de un fabricante de alfombras. La fábrica de su familia, que emplea de 20 a 30 personas y antes producía cientos de alfombras al mes, está entre las que cerraron, aunque su padre todavía va a las instalaciones todos los días.

“Nunca había escuchado a mi padre tan molesto”, relató el hijo, que vive en Estados Unidos y habló bajo condición de anonimato por la seguridad de su familia.

Kashan “depende de la industria de las alfombras y, lamentablemente, ha quedado paralizada”, sostuvo. Las exportaciones se desplomaron desde que comenzó la guerra y las ventas internas son casi nulas. Los precios de las fibras sintéticas se han disparado entre 30% y 50%, en parte como efecto posterior de los golpes a instalaciones petroquímicas, explicó.

Mehdi Bostanchi es dueño de una fábrica de ventilación y aire acondicionado, y de otra que produce ventiladores domésticos, con un total de más de 1.130 empleados. Ambas siguen operando. Pero la fábrica de climatización depende en gran medida de la industria de la construcción, y “la construcción está enfrentando un shock masivo”, afirmó.

La mayoría de las nuevas edificaciones están en pausa, mientras el precio de las láminas de hierro se ha duplicado con creces.

Bostanchi, miembro de un consejo que representa a industriales iraníes, señaló que “todas las industrias del país, de alguna manera, dependen de nuestra industria petroquímica”. Incluso las empresas que no necesitan directamente acero o productos petroquímicos tienen contratos con las que sí los requieren.

Un ingeniero químico que trabaja en uno de los mayores contratistas privados de construcción de Irán contó que la empresa despidió a la mitad de sus 180 empleados de la sede central y tuvo que cerrar un proyecto con Mobarakeh Steel, lo que costó 1.000 empleos.

Un residente de Teherán renunció a su trabajo como ingeniero consultor poco antes de la guerra, y el nuevo empleo que tenía asegurado ahora es incierto.

“Estoy en el 1% superior (de la sociedad) y estoy sin trabajo. Estoy muy preocupado por mi futuro”, manifestó, y añadió que los ahorros de la gente empezarán a agotarse en las próximas semanas.

Tanto él como el ingeniero químico hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Los iraníes deben proyectar resiliencia

Cientos de miles de iraníes salieron a las calles en las protestas de enero, que fueron desencadenadas por el empeoramiento de la inflación pero se transformaron en llamados al fin de la República Islámica, lo que derivó en una represión sangrienta.

Las autoridades intentan tranquilizar al público asegurando que Irán puede resistir el dolor económico. El gobierno ha prometido aumentar el seguro de desempleo. Pero la carga sobre el sistema de seguridad social de Irán está aumentando mientras se recortan sus recursos, ya que depende en gran medida de sus participaciones en empresas petroquímicas y otras industrias clave, indicó Kahalzadeh.

El bloqueo de Estados Unidos amenaza con cortar los ingresos por exportaciones: Irán vendió unos 98.000 millones de dólares en exportaciones en 2025, poco menos de la mitad provenientes del petróleo.

Un bloqueo total es difícil; alrededor de la mitad del comercio no petrolero de Irán se realiza por tierra o a través de puertos del mar Caspio, según Esfandyar Batmanghelidj, experto en economía.

Los iraníes también ha desarrollado una resiliencia significativa y una “preparación para los peores escenarios”, escribió Batmanghelidj para la Fundación Bourse y Bazaar, un grupo de investigación que él dirige sobre desarrollo económico en Asia Occidental y Central.

Irán mantiene grandes reservas de suministros vitales. A finales de 2025, Irán había almacenado suficiente maquinaria eléctrica para casi ocho meses, cemento para casi seis meses y suficiente acero y hierro para cuatro meses, escribió, y añadió que los suministros podrían estirarse aún más mediante racionamiento.

Bostanchi, el dueño de las fábricas, dijo que cree que la economía iraní podría recuperarse una vez que termine la guerra. Pero cuánto, depende de si Irán puede lograr el fin de las sanciones internacionales.

“Si no podemos levantar las sanciones en ningún acuerdo, entonces no; el pronóstico optimista… no ocurrirá”, afirmó.

Trump pide a los iraníes que sigan protestando porque la ayuda está en camino

En una declaración que ha causado impacto internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los iraníes a seguir protestando y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a brindarles apoyo.

La exhortación de Trump ocurre en medio de jornadas de fuertes movilizaciones y represión en Irán, donde miles de ciudadanos han salido a las calles en demanda de mayores libertades y en rechazo a las restricciones del régimen.

Según Trump, “los valientes iraníes están luchando por sus derechos y necesitan que el mundo los observe”.

El mandatario enfatizó que Washington no los abandonará y que “la ayuda está en camino”.

La actitud de Trump reaviva el debate sobre el papel de Estados Unidos en los acontecimientos internos de Irán y enfatiza el apoyo a movimientos pro-democráticos en Medio Oriente.

El lunes, Irán “muestra pruebas” de infiltración de terroristas en las protestas pagados por Israel y EEUU. Los funcionarios iraníes afirman que tanto Israel como Estados Unidos estarían detrás de recientes desestabilizaciones internas, especialmente tras la desaparición física del General Qasem Soleimani y los últimos incidentes en la frontera iraní.

Reacciones internacionales y contexto de las protestas



Las declaraciones han sido recibidas con respuestas mixtas entre la comunidad internacional. Mientras algunos políticos aplauden la postura de Trump, otros señalan que las intervenciones estadounidenses podrían complicar aún más la situación dentro de Irán, país que históricamente ha acusado a potencias occidentales de injerencia.

Las protestas en Irán comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, un suceso que desató una ola de indignación y exigencias de cambios profundos, especialmente relacionados con los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

La respuesta del gobierno iraní ha sido severa, con reportes de violencia y detenciones masivas.

Éxodo de miles de iraníes por bombardeos israelíes en imágenes



Miles de iraníes han huido de Teherán, capital de Irán, luego que Israel y Estados Unidos (EEUU) sugirieran la evacuación inmediata ante la posibilidad de intensos bombardeos.

La noticia ha generado indignación en la comunidad internacional, recordando el éxodo que Israel ha provocado en Palestina y otras naciones que han sido atacadas por órdenes del gobierno estadounidense.

La huida de los miles de iraníes paralizó el tráfico en la autopista, donde los ciudadanos se dirigían en dirección al norte.

“Creo que nos iremos de la ciudad, algunos amigos ya se fueron ayer y la gasolina se ha convertido en un verdadero problema”, dijo uno de los pobladores de Teherán, que ha dejado todo para salvar su vida de los ataques del gobierno hebreo.

A pesar de que Israel ha asegurado que solo está atacando zonas militares y nucleares, más de 200 civiles han sido víctimas de sus constantes asedios, provocando la respuesta de Irán, que también ha causado daños a Israel.

Los miles de iraníes han llegado hasta el cruce de Bazargan, en el oeste de Irán con Turquía, hasta donde están huyen los ciudadanos del país persa ante la posibilidad de un ataque sin precedentes en contra de la capital.

Israel estaría listo para atacar las instalaciones nucleares iraníes, según WSJ

El gobierno de Israel está considerando atacar en este 2025 las instalaciones nucleares iraníes al sentirse completamente respaldados por el nuevo gobierno de Donald Trump.

La información fue revelada por el medio estadounidense The Wall Street Journal, citando investigaciones de agencias de inteligencia del país norteamericano.

Según se indicó, desde que se confirmó que Trump había ganado las elecciones presidencial, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha estado considerando el ataque, aprovechando una supuesta debilidad del país persa.

“Existen riesgos de una mayor actividad militar de alto riesgo en Oriente Medio tras la degradación de las capacidades de Teherán durante el 2024”, destacada un análisis de las agencias de inteligencia sobre el ataque a las instalaciones nucleares iraníes.

El estudio fue confirmado a inicios de enero, cuando las agencias elaboraron otro documento que concluye en que Israel se siente fortalecido por le apoyo de Trump tras su llegada a la Casa Blanca.

“Israel cree que es más probable que Estados Unidos apoye los ataques” con Trump en el poder, ya que necesitarán armamento para ejecutarlo, valiéndose del temor de EEUU de que Irán desarrolle una bomba atómica.

La información sobre un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes se reveló una semana después de que Netanyahu se reunió con Trump, y ambos líderes se expresaron su total respaldo.

Israel ha comenzado a ejecutar las órdenes de EEUU referentes al desplazamiento de palestinos y el control total de la Franja de Gaza.

Rusia lanza satélites iraníes y refuerza la cooperación espacial

Rusia lanza satélites iraníes en un movimiento que consolida la cooperación espacial entre ambos países, según lo informado este lunes por fuentes oficiales.

El lanzamiento, desde una base espacial rusa, posiciona a Moscú y Teherán como socios estratégicos en tecnología satelital, en medio de crecientes tensiones con Occidente y sanciones internacionales.

Este nuevo despliegue incluye dispositivos de observación de la Tierra, con el objetivo de mejorar tanto las capacidades de monitoreo climático como la recolección de datos de inteligencia, de acuerdo con autoridades iraníes.

La colaboración en este ámbito ha incrementado tras las últimas restricciones occidentales, empujando a ambos países a fortalecer sus relaciones tecnológicas y científicas

Rusia e Irán: una cooperación que desafía a Occidente



Expertos señalan que el hecho de que Rusia lance satélites iraníes representa no solo un avance científico, sino también una declaración geopolítica.

Este tipo de misiones han despertado el interés de la comunidad internacional, dado que la cooperación espacial puede traducirse en un mayor intercambio de tecnología avanzada de doble uso, algo seguido de cerca por potencias occidentales.

Según reportes, el acuerdo para este lanzamiento forma parte de una estrategia a largo plazo para asegurar la independencia tecnológica de ambos países.







